Жители Алтайского края поставили "тройку" своим рабочим местам
Самые низкие баллы опрошенные ставили по пункту "Перспектива или будущее компании"
29 февраля 2024, 10:14, ИА Амител
На три балла из пяти оценили жители Алтайского края свои рабочие места по условиям труда, карьерным перспективам и зарплатам. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", соответствующий опрос провели специалисты HeadHunter.
Респондентам задали ряд вопросов и попросили ответить на них по пятибалльной шкале. Средний ответ на вопрос "Нравится ли вам ваше рабочее место" составил 3,2 балла. Наиболее низкие оценки ставили специалисты в сфере транспорта и ИТ, маркетологи и административный персонал. Максимальный балл поставили юристы, специалисты по продажам и клиентскому обслуживанию, строители, ученые и педагоги.
Как отметили исследователи, самые низкие баллы опрошенные ставили по пункту "Перспектива или будущее компании". Он набрал 2,3 балла из 5. А положительно люди оценивают месторасположение своего офиса или промплощадки – этот пункт набрал 3,8 балла. Отмечается, что чаще всего негативно на все вопросы отвечали люди в возрасте от 25 до 34 лет.
10:26:32 29-02-2024
Таки с такими зарплатами скоро не у кого будет делать опросы. Все в Москву. У нас в городе зарплата "ниже плинтуса"
10:35:13 29-02-2024
гость (10:26:32 29-02-2024) Таки с такими зарплатами скоро не у кого будет делать опросы... не говори за всех
11:20:05 29-02-2024
гость (10:26:32 29-02-2024) Таки с такими зарплатами скоро не у кого будет делать опросы... Она здесь всегда ниже плинтуса была и будет.
11:19:58 29-02-2024
У большинства зарплата сдельная, платят минималку МРОТ + дополнительно "в серую". Пенсия будет нищенская. Да и так жить не на что. Территорию освобождают для мигрантов
15:09:28 29-02-2024
"чаще всего негативно на все вопросы отвечали люди в возрасте от 25 до 34 лет"
Почему-то я не удивлен. Это поколение всегда всем недовольно. Инфантилы и жалобщики, все им должны и обязаны...