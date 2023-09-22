Жители Алтайского края получили в ВТБ более 1 млрд рублей автокредитов

Это в два раза больше, чем за весь 2022 год

22 сентября 2023, 13:05, ИА Амител

Авто / Фото: standret / Freepik

В августе 2023 года жители Алтайского края оформили в ВТБ автокредиты на сумму свыше 290 млн рублей. Это на 30% превышает июльский результат. Всего за восемь месяцев банк предоставил жителям региона более 1 млрд рублей кредитов на покупку автомобилей. Объем продаж за этот период в два раза превысил показатель всего 2022 года.

С января по август кредиты на покупку транспортных средств получили более тысячи заемщиков банка. Средний размер одного автокредита составил 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Отложенный спрос продолжает оказывать влияние на продажи автокредитов, которые в летние месяцы показали существенный рост. В августе наши продажи увеличились на 30% к предыдущему месяцу, до 290 млн рублей, а суммарный объем выдач автокредитов с начала года превысил миллиард рублей. Одним из ключевых драйверов развития рынка автокредитования в третьем квартале остается возросшее со стороны автовладельцев доверие к китайским брендам и укрепление их позиций на российском рынке, а также расширение банками линейки кредитных предложений", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Интерес заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. По данным банка, в последний летний месяц россияне провели с ними порядка 70% сделок, лидерами стали подержанные Kia ("Киа"), Hyundai ("Хендай") и Toyota ("Тойота"). При этом продолжает расти доля отечественных и китайских брендов: на них пришлось 48,5% в общем объеме продаж автомобилей.

В целом по стране с начала года выдачи автокредитов составили около 928 млрд рублей и на 30% "обогнали" показатель всего 2022 года. В ВТБ за этот период средства на покупку транспортных средств получили более 90 тысяч заемщиков, а общий объем сделок превысил 116 млрд рублей. Это почти в три раза больше результата за аналогичный период 2022 года и на 85% – 2021 года.