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Жители Алтайского края жалуются на нашествие комаров и мошкары

Насекомых очень много в Барнауле, Бийске и других городах региона

03 июля 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жители Алтайского края в социальных сетях жалуются на нашествие мошек и комаров. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

В Барнауле один из горожан рассказал о том, что очень много кровососущих в парке "Изумрудный". Горожанин в сообществе "Barnaul22" посоветовал руководству парка обратиться к посетителям и сброситься на обработку территории, если денег на это сейчас нет.

Бийчане отмечают, что нашествие насекомых началось после разлива Бии. Огромное количество комаров и мошки фиксируют как в городе. так и в пригородных поселках.

На обилие комаров жалуются также в Заринске и других городах края. 

Алтайский край

Комментарии 24

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Гость

17:06:26 03-07-2023

Да в этом году это не просто комары - кони, блин, летающие!

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Гость

18:47:55 03-07-2023

На что только жители нашего недогорода не жалуются.

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Гость

19:54:01 03-07-2023

Гость (18:47:55 03-07-2023) На что только жители нашего недогорода не жалуются. ... Стыдно свой город так называть. Не нравится, кто вас здесь держат? Или не ждут вас нигде?

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Гость

21:32:54 03-07-2023

Гость (19:54:01 03-07-2023) Стыдно свой город так называть. Не нравится, кто вас здесь д... Нет, не стыдно! Давно уже не в Ауле. А тебе не стыдно ныть по каждому поводу и только жаловаться на все? Как бабки на завалинке. Как был аул селом, так и остался. Самокаты - плохо, Высотки - плохо, жарко - плохо, холодно зимой - вообще аномалия, самолет низко летит - страшно! Вы вообще нормальные?

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Гость

12:08:46 04-07-2023

Гость (21:32:54 03-07-2023) Нет, не стыдно! Давно уже не в Ауле. А тебе не стыдно ныть п... Так жалуешься здесь ТЫ, не Я. Это ты жалуешься на город и на его жителей. Родился здесь, а благодарности к своей малой родине никакой.

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Гость

12:17:22 04-07-2023

Гость (21:32:54 03-07-2023) Нет, не стыдно! Давно уже не в Ауле. А тебе не стыдно ныть п... А ты нормальный? Вали в аул!

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Юс

22:27:08 03-07-2023

Гость (19:54:01 03-07-2023) Стыдно свой город так называть. Не нравится, кто вас здесь д... Это написал недожитель, коренной барнаулец такого не ляпнет

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Гость

12:18:27 04-07-2023

Юс (22:27:08 03-07-2023) Это написал недожитель, коренной барнаулец такого не ляпнет... Он вообще не житель!!! Тень!

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Гость

23:17:51 03-07-2023

Гость (18:47:55 03-07-2023) На что только жители нашего недогорода не жалуются. ... Недогород? Ну да, не образец архитектуры. Но обзываться так… а для вас что образец города? Москву/Питер не берем в сравнение - ибо не сравнимо. Двадцать стран объехал. Наряду с Грузией, Турцией, и в США был, и в Швейцарии, Италии, Германии. Ты мне расскажи про до-города, которые вовсе не не-города. Ну расскажи, мне интересно.

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Гость

12:16:16 04-07-2023

Гость (18:47:55 03-07-2023) На что только жители нашего недогорода не жалуются. ... Вали в свой ДОгород, точнее, в медвежью берлогу, там тебе место, НЕДО!

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Гость

19:20:19 03-07-2023

В Камне вообще пи....

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Гость

23:51:20 04-07-2023

Гость (19:20:19 03-07-2023) В Камне вообще пи....... Согласен грызут и грызут даже средства от комаров не помогают почти

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Гость1

19:23:44 03-07-2023

Жалуются и что это изменит?

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Гость

19:39:28 03-07-2023

Так в этом году было запланировано выделение денег из городского бюджета на борьбу с комарами и мошкой. Интересно что сделано? Или "сделают" после того как комары сами исчезнут.

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Гость

19:53:53 03-07-2023

Было запланировано, а было ли выделено ?

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Гость

21:39:45 03-07-2023

Крепитесь люди скоро зима!

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Ирина

21:43:14 03-07-2023

Особенно деток жалко...

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Гость

21:46:08 03-07-2023

А вот Комарова обещала, что комаров будет мало. Дескать, погибли от холодов весенних. Вот и верь науке...

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Гость

08:03:04 04-07-2023

Гость (21:46:08 03-07-2023) А вот Комарова обещала, что комаров будет мало. Дескать, пог... Комарова как раз писала, что много Комаров будет

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Гость

21:56:19 03-07-2023

Скоро стрекозы появятся

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Гость

08:19:25 04-07-2023

Надо в Спортлото писать, там точно помогут!

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Гость

10:14:28 04-07-2023

А что, спрэй от комаров и раствор ванилина уже не помогают? Или в окорень уже обленились?

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Гость

12:10:27 04-07-2023

Гость (10:14:28 04-07-2023) А что, спрэй от комаров и раствор ванилина уже не помогают? ... Не помогает. Или гайморит массовый у комаров, или перестали они на спрей реагировать.

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Гость

15:08:20 04-07-2023

Гость (10:14:28 04-07-2023) А что, спрэй от комаров и раствор ванилина уже не помогают? ... Смеются комары над тем спреем. Рвут тельняшку на груди и лезут крову пить, наплевав на реппеленты ваши.

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