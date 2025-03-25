Жители алтайского поселка просят депутата решить проблему с подключением к электросетям
Евгения Боровикова обратилась в прокуратуру
25 марта 2025, 16:15, ИА Амител
Жители коттеджного поселка "Полянки" в Павловском районе обратились к депутату АКЗС от партии "Справедливая Россия – За правду" Евгении Боровиковой с просьбой помочь в решении проблем с подключением их домов к электросетям.
Собственники заключили договоры с ПАО "Россети Сибирь", но компания не выполнила свои обязательства в срок. Несмотря на оплату 40 тысяч рублей, более 35 домов остаются без электроэнергии, причем некоторые владельцы ждут уже больше года.
Энергетики ссылаются на отсутствие денег для капитальных работ, при этом продолжают заключать новые договоры. Попытки решить проблему через ФАС и судебные иски не принесли желаемого результата.
В ответе на депутатский запрос Евгении Боровиковой прокуратура Алтайского края подтвердила нарушения в работе сетевой организации Павловского района. Ведомство внесло представление руководителю компании за несвоевременное выполнение обязательств.
Кроме того, прокуратура привлекла к административной ответственности филиал "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго" и его должностное лицо. Ситуация с подключением домов к электричеству остается на контроле районной прокуратуры.
17:01:53 25-03-2025
"решить проблему через ФАС и судебные иски не принесли желаемого результата.. ", "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго" - "Энергетики ссылаются на отсутствие денег.. " и всё-таки там что-то другое!
17:52:17 25-03-2025
Та жа проблема в Красноярском крае!
18:12:51 25-03-2025
По всей стране так. Нет власти.
20:05:58 25-03-2025
Таже проблема везде, тарифы на подключение к сетям не покрывают даже стоимости необходимых для этого материалов, не говоря уже про работу и амортизацию техники.
05:33:00 26-03-2025
А когда дом в полянках покупали, вы не видели где это?