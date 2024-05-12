Жители Алтайского края приняли участие в параде Победы на Красной площади

Среди них был участник СВО

12 мая 2024, 20:27, ИА Амител

Фото парада в честь Дня Победы

Среди участников парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве были и военнослужащие из Алтайского края.

Это выпускница Новоалтайской школы № 19 Виктория Склярова, выпускники Залесовской школы Данил Ольховый, Артем Игринев, Артем Князев. Также на параде прошел Максим Илясов из Славгорода, офицер, участник специальной военной операции.

Напомним, что в Москве вечером 9 мая прогремел праздничный салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В общей сложности небо столицы украсило свыше 9 тысяч фейерверочных изделий разных цветов и более 50 видов. Всего было 30 залпов. Запускали салют в 16 точках во всех административных округах города.