Жители Алтайского края приняли участие в параде Победы на Красной площади
Среди них был участник СВО
12 мая 2024, 20:27, ИА Амител
Фото парада в честь Дня Победы
Среди участников парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве были и военнослужащие из Алтайского края.
Это выпускница Новоалтайской школы № 19 Виктория Склярова, выпускники Залесовской школы Данил Ольховый, Артем Игринев, Артем Князев. Также на параде прошел Максим Илясов из Славгорода, офицер, участник специальной военной операции.
Напомним, что в Москве вечером 9 мая прогремел праздничный салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В общей сложности небо столицы украсило свыше 9 тысяч фейерверочных изделий разных цветов и более 50 видов. Всего было 30 залпов. Запускали салют в 16 точках во всех административных округах города.
09:47:51 13-05-2024
Красавцы!
09:18:35 14-05-2024
Участником парада был также военнослужащий из Барнаула Дергунов Никита