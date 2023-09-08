Жители регионов Алтая оформили в августе ипотеку в ВТБ на рекордные 1,9 млрд рублей

Это самый высокий показатель за последние три года

08 сентября 2023, 18:05, ИА Амител

Кредит / Фото: jcomp / Freepik

Клиенты ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай в августе оформили жилищные кредиты на сумму свыше 1,9 млрд рублей. Такой объем выдач в месяц стал рекордным за последние три года и по отношению к июлю увеличился на 47%. Средний размер одного кредита составил 3,2 млн рублей, сократившись по сравнению с январем на 8%. Доля льготных программ увеличилась до 38% от общего числа сделок.

Всего по итогам восьми месяцев года ипотеку в ВТБ оформили 2,8 тысячи заемщиков, проживающих в крае и республике, общий объем сделок составил 9 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"Во многом на спросе отразилось ожидание корректировки процентных ставок по кредитам вследствие роста ключевой ставки Банка России: клиенты спешили выйти на сделку на максимально выгодных для себя условиях. Из трендов можно отметить рост интереса к программам господдержки: если в июле на них пришлась треть от числа всех сделок, то в августе их доля увеличилась до 38%", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

По его словам, в ближайшей перспективе банк ожидает дальнейшего смещения спроса в сторону программ с господдержкой, которые сейчас позволяют сохранить на минимальном уровне кредитную нагрузку в части ежемесячного платежа.

В банке отмечают, что на фоне роста рынка ипотечные заемщики демонстрируют высокую ответственность при обслуживании ипотечных договоров. Общий уровень просроченной задолженности в ипотечном сегменте по-прежнему составляет менее 1%.

В целом, по оценке ВТБ, в августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат обогнал пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. По итогам восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей и превысили итог всего 2022 года.