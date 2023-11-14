Жители Алтайского края тратят на погашение ипотеки больше половины зарплаты

По этому показателю регион занял 72-е место из 85

14 ноября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Стало известно, сколько денег жители Алтайского края отдают за платежи по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным исследования, соотношение среднего ежемесячного платежа по ипотеке и уровня заработной платы в регионе составляет 59,2%. Отмечается, что регион по этому показателю расположился на 72-м месте из 85.

Средний срок ипотечного кредита в регионе составляет 293 месяца, а средний размер в денежном выражении – 3,1 млн рублей.

Меньше всего от зарплаты на ипотеку выделяют жители Магаданской области – 25,5%. На втором месте по этому показателю расположилась Чукотка, а на третьем – Ямало-Ненецкий АО.