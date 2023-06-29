Жители алтайского села пожаловались на стекающие в Катунь нечистоты
Зловонные лужи не высыхают, а откачивать их не успевают
29 июня 2023, 10:52, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители села Майма в Республике Алтай пожаловались на зловонные лужи, стекающие в Катунь. Об этом сообщает Mash Siberia.
По словам сельчан, аналогичные проблемы есть у домов на двух улицах. На Механизаторов отходы скапливаются в невысыхающие лужи, откачивать которые не успевают.
Активист, обративший внимание на проблему, считает, что подобная ситуация сложилась из-за того, что в Майме нет фиксированной оплаты за откачку, из-за чего платят только добросовестные жители, а денег коммунальщикам хватает не всегда.
11:07:34 29-06-2023
А что толку жаловаться? Нынешним властям это абсолютно по барабану, также и большинству обычных людей. Вон в Неглинке которая вся ныне под землёй полно незаконных врезок в коллектор этой реки и все эти незаконные врезки раз в несколько лет завариваются при обходе из-за чего канализация начинает течь трактирщикам, текстильщикам и прочим хулиганам прямо в их хоромы а не в реку. Так и надо делать везде.
11:54:12 29-06-2023
Гость (11:07:34 29-06-2023) А что толку жаловаться? Нынешним властям это абсолютно по ба... А что за позиция такая инфантильная? Надо жаловаться, обязательно надо! Наших чиновников пинать нужно, да почаще.
11:57:51 29-06-2023
Гость (11:54:12 29-06-2023) А что за позиция такая инфантильная? Надо жаловаться, обязат... Хоть запинайтесь. ТОлько отписки.
12:01:57 29-06-2023
Гость (11:54:12 29-06-2023) А что за позиция такая инфантильная? Надо жаловаться, обязат... Ну это поможет если только к чиновникам в "гости" замгенпрокурора заглянет)))
11:57:14 29-06-2023
Побочный эффект туриндустрии. Туриста загаживают территории.
12:08:35 29-06-2023
Гость (11:57:51 29-06-2023) Хоть запинайтесь. ТОлько отписки.... Они хитро устроили, одни чиновники говорят что река это федеральная собственность, идёшь к федералам - те говорят что берег принадлежит одним чиновникам а вода совсем другим и опять отсылают в предыдущие инстанции. Не зря же река Обь сейчас стала самой грязной в РФ
12:12:43 29-06-2023
Гость (12:08:35 29-06-2023) Они хитро устроили, одни чиновники говорят что река это феде... Не, Пивоварка грязнее)