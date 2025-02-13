НОВОСТИЭкономика

Жители Алтайского края стали брать больше денег в микрофинансовых организациях

Средние лимиты по кредитным картам и потребительским кредитам при этом падают

13 февраля 2025, 14:45, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru
Рубли / Фото: amic.ru

Средний размер микрозайма в Алтайском крае по итогам декабря 2024 года вырос на 3,7% за месяц и составил 9,74 тысячи рублей. Как сообщает "КП-Барнаул", об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

Если в деятельности микрофинансовых организаций специалисты отмечают прирост, то в сегменте долгосрочных кредитов и кредитных карт, наоборот, отмечается спад. В частности, средний лимит по кредиткам в регионе к концу 2024 года снизился с 86,8 тысячи до 84,9 тысячи рублей, а средний размер потребительского кредита уменьшился почти на 35 тысяч – до 108,4 тысячи рублей.

По мнению экспертов, такая тенденция связана с денежно-кредитной политикой Центробанка. Они отмечают, что средний размер потребительских кредитов уменьшается уже шесть месяцев подряд не только в Алтайском крае, но и в целом по всей России.

кредит

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

15:10:12 13-02-2025

Это всё из-за резкого роста доходов. С жиру бесятся

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:41 13-02-2025

Брать в микрофинансах все равно что совершать сделку с Дьяволом.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров