Салют в честь Дня Победы прогремел в Москве

Его запускали в 16 точках во всех административных округах города

10 мая 2024, 08:30, ИА Амител

Салют в День Победы в Москве / Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Москве вечером 9 мая прогремел праздничный салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

В общей сложности небо столицы украсило свыше 9 тысяч фейерверочных изделий разных цветов и более 50 видов. Всего было 30 залпов. Запускали салют в 16 точках во всех административных округах города.

Отметим, что в Алтайском крае и других регионах России салюты по случаю празднования Дня Победы отменили. Решение объясняли необходимостью обеспечения общественной безопасности.

В Москве также изначально планировали не организовывать фейерверки, но утром 9 мая Минобороны опубликовало приказ министра Сергея Шойгу произвести праздничные салюты в столице и ряде других городов РФ.