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Жители Алтайского края поставили "тройку" своим рабочим местам

Самые низкие баллы опрошенные ставили по пункту "Перспектива или будущее компании"

29 февраля 2024, 10:14, ИА Амител

Рабочее место / Фото: unsplash.com
Рабочее место / Фото: unsplash.com

На три балла из пяти оценили жители Алтайского края свои рабочие места по условиям труда, карьерным перспективам и зарплатам. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", соответствующий опрос провели специалисты HeadHunter.

Респондентам задали ряд вопросов и попросили ответить на них по пятибалльной шкале. Средний ответ на вопрос "Нравится ли вам ваше рабочее место" составил 3,2 балла. Наиболее низкие оценки ставили специалисты в сфере транспорта и ИТ, маркетологи и административный персонал. Максимальный балл поставили юристы, специалисты по продажам и клиентскому обслуживанию, строители, ученые и педагоги.

Как отметили исследователи, самые низкие баллы опрошенные ставили по пункту "Перспектива или будущее компании". Он набрал 2,3 балла из 5. А положительно люди оценивают месторасположение своего офиса или промплощадки – этот пункт набрал 3,8 балла. Отмечается, что чаще всего негативно на все вопросы отвечали люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Алтайский край Работа опросы бизнес

Комментарии 5

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гость

10:26:32 29-02-2024

Таки с такими зарплатами скоро не у кого будет делать опросы. Все в Москву. У нас в городе зарплата "ниже плинтуса"

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Гость

10:35:13 29-02-2024

гость (10:26:32 29-02-2024) Таки с такими зарплатами скоро не у кого будет делать опросы... не говори за всех

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Гость

11:20:05 29-02-2024

гость (10:26:32 29-02-2024) Таки с такими зарплатами скоро не у кого будет делать опросы... Она здесь всегда ниже плинтуса была и будет.

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Гость

11:19:58 29-02-2024

У большинства зарплата сдельная, платят минималку МРОТ + дополнительно "в серую". Пенсия будет нищенская. Да и так жить не на что. Территорию освобождают для мигрантов

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Гость

15:09:28 29-02-2024

"чаще всего негативно на все вопросы отвечали люди в возрасте от 25 до 34 лет"

Почему-то я не удивлен. Это поколение всегда всем недовольно. Инфантилы и жалобщики, все им должны и обязаны...

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