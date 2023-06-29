Жители алтайского села пожаловались на стекающие в Катунь нечистоты

Зловонные лужи не высыхают, а откачивать их не успевают

29 июня 2023, 10:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители села Майма в Республике Алтай пожаловались на зловонные лужи, стекающие в Катунь. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам сельчан, аналогичные проблемы есть у домов на двух улицах. На Механизаторов отходы скапливаются в невысыхающие лужи, откачивать которые не успевают.

Активист, обративший внимание на проблему, считает, что подобная ситуация сложилась из-за того, что в Майме нет фиксированной оплаты за откачку, из-за чего платят только добросовестные жители, а денег коммунальщикам хватает не всегда.