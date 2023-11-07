Жители алтайского села добились открытия школы в здании, которое они обустроили сами

В Быково закрыли школу из-за аварийного состояния. Родителям предложили возить детей в райцентр за 13 км, однако они взяли ситуацию в свои руки

07 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае комиссия разрешила детям учиться в "самодельной" школе. Как сообщает Народный фронт, жители села Быково при поддержке местного фермера приспособили помещение взамен аварийной школы.

Изначально родителям предложили другой вариант – возить детей в райцентр Шипуново. До него – 13 км. Чтобы избежать этого, местные жители взяли ситуацию в свои руки и приспособили другое здание.

Сначала власти запретили открывать школу в новом помещении, так как там не было некоторых условий – например, Интернета. Жители провели его, а также подготовили спортзал и кабинет технологии.

Народный фронт взял ситуацию под контроль, чтобы ускорить процесс приемки. В результате комиссия согласилась и позволила детям обучаться в приспособленном здании.