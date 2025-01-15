Жители Алтайского края стали меньше обращаться к Владимиру Путину
Виктор Томенко отметил, что это результат системной работы властей
15 января 2025, 08:00, ИА Амител
Около 27 тысяч обращений от жителей Алтайского края поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Количество вопросов по сравнению с прошлым годом снизилось на десять тысяч. Об этом Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.
"Это результат нашей системной работы с обращениями, которые приходят в адрес правительства и органов власти на местах. Многие вопросы были решены во время подготовки и проведения моей прямой линии", – отметил Томенко.
По словам губернатора, все обращения, направленные в адрес главы государства, переданы профильным органам власти для дальнейшей обработки, люди получат ответы на свои запросы.
Важную роль в сборе и обработке вопросов сыграл Общероссийский народный фронт (ОНФ), который активно сотрудничает с властями региона и является их "надежным партнером", указал Томенко.
"На краевом уровне ОНФ постоянно помогает нам получать обратную связь от жителей, узнавать больше об актуальных для людей вопросах", – подчеркнул губернатор.
Наибольшее количество обращений касается сферы ЖКХ, улучшения состояния дорог, а также помощи участникам СВО, многодетным семьям и пожилым людям.
Томенко отметил, что эти вопросы находятся в зоне особого внимания властей, и подчеркнул, что работа по их решению продолжается.
08:03:54 15-01-2025
А ничего что это вообще не нормальная ситуация? Абсолютный административный коллапс и всё от страха потерять контроль над регионами.
08:26:33 15-01-2025
Жители Алтайского края стали меньше обращаться к Владимиру Путину
Виктор Томенко отметил, что это результат системной работы властей///////// Можно так расценить, а можно увидеть в этом желание жителей изолироваться от властей из-за недоверия к последним
15:03:28 15-01-2025
Гость (08:26:33 15-01-2025) Жители Алтайского края стали меньше обращаться к Владимиру П... Системная работа властей🤔🤔🤔, интересно что это??? Работа в системе власти??
09:08:45 15-01-2025
"были решены во время подготовки и проведения моей прямой линии.. " - может надо ежедневно работать, а не только в момент проведения..
09:31:40 15-01-2025
Потому что смысла нет обращаться
09:59:05 15-01-2025
Нас изолировали от всего мира физически и виртуально. Большинство населения страны не имеет возможности выезжать в другие страны. Нас изолировали виртуально, запретив по политическим причинам общаться через самые распространенные сети со всем миром, хотя большинству нет дела до политики. С каждым днем всё больше разных запретов и штрафов. Причем это не делает нашу жизнь безопасней, а лишь невыносимей. У меня такое ощущение, что нас там, наверху, за людей не считают. Поэтому мы тоже хотим дистанцироваться от тех, кто наверху.
23:56:23 15-01-2025
Гость (09:59:05 15-01-2025) Нас изолировали от всего мира физически и виртуально. Больш... Пишите в Спортлото.
10:28:56 15-01-2025
Мы,несколько человек, договорились и задали вопрос о музее. Никому никакого ответа нет.
11:18:53 15-01-2025
гость (10:28:56 15-01-2025) Мы,несколько человек, договорились и задали вопрос о музее. ... Потому что все вопросы и жалобы заворачиваются на места в регионы.
10:29:12 15-01-2025
А по-моему это результат потери доверия к власть предержащим. После обещания уважаемого В.В. разобраться с блокировкой Ютуба, последний окончательно перестал работать. Так какой смысл?? Только совсем наивным..
14:28:30 15-01-2025
Мимопроходящий (10:29:12 15-01-2025) А по-моему это результат потери доверия к власть предержащим... С Ютубом самый поучительный момент! Власти показали своё истинное лицо и отношение к народу. Лишили миллионы россиян возможности воспользоваться коллективным опытом человечества во всех сферах жизни( это не громкие слова, а истина!), от починки носков до ремонта автомобиля, от выращивания рассады до строительства дачи, от простого бутерброда до сложных кулинарных блюд от самых известных шеф-поваров мира. Причем сделали это перед новогодними праздниками, чтобы испортить Новый год простым людям, поселить чувство безысходности.
16:20:05 15-01-2025
Гость (14:28:30 15-01-2025) С Ютубом самый поучительный момент! Власти показали своё... в чем проблема, есть рутуб. и он нисколько не хуже. На днях смотрел ролик с нейропереводом, и в отличае от ютуба он был не одноголосный а МНОГОГОЛОСНЫЙ и с нотками интонации. Так что этот ваш ютуб, ничего тсрашного, зато начали работать наши сервисы, в которых кстати монетизация не заблокирована в отличае от вражеского ютуба, ущемляющего права нас, русских людей!
Они вас унижают и заставляют считать отбросами а вы их всеравно пиарите и просите вернуть. Хватит пресмыкаться!
17:53:02 15-01-2025
Гость (16:20:05 15-01-2025) в чем проблема, есть рутуб. и он нисколько не хуже. На днях ... Вы смотрели ролик не с нейропереводом, а с озвучкой при помощи ИИ. Это совсем разные вещи.
Что касается монетизации, тот на Рутубе не монетизируют каналы с политической тематикой. Это означает, что "политические" блогеры должны быть кем-то проплачены и высказывать не своё мнение, а тех, кто их содержит извне.
18:43:15 15-01-2025
Гость (16:20:05 15-01-2025) в чем проблема, есть рутуб. и он нисколько не хуже. На днях ... Что касается Рутуба, а почему вы не написали про то, что именно вы смотрите на Рутубе, а только про качество вещания? Не потому ли, что там нечего смотреть, по сравнению с Ютубом?
Я тоже захожу на Рутуб, смотрю новости военблогеров от Пролива Сталина, Оружейного мастера и Сани во Флориде, как и раньше, при стабильной работе Ютуба. Но при этом Рутуб постоянно подсовывает видео про «Мама в 16 лет». Ладно, я взрослый человек, а если зрители молодые, получается, им рассказывают, как здорово забеременеть в 16! Вы своей дочери или внучке пожелали бы такой участи? Ещё какая-то эзотерика, всякая чушь. В то время как на Ютубе спрашивают, что хочу посмотреть и дают соответствующие моим запросам каналы. Если мне интересна китайская кухня или арабская, то Ютуб покажет китайские, либо арабские кулинарные каналы с субтитрами на русском. На Рутубе перевода нет совсем, как и не русскоязычных авторов!
23:57:54 15-01-2025
Гость (14:28:30 15-01-2025) С Ютубом самый поучительный момент! Власти показали своё... как вас родили то без ютуба.
08:50:35 16-01-2025
Жора (23:57:54 15-01-2025) как вас родили то без ютуба.... Раньше при лучине читали, а сейчас Интернет. Раньше на телеге ездили, а сейчас Тесла.
И продолжать можно до бесконечности.
10:57:40 15-01-2025
Какой смысл задавать вопросы, если ответов на них не будет. Народ уже убедился в бессмысленности
11:12:29 15-01-2025
Толку то обращаться. Обращался они пересылают все местным а местные на все дают ответ НЕТ
11:32:30 15-01-2025
Вот это самопиар!
12:02:59 15-01-2025
Гость (11:32:30 15-01-2025) Вот это самопиар!... Сам себя не похвалишь...
17:14:20 15-01-2025
Гость (12:02:59 15-01-2025) Сам себя не похвалишь... ... А если еще на фоне Президента хвалиться...)))
11:47:38 15-01-2025
Тоже обращался несколько раз и к президенту и к губернатору и в минздрав края. Они либо сами сразу говорят, что ты виноват, либо через поликлинику.
12:00:13 15-01-2025
Опасно стало обращаться, и загреметь можно в места не столь отдаленные.
12:19:32 15-01-2025
- "Наибольшее количество обращений касается сферы ЖКХ, улучшения состояния дорог, а также помощи участникам СВО, многодетным семьям и пожилым людям" ----- До 2008 года, когда ВВП набирал свой "авторитет", много раз обращался к ему и что удивительно, результат был быстрый и стремительный. Взгромоздившийся подогревать президентский трон, "плюшевый", как бабка пошептала, а последующие восхождения ВВП на трон, очевидные вопросы стал посылать на три буквы в суд или чиновникам по месту жительства.... Чиновники, после такой трансформации потеряли страх. Долгое время люди замерзали, а угольная мафия в доле с мэрами бодяжила уголь "ослиной мочой." Написал ВВП короткое, в красках письмо, что он ходит по Богом и что Бог не по терпит лицемерие.... Наш министр дал ответ, что лично возьмёт на контроль и взял, мэра в каталажку, отремонтировали котлы построили новый котел, уголь не бодяжат и не воруют. Так с Божьей помощью решили долгие годы приближающую катастрофу, а в основном обращения мимо. Вообщем народ - "лягушку" со своими обращениями, постепенно сварили на медленном огне.
08:53:04 16-01-2025
Филипп Филиппыч (12:19:32 15-01-2025) - "Наибольшее количество обращений касается сферы ЖКХ, улучш... Не нужно тут про сказки, в том числе и про "гаранта"
08:29:21 17-01-2025
Гость (08:53:04 16-01-2025) Не нужно тут про сказки, в том числе и про "гаранта"... Гость, это не сказка, а чистой воды быль. Когда врагу Бога, напомнишь, что он в споре с Богом, обещал сделать Бытие для людей лучше, чем Божий Рай, то он как бы вздрагивает и делает исключение от своего повседневного поведения, делать зло. Проверено много раз.