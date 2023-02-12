НОВОСТИОбщество

Жители Алтайского края собирают деньги на тепловизор для участников СВО

Всего для покупки техники требуется сумма в 115 тысяч рублей

12 февраля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае проводят сбор средств на покупку тепловизора для участников спецоперации. Информация об этом появилась в сообществе "Подари своё тепло" на СВО от Алтайского края".

"Сейчас основная работа противника ведётся в тёмное время суток (все атаки, попытки прорыва и наступления ВСУ). Поэтому крайне нужны тепловизоры и оптика", – сказано в сообщении.

Всего на покупку нужно собрать 115 тысяч рублей. Сумму планируют получить до 25 февраля.

Комментарии 21

  • Если нужные тепловизоры есть в продаже, то почему министерство обороны не может их закупить? Сюр какой-то
    12 февраля, Гость   Ответить
  • За 2 года пандемии у людей скопилось много денег надо их выудить
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Дак уже собирали же ?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А почему тепловизоры не конфисковать для нужд армии? Почему кто-то на войне наживается?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А почему в армии не выдают тепловизоры, если они так нужны и полезны? Или мы воюем как в старые времена, штыковой лопатой?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Куда отправить деньги?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • На фото британцы вроде .Форма не наша оружее тоже
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, здравствуйте,я являюсь одним из организаторов группы "Подари свое тепло". Ссылка для вступления в нашу дружную команду https://t.me/zborysvo. Благодарю.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Даже СВО за счёт народа, сюр.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Тепловизионный прицел стоит более 200 000 рублей один. И что вы хотите на 115 000рублей
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Деньги ярдами по карманам сливают, а у народа последние копейки просят. Тьфу! Как и народ бросают свои шкурные финансовые интересы защищать кровью.... Понятно, что все народом заработанные бабки, перестаньте пилить и вливайте в сво. В Китае массово закупайте технику, а не народ в розницу не понятно что брать заставляйте.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Идёт война народная, а олигархи в ней не участвуют, вот и деньги у народа собирают.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, причем здесь это? Это добровольная гуманитарная помощь. Никто никого не принуждает. Хочешь поддержать , пожалуйста,а если нет, тебя никто не упрекнет за это.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Может кому кажется,что сумма маленькая.Но этот сбор формирует чувство сопричастности с теми кто воюет в интересах России,в целях обеспечения её безопасности.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, сюр, говорите? То, что у Европы так быстро отшибло память и она поддерживает фашистов - вот это, как вы выражаетесь, сюр. То, что в России есть ещё ничего не видящие дальше своего носа и кармана шакалы - это сюр, как вы выражаетесь.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, видать гейропа конкретно засюрила вам мозги.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • То, что у Европы так быстро отшибло память и она поддерживает фашистов - вот это, как вы выражаетесь, сюр. **** Вообще-то, в Европе все уже свято уверены, что гитлер был вынужден атаковать Красную армию, готовившуюся напасть на Европу 24 июня. Это так называемая "Операция "Гроза". Об этом уже открыто говорит Караулов и целый ряд историков. Беда в том, что у нас до сих пор закрыты архивы. А сейчас в Европе все уверены, что после Украины русские нападут на них.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • В Алтайском крае за 2022 год увеличилось число миллионеров и милиардеров так по чему бы им не скинуться. Кроме того Правительство РФ пока вежливо попросило алигаохов подилиться от сверх прибылях, так вот исходя из выше изложенного в Крае и в оайонах есть крупные предприниматели надо взять с них материальный пдатеж и не стесняться где народный фронт пусть ходят и тресут а отказали налоговую , полицию на них и в средствах массовых инфориаций прописать а мы сними тут разберемся на местном уровне.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да действительно миллиардеры алт. Края где.....
    13 февраля, Гость   Ответить
  • скоро тепло станет и тепловизоры не понадобятся!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Да,конечно это дело добровольное. Но интересно как то, самая богатая страна в мире, с самым бедным простым народом, особенно АК, собирает больным детям, собирает армии, собирает тиграм и .д. Возникает вопрос, как в песне: Где деньги, Зин? У кого то ж они есть, не просто деньги, деньжищи, пусть поделятся и не позорятся. Продадут яхты, виллы и поделятся.
    13 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров