НОВОСТИЭкономика

Жители Алтая с начала года потратили на ювелирные изделия 2,4 млрд рублей

Средний чек в крае вырос на 15%

19 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/991365
Кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/991365

Рынок ювелирной розницы Барнаула с января по сентябрь 2024 года достиг 1,523 млрд рублей, что на 19% выше прошлогоднего, сообщает аналитический центр SOKOLOV.

Алтайский край впервые занял шестое место в СФО с оборотом в 2,4 млрд рублей, увеличившись на 20%. Оборот ювелирных украшений в России вырос на 26,3% – до 312 млрд рублей, а в топ-3 по СФО вошли Красноярский край (4,8 млрд), Новосибирская (4,6 млрд) и Иркутская (4,2 млрд) области.

Средний чек в Алтайском крае вырос на 15% (до 7002 рублей), а в Барнауле – на 17% (до 7562 рублей).

"Драйвером роста рынка в этом году стало увеличение объемов продаж через маркетплейсы. Их доля составляет 9,4%, или 34% от всех онлайн-продаж, достигнув рекордных 37% в сентябре. По нашим прогнозам, рынок ювелирной розницы достигнет 450 млрд рублей, что на 23% выше, чем в 2023 году (365 млрд рублей)", – рассказала руководитель аналитического центра Алина Колпакова.

Продуктовый магазин / Фото: Фото: amic.ru

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НОВОСТИЭкономика

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Комментарии 14

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Гость

14:55:18 19-11-2024

Всё стонут что зарплаты маленькие, кредиты, денег нет, детей кормить нечем. А золотишко скупают.

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Филипп Филиппович

15:04:57 19-11-2024

Гость (14:55:18 19-11-2024) Всё стонут что зарплаты маленькие, кредиты, денег нет, детей... Скупают богатенькие Буратины, чуют, что скоро будет трындец. У голоопых "латышей" другое направление, как день прожить и ночью не загнутся.

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Гость

15:11:48 19-11-2024

Гость (14:55:18 19-11-2024) Всё стонут что зарплаты маленькие, кредиты, денег нет, детей... богатые и успешные тут не сидят и не ноют- работают и покупают все что хотят.

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Филипп Филиппович

15:23:29 19-11-2024

Гость (15:11:48 19-11-2024) богатые и успешные тут не сидят и не ноют- работают и покупа... И много этих богатеньких и успешных? Если бы было много товаров и услуг, то не было космического роста цен на все, ибо это скукоживается вот эти "богатеи - злодеи" греют свои ручонки на человеческом горе. Ты чай не из этой категории?

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Гость

18:36:20 19-11-2024

Филипп Филиппович (15:23:29 19-11-2024) И много этих богатеньких и успешных? Если бы было много това... Богатым без разницы на рост цен
А ноют бедные.

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Гость

13:26:31 20-11-2024

Гость (18:36:20 19-11-2024) Богатым без разницы на рост цен А ноют бедные.... Эти Богатые и живут за счет этих бедных.

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Акакий

16:02:14 19-11-2024

Гость (15:11:48 19-11-2024) богатые и успешные тут не сидят и не ноют- работают и покупа... Прямо героически работают?И что они наработали?Страну разворовали?

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Дима

13:19:02 20-11-2024

Гость (14:55:18 19-11-2024) Всё стонут что зарплаты маленькие, кредиты, денег нет, детей... Кругом одни Олигархи) пачки с деньгами по всей хате валяются.

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Гость

14:31:22 20-11-2024

Гость (14:55:18 19-11-2024) Всё стонут что зарплаты маленькие, кредиты, денег нет, детей... я выхожу на проспект а там..... одни джипы все начиная от трех лямов стоимостью
какие бедные???? а не если спросить да все вам ответят мол бедные то се прикинуться дурачками..... Некоторые даже в рубище ходят я видел

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Гость

15:01:31 20-11-2024

Гость (14:31:22 20-11-2024) я выхожу на проспект а там..... одни джипы все начиная от тр... Знаки препинания где? Олигарх.....

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Гость

18:54:25 19-11-2024

Этих жителей не больше 30 наберется.

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Гость

13:17:14 20-11-2024

Конечно Электрики, Слесаря да работяги с Завода) золотишко скупают со своим бешенным баблом)))

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Гость

14:29:16 20-11-2024

пытаются деньги вкладывать в ювелирку надеясь что там золото настоящее и камушки настоящие - бэээээхэхэхэ

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Гость

16:28:49 20-11-2024

Гость (14:29:16 20-11-2024) пытаются деньги вкладывать в ювелирку надеясь что там золото... Конечно, настоящее. Если брать в нормальных магазинах, а не на Алиэкспресе.

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