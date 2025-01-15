Жители Алтайского края стали меньше обращаться к Владимиру Путину

Виктор Томенко отметил, что это результат системной работы властей

15 января 2025, 08:00, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Около 27 тысяч обращений от жителей Алтайского края поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Количество вопросов по сравнению с прошлым годом снизилось на десять тысяч. Об этом Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.

"Это результат нашей системной работы с обращениями, которые приходят в адрес правительства и органов власти на местах. Многие вопросы были решены во время подготовки и проведения моей прямой линии", – отметил Томенко.

По словам губернатора, все обращения, направленные в адрес главы государства, переданы профильным органам власти для дальнейшей обработки, люди получат ответы на свои запросы.

Важную роль в сборе и обработке вопросов сыграл Общероссийский народный фронт (ОНФ), который активно сотрудничает с властями региона и является их "надежным партнером", указал Томенко.

"На краевом уровне ОНФ постоянно помогает нам получать обратную связь от жителей, узнавать больше об актуальных для людей вопросах", – подчеркнул губернатор.

Наибольшее количество обращений касается сферы ЖКХ, улучшения состояния дорог, а также помощи участникам СВО, многодетным семьям и пожилым людям.

Томенко отметил, что эти вопросы находятся в зоне особого внимания властей, и подчеркнул, что работа по их решению продолжается.