Депутат Госдумы Александр Терентьев направил запрос губернатору Алтайского края

13 октября 2023, 16:35, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: altai.spravedlivo.ru

Лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев направил губернатору Алтайского края Виктору Томенко запрос относительно проблемной школы в Шипуновском районе – той самой, где весной 2023 года штукатурка с потолка рухнула прямо во время занятий. Здание, где пока должны учиться дети, до сих пор в стадии "приемки".

Как рассказали Терентьеву родители ребят, обучающихся в Быковской СОШ им. А. С. Джурко (филиал Шипуновской СОШ № 2), комитет по образованию откладывает приемку здания, которое на время ремонта школы безвозмездно передал администрации председатель местного СПК.

Несмотря на то, что, по словам родителей, там проведены все необходимые работы для обучения детей, детям приходится ездить в другое село.

"Комитет по образованию уже неделю откладывает приемку этого здания, ссылаясь на санитарные нормы, не предусмотренные в этом здании, и с каждым исправлением добавляются новые распоряжения по подготовке конторы. Но все мы понимаем, что ни одна из сельских школ в Шипуновском районе не соответствует правилам СанПиНа", – рассказывают родители школьников.

Как отмечают справедливороссы, они разбираются с ситуацией с начала проблем в школе. Еще в 2019 году специалисты предупреждали, что заниматься в здании, где обвалилась штукатурка и идет ремонт, небезопасно.

В сентябре депутат направил очередной запрос заместителю председателя правительства Алтайского края, отвечающему за вопросы образования. В своем ответе чиновник отметил: "Назначена приемка его помещений".

Подобные проблемы знакомы родителям многих ребят, живущих в селах Шипуновского района.

"Горьковская СОШ – под угрозой закрытия, Белоглазовская СОШ – рушится спортзал, Урлаповская СОШ – стройка заморожена, дети обучаются на строительном объекте. Список очень большой", – перечислили нуждающиеся в обновлении школы родители.

Для решения конфликтной ситуации, а также в связи с высокой социальной значимостью вопросов, с которыми обратились жители района, Александр Терентьев направил запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко.