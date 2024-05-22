Жители Алтайского края смогут стать свидетелями парада планет в начале июня
Увидеть в одном ряду можно будет шесть планет
22 мая 2024, 13:43, ИА Амител
Ночное небо / Фото: unsplash.com
Парад планет смогут наблюдать жители Земли 3 июня, пишет РБК.
Это большое выравнивание сразу шести планет, которое будет видно из разных точек мира.
Невооруженным глазом можно будет полюбоваться Юпитером, Меркурием, Марсом и Сатурном. А вот Уран и Нептун удастся рассмотреть только с помощью телескопа.
Начинать следить за космическим событием советуют минимум за час до рассвета.
В приложении Sky Tonight можно узнать точное время и траекторию выравнивания планет исходя из вашего местоположения.
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