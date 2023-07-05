Жители алтайского района пожаловались на опасную щебневую трассу

Пыль поднимается настолько сильно, что видимость на дороге становится минимальной

05 июля 2023, 13:18, ИА Амител

Кадр из видео

Жители Бурлинского района Алтайского края рассказали об опасной трассе, которая соединяет район с Новосибирской областью. Пост опубликовали в сообществе "Barnaul22".

В качестве примера автор сообщения рассказал о недавней аварии, в результате которой "Ладу" смяло в гармошку.

По словам местных жителей, главная проблема заключается в том, что дорога засыпана щебнем, а при обгоне фур здесь поднимается настолько сильная пыль, что видимость становится минимальной. Кроме того камни бьют в машинах стекла и режут шины.

Люди говорят, что обращения в разные инстанции не помогают, поскольку везде ссылаются на маленький трафик. При этом жители района не согласны с тем, что по дороге ездит мало машин. Говорят, что тут ходят фуры, а отдыхающие едут на Яровое.