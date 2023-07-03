Жители Алтайского края жалуются на нашествие комаров и мошкары

Насекомых очень много в Барнауле, Бийске и других городах региона

03 июля 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Алтайского края в социальных сетях жалуются на нашествие мошек и комаров. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

В Барнауле один из горожан рассказал о том, что очень много кровососущих в парке "Изумрудный". Горожанин в сообществе "Barnaul22" посоветовал руководству парка обратиться к посетителям и сброситься на обработку территории, если денег на это сейчас нет.

Бийчане отмечают, что нашествие насекомых началось после разлива Бии. Огромное количество комаров и мошки фиксируют как в городе. так и в пригородных поселках.

На обилие комаров жалуются также в Заринске и других городах края.