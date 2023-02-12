Жители Алтайского края собирают деньги на тепловизор для участников СВО

Всего для покупки техники требуется сумма в 115 тысяч рублей

12 февраля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае проводят сбор средств на покупку тепловизора для участников спецоперации. Информация об этом появилась в сообществе "Подари своё тепло" на СВО от Алтайского края".

"Сейчас основная работа противника ведётся в тёмное время суток (все атаки, попытки прорыва и наступления ВСУ). Поэтому крайне нужны тепловизоры и оптика", – сказано в сообщении.

Всего на покупку нужно собрать 115 тысяч рублей. Сумму планируют получить до 25 февраля.