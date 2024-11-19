Жители Алтая с начала года потратили на ювелирные изделия 2,4 млрд рублей
Средний чек в крае вырос на 15%
19 ноября 2024, 14:30, ИА Амител
Рынок ювелирной розницы Барнаула с января по сентябрь 2024 года достиг 1,523 млрд рублей, что на 19% выше прошлогоднего, сообщает аналитический центр SOKOLOV.
Алтайский край впервые занял шестое место в СФО с оборотом в 2,4 млрд рублей, увеличившись на 20%. Оборот ювелирных украшений в России вырос на 26,3% – до 312 млрд рублей, а в топ-3 по СФО вошли Красноярский край (4,8 млрд), Новосибирская (4,6 млрд) и Иркутская (4,2 млрд) области.
Средний чек в Алтайском крае вырос на 15% (до 7002 рублей), а в Барнауле – на 17% (до 7562 рублей).
"Драйвером роста рынка в этом году стало увеличение объемов продаж через маркетплейсы. Их доля составляет 9,4%, или 34% от всех онлайн-продаж, достигнув рекордных 37% в сентябре. По нашим прогнозам, рынок ювелирной розницы достигнет 450 млрд рублей, что на 23% выше, чем в 2023 году (365 млрд рублей)", – рассказала руководитель аналитического центра Алина Колпакова.
14:55:18 19-11-2024
Всё стонут что зарплаты маленькие, кредиты, денег нет, детей кормить нечем. А золотишко скупают.
15:04:57 19-11-2024
Гость (14:55:18 19-11-2024) Всё стонут что зарплаты маленькие, кредиты, денег нет, детей... Скупают богатенькие Буратины, чуют, что скоро будет трындец. У голоопых "латышей" другое направление, как день прожить и ночью не загнутся.
15:11:48 19-11-2024
Гость (14:55:18 19-11-2024) Всё стонут что зарплаты маленькие, кредиты, денег нет, детей... богатые и успешные тут не сидят и не ноют- работают и покупают все что хотят.
15:23:29 19-11-2024
Гость (15:11:48 19-11-2024) богатые и успешные тут не сидят и не ноют- работают и покупа... И много этих богатеньких и успешных? Если бы было много товаров и услуг, то не было космического роста цен на все, ибо это скукоживается вот эти "богатеи - злодеи" греют свои ручонки на человеческом горе. Ты чай не из этой категории?
18:36:20 19-11-2024
Филипп Филиппович (15:23:29 19-11-2024) И много этих богатеньких и успешных? Если бы было много това... Богатым без разницы на рост цен
А ноют бедные.
13:26:31 20-11-2024
Гость (18:36:20 19-11-2024) Богатым без разницы на рост цен А ноют бедные.... Эти Богатые и живут за счет этих бедных.
16:02:14 19-11-2024
Гость (15:11:48 19-11-2024) богатые и успешные тут не сидят и не ноют- работают и покупа... Прямо героически работают?И что они наработали?Страну разворовали?
13:19:02 20-11-2024
Гость (14:55:18 19-11-2024) Всё стонут что зарплаты маленькие, кредиты, денег нет, детей... Кругом одни Олигархи) пачки с деньгами по всей хате валяются.
14:31:22 20-11-2024
Гость (14:55:18 19-11-2024) Всё стонут что зарплаты маленькие, кредиты, денег нет, детей... я выхожу на проспект а там..... одни джипы все начиная от трех лямов стоимостью
какие бедные???? а не если спросить да все вам ответят мол бедные то се прикинуться дурачками..... Некоторые даже в рубище ходят я видел
15:01:31 20-11-2024
Гость (14:31:22 20-11-2024) я выхожу на проспект а там..... одни джипы все начиная от тр... Знаки препинания где? Олигарх.....
18:54:25 19-11-2024
Этих жителей не больше 30 наберется.
13:17:14 20-11-2024
Конечно Электрики, Слесаря да работяги с Завода) золотишко скупают со своим бешенным баблом)))
14:29:16 20-11-2024
пытаются деньги вкладывать в ювелирку надеясь что там золото настоящее и камушки настоящие - бэээээхэхэхэ
16:28:49 20-11-2024
Гость (14:29:16 20-11-2024) пытаются деньги вкладывать в ювелирку надеясь что там золото... Конечно, настоящее. Если брать в нормальных магазинах, а не на Алиэкспресе.