Жители Алтайского края стали еще больше копить в банке

А вот объем кредитования продолжает снижаться

06 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Банк. Банковская карта / Фото: denamorado на Freepik

Жители Алтая продолжают активно вкладывать деньги в банковские депозиты и не слишком активно брать кредиты. О тенденции, обусловленной сохраняющейся высокой ключевой ставкой, на встрече с журналистами рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Так, по итогам первого квартала 2025 года портфель сбережений розничных клиентов в банке на двух Алтаях вырос на 18% и достиг 122 млрд рублей. В среднем размер одного вклада составил 1,2 млн рублей, а накопительного счета – 155 тыс. рублей. Основную долю в депозитах составляют вклады на срок до полугода – 75% всего объема.

"Ставки по депозитам достигли пика доходности. Но вкладчики еще успевают зафиксировать высокие проценты, пока "ключ" не начнет плавно снижаться. Но при этом двузначные ставки по вкладам, скорее всего, сохранятся вплоть до рубежа 2026–2027 годов", – прокомментировал Дмитрий Горбунов.

В целом по рынку сбережений эксперты банка прогнозируют, что в первые шесть месяцев 2025 года объем привлеченных средств физлиц вырастет на 6%, за весь год – на 20%. Однако это уже ниже, чем было в 2024 году, когда показатель достиг 28%.

Ситуация на рынке кредитования продолжает показывать противоположную тенденцию. Портфель розничных кредитов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай за первый квартал снизился на 3%, составив 76,6 млрд рублей. Это отражает общий тренд на снижение спроса на кредиты в регионе, вызванный высокой ключевой ставкой и изменениями в льготных ипотечных программах.

С января по март банк выдал населению 1,75 млрд рублей заемных средств. Из них ипотеки – на 0,9 млрд, причем 87% этой суммы приходится именно на программы с господдержкой.

"Ипотека перешла в адресность: семейная, дальневосточная, для участников СВО сейчас обсуждают. Рыночная ипотека есть, но как временное решение, когда на покупку квартиры не хватает условно 500–700 тысяч. Кейсов с полной ипотекой практически не бывает", – пояснил управляющий.

Дмитрий Горбунов / Фото: Дмитрий Днепровский

Что же касается кредитов наличными – жители Алтайского края и Республики Алтай оформили 640 млн рублей.

Прогнозы аналитиков банка на 2025 год указывают на сокращение российского рынка розничного кредитования на 30%. В частности, продажи жилищных кредитов, по сравнению с 2024 годом, могут снизиться на 20%, а автокредитование – более чем на 40%.

"Сегодня мы видим в Алтайском крае умеренный темп кредитования. И уже понятно, что тот процентный шок, который получили клиенты, не пройдет бесследно. И мы уже не вернемся к буму кредитования, который видели в прошлые годы", – подытожил Дмитрий Горбунов.

Фото: ru.freepik.com