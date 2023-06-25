Жители алтайского села пожаловались на вонючую воду из кранов
По сельчан, обращения в администрацию ничего не меняют
25 июня 2023, 08:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители села Новороманово в социальных сетях пожаловались на плохое качество воды. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам сельчан, уже месяц из кранов течет вода с жутким запахом. Новая водонапорная башня ситуацию не исправляет.
Также люди посетовали на то, что обращения за помощью к местным властям никак не помогают решить проблему.
Местные жители недовольны тем, что приходиться пить вонючую воду и платить за нее большие деньги.
08:55:14 25-06-2023
Из крана воду пить нельзя, это техническая вода, а не питьевая. Хоть она вонючая, хоть не вонючая и кажется вкусной. Пейте воду из бутылок или сами очищайте. Так продлите свою быстротечную жизнь.
09:29:44 25-06-2023
А не пробовали жители села Новороманово с проблемой обратиться к губернатору? У него сейчас началась предвыборная гонка и глядишь решит вашу проблему, если местные власти бессильны.