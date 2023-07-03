Жители Алтайского края жалуются на нашествие комаров и мошкары
Насекомых очень много в Барнауле, Бийске и других городах региона
03 июля 2023, 17:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Алтайского края в социальных сетях жалуются на нашествие мошек и комаров. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
В Барнауле один из горожан рассказал о том, что очень много кровососущих в парке "Изумрудный". Горожанин в сообществе "Barnaul22" посоветовал руководству парка обратиться к посетителям и сброситься на обработку территории, если денег на это сейчас нет.
Бийчане отмечают, что нашествие насекомых началось после разлива Бии. Огромное количество комаров и мошки фиксируют как в городе. так и в пригородных поселках.
На обилие комаров жалуются также в Заринске и других городах края.
17:06:26 03-07-2023
Да в этом году это не просто комары - кони, блин, летающие!
18:47:55 03-07-2023
На что только жители нашего недогорода не жалуются.
19:54:01 03-07-2023
Гость (18:47:55 03-07-2023) На что только жители нашего недогорода не жалуются. ... Стыдно свой город так называть. Не нравится, кто вас здесь держат? Или не ждут вас нигде?
21:32:54 03-07-2023
Гость (19:54:01 03-07-2023) Стыдно свой город так называть. Не нравится, кто вас здесь д... Нет, не стыдно! Давно уже не в Ауле. А тебе не стыдно ныть по каждому поводу и только жаловаться на все? Как бабки на завалинке. Как был аул селом, так и остался. Самокаты - плохо, Высотки - плохо, жарко - плохо, холодно зимой - вообще аномалия, самолет низко летит - страшно! Вы вообще нормальные?
12:08:46 04-07-2023
Гость (21:32:54 03-07-2023) Нет, не стыдно! Давно уже не в Ауле. А тебе не стыдно ныть п... Так жалуешься здесь ТЫ, не Я. Это ты жалуешься на город и на его жителей. Родился здесь, а благодарности к своей малой родине никакой.
12:17:22 04-07-2023
Гость (21:32:54 03-07-2023) Нет, не стыдно! Давно уже не в Ауле. А тебе не стыдно ныть п... А ты нормальный? Вали в аул!
22:27:08 03-07-2023
Гость (19:54:01 03-07-2023) Стыдно свой город так называть. Не нравится, кто вас здесь д... Это написал недожитель, коренной барнаулец такого не ляпнет
12:18:27 04-07-2023
Юс (22:27:08 03-07-2023) Это написал недожитель, коренной барнаулец такого не ляпнет... Он вообще не житель!!! Тень!
23:17:51 03-07-2023
Гость (18:47:55 03-07-2023) На что только жители нашего недогорода не жалуются. ... Недогород? Ну да, не образец архитектуры. Но обзываться так… а для вас что образец города? Москву/Питер не берем в сравнение - ибо не сравнимо. Двадцать стран объехал. Наряду с Грузией, Турцией, и в США был, и в Швейцарии, Италии, Германии. Ты мне расскажи про до-города, которые вовсе не не-города. Ну расскажи, мне интересно.
12:16:16 04-07-2023
Гость (18:47:55 03-07-2023) На что только жители нашего недогорода не жалуются. ... Вали в свой ДОгород, точнее, в медвежью берлогу, там тебе место, НЕДО!
19:20:19 03-07-2023
В Камне вообще пи....
23:51:20 04-07-2023
Гость (19:20:19 03-07-2023) В Камне вообще пи....... Согласен грызут и грызут даже средства от комаров не помогают почти
19:23:44 03-07-2023
Жалуются и что это изменит?
19:39:28 03-07-2023
Так в этом году было запланировано выделение денег из городского бюджета на борьбу с комарами и мошкой. Интересно что сделано? Или "сделают" после того как комары сами исчезнут.
19:53:53 03-07-2023
Было запланировано, а было ли выделено ?
21:39:45 03-07-2023
Крепитесь люди скоро зима!
21:43:14 03-07-2023
Особенно деток жалко...
21:46:08 03-07-2023
А вот Комарова обещала, что комаров будет мало. Дескать, погибли от холодов весенних. Вот и верь науке...
08:03:04 04-07-2023
Гость (21:46:08 03-07-2023) А вот Комарова обещала, что комаров будет мало. Дескать, пог... Комарова как раз писала, что много Комаров будет
21:56:19 03-07-2023
Скоро стрекозы появятся
08:19:25 04-07-2023
Надо в Спортлото писать, там точно помогут!
10:14:28 04-07-2023
А что, спрэй от комаров и раствор ванилина уже не помогают? Или в окорень уже обленились?
12:10:27 04-07-2023
Гость (10:14:28 04-07-2023) А что, спрэй от комаров и раствор ванилина уже не помогают? ... Не помогает. Или гайморит массовый у комаров, или перестали они на спрей реагировать.
15:08:20 04-07-2023
Гость (10:14:28 04-07-2023) А что, спрэй от комаров и раствор ванилина уже не помогают? ... Смеются комары над тем спреем. Рвут тельняшку на груди и лезут крову пить, наплевав на реппеленты ваши.