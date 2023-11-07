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Жители алтайского села добились открытия школы в здании, которое они обустроили сами

В Быково закрыли школу из-за аварийного состояния. Родителям предложили возить детей в райцентр за 13 км, однако они взяли ситуацию в свои руки

07 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае комиссия разрешила детям учиться в "самодельной" школе. Как сообщает Народный фронт, жители села Быково при поддержке местного фермера приспособили помещение взамен аварийной школы.

Изначально родителям предложили другой вариант – возить детей в райцентр Шипуново. До него – 13 км. Чтобы избежать этого, местные жители взяли ситуацию в свои руки и приспособили другое здание.

Сначала власти запретили открывать школу в новом помещении, так как там не было некоторых условий – например, Интернета. Жители провели его, а также подготовили спортзал и кабинет технологии.

Народный фронт взял ситуацию под контроль, чтобы ускорить процесс приемки. В результате комиссия согласилась и позволила детям обучаться в приспособленном здании.

Александр Терентьев / Фото: altai.spravedlivo.ru

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НОВОСТИОбщество
школы районы Алтайского края

Комментарии 4

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...

07:04:38 07-11-2023

Да уж...

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Гость

07:14:21 07-11-2023

Виканова обманула жителей. Люди плакали от счастья, что приняли школу. Пришли на проверку школы, почти все родители и жители . А потом, сказали , что документы не подписала. Хотя все замечания устранили. Сделали спортзал , кабинет информатики . О людях никто не думает, только о своем собственном величии и значимости. Если школу закроют-деревня умрет, так всегда бывает. И аварийную школу ремонтировать не хотят, отопление в ней отключили, рассыпется она и всё.

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Гость

07:34:32 07-11-2023

Гость (07:14:21 07-11-2023) Виканова обманула жителей. Люди плакали от счастья, что прин... С величием встаем с колен! Только вот хреновому танцору байден постоянно мешает. Проклятые америкосы...

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Гость

08:40:03 07-11-2023

Гость (07:14:21 07-11-2023) Виканова обманула жителей. Люди плакали от счастья, что прин... Разрешили все-таки. Спасибо-информационным каналам!

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