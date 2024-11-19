Жители Алтая с начала года потратили на ювелирные изделия 2,4 млрд рублей

Средний чек в крае вырос на 15%

19 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/991365

Рынок ювелирной розницы Барнаула с января по сентябрь 2024 года достиг 1,523 млрд рублей, что на 19% выше прошлогоднего, сообщает аналитический центр SOKOLOV.

Алтайский край впервые занял шестое место в СФО с оборотом в 2,4 млрд рублей, увеличившись на 20%. Оборот ювелирных украшений в России вырос на 26,3% – до 312 млрд рублей, а в топ-3 по СФО вошли Красноярский край (4,8 млрд), Новосибирская (4,6 млрд) и Иркутская (4,2 млрд) области.

Средний чек в Алтайском крае вырос на 15% (до 7002 рублей), а в Барнауле – на 17% (до 7562 рублей).