Жители Алтайского края смогут увидеть редкую комету, пролетающую раз в 71 год

Правда, чтобы увидеть ее невооруженным взглядом, нужно сильно постараться

27 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Звёздное небо, кометы/ Фото: pexels.com

С 21 марта по 1 апреля над Землей пролетает комета "Понса-Брукса". Это редкое явление, которое можно наблюдать только один раз в 71 год. Где жителям Алтайского края посмотреть на небесный объект и понадобится ли для этого специальное оборудование – в материале amic.ru.

Что за комета пролетает над Землей весной 2024 года?

С марта по начало апреля в Северном полушарии будет видна подлетающая к Солнцу периодическая комета 12P "Понса — Брукса". За историю астрономии небесное явление возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы уже в четвертый раз. Первый ее визит, когда она и была открыта, состоялся 1812 году. В следующий раз комета пролетит рядом с Землей лишь через 71 год.

Сама по себе комета довольно яркая, однако сейчас, в эпоху прохождения перигелия, она пройдет от Земли по ту сторону Солнца, где увидеть ее невооруженным взглядом практически невозможно.

Где можно будет посмотреть на комету жителям Алтайского края?

Жители региона смогут наблюдать небесный объект вечером сразу после захода солнца, с наступлением сумерек. Комету можно будет заметить рядом с созвездием Овна и планетой Юпитер.

К концу апреля небесный объект уже будет теряться в лучах солнца, поэтому увидеть его уже будет сложно.

Можно ли будет разглядеть комету без телескопа?

Практически нет. Яркость кометы – около пятой звездной величины.

"Нашим зрением, мы можем видеть объекты как раз до пяти звездной величины. Поэтому если смотреть на светило без специальных приборов, можно будет увидеть просто светящуюся звезду. Наблюдать за явлением лучше в оптические приборы – бинокль или телескоп. Тогда будут видны детали кометы, в том числе хвост", – пояснили в барнаульском планетарии.

Специалисты советуют наблюдать за объектом за городом либо в сельской местности – в крупных населенных пунктах небо засвечено, и разглядеть светило практически невозможно.

Когда можно будет увидеть следующую комету в Алтайском крае?

Уже осенью-зимой 2024 года жители Алтайского края смогут наблюдать еще одну комету, но в этот раз более яркую – C/2023 A3. Ее обнаружили совсем недавно, в феврале 2023 года, телескопом ATLAS в Южной Африке. Ожидается, что она достигнет максимальной видимости к октябрю 2024 года и сравнится с самыми яркими звездами. Поэтому увидеть ее можно будет невооруженным взглядом.