Жители Алтайского края тратят на погашение ипотеки больше половины зарплаты
По этому показателю регион занял 72-е место из 85
14 ноября 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Стало известно, сколько денег жители Алтайского края отдают за платежи по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным исследования, соотношение среднего ежемесячного платежа по ипотеке и уровня заработной платы в регионе составляет 59,2%. Отмечается, что регион по этому показателю расположился на 72-м месте из 85.
Средний срок ипотечного кредита в регионе составляет 293 месяца, а средний размер в денежном выражении – 3,1 млн рублей.
Меньше всего от зарплаты на ипотеку выделяют жители Магаданской области – 25,5%. На втором месте по этому показателю расположилась Чукотка, а на третьем – Ямало-Ненецкий АО.
21:52:40 14-11-2023
Вам на каждом углу навешали банеров про "выход из положения" . Военком уже все глазаньки просмотрел. Решайтесь... .
07:51:15 15-11-2023
Гость (21:52:40 14-11-2023) Вам на каждом углу навешали банеров про "выход из положения"... Хе-хе...
01:45:15 15-11-2023
Вот альтернативный расчет медианной зарплаты на Алтае на данных приведенных выше. При среднем проценте по ипотеки 8,5%, который был достаточно продолжительное время, ежемесячный платеж по ипотеки 25 000 руб . Из статьи это составляет 59% - тогда зарплата 42 372 руб. В основном ипотеку берут семьи, где работают двое, то 42372 р надо делить на 2 или по крайней мере на 1,5. Т.е медианная зарплата на Алтае 21 000-28 000 р
09:47:44 15-11-2023
Гость (01:45:15 15-11-2023) Вот альтернативный расчет медианной зарплаты на Алтае на дан... Нравки! Спасибо.
08:01:35 15-11-2023
Жители Алтайского края могут себе ЭТО позволить. У них огромные зарплаты!!!
08:24:34 15-11-2023
Все, что надо вынести из этого сабжа, это не про ипотеку и соотношение платежа к зарплате, а то что Алтайский край по этому показателю занимает 72-е место из 85 регионов. Перевожу на русский - как минимум в 71 регионе страны люди живут богаче, чем здесь. Алтай - это глубокая нищая провинция, расположившаяся на отшибе экономической жизни страны. А вы по своей бедной жизни делаете выводы по всей стране. Здесь вывод один - необходимо мигрировать в другие регионы страны, там где жизнь лучше.