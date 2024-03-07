Жители алтайского села пожаловались, что уже третьи сутки сидят без воды
Местные жители обратились в прокуратуру
07 марта 2024, 13:15, ИА Амител
Жители села Омутское Шелаболихинского района жалуются, что третьи сутки сидят без воды, а районная администрация при этом бездействует.
Сообществу Barnaul 22 местная жительница рассказала, что уже не первую зиму в селе перемерзает водопровод, из-за чего воды может не быть неделями. Осенью часть труб поменяли, но работы были выполнены с нарушениями, и с 5 марта сельчане снова столкнулись со старой проблемой.
"После многочисленных звонков в аварийную службу района, спустя двое суток, на место прибыла бригада, которая развела руками и сказала жителям ждать тепла, когда водопровод согреется самостоятельно. Никаких работ проведено не было", – рассказала сельчанка.
По ее словам, администрация также организовала подвоз воды, но она оказалась непригодна для питья и готовки из-за плохо промытых фляг, так как ранее в них возили молоко. В итоге местные (в основном старики) для бытовых нужд теперь используют топленый снег. Связаться с руководством района люди не смогли и обратились в краевую прокуратуру.
10:37:49 08-03-2024
Ну и ну?! На все село ни одного колодца?! Что за село такое диковинное?! Говорят каждый год перемерзает, а колодцев нет! Чего ждут. Новой зимы и нового промерзания водопровода. А закопать его поглубже не пробовали? Вроде в Сибири живут, не на Луне.