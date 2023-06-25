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Жители алтайского села пожаловались на вонючую воду из кранов

По сельчан, обращения в администрацию ничего не меняют

25 июня 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жители села Новороманово в социальных сетях пожаловались на плохое качество воды. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам сельчан, уже месяц из кранов течет вода с жутким запахом. Новая водонапорная башня ситуацию не исправляет.

Также люди посетовали на то, что обращения за помощью к местным властям никак не помогают решить проблему.

Местные жители недовольны тем, что приходиться пить вонючую воду и платить за нее большие деньги.

Алтайский край вода

Комментарии 2

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Гость

08:55:14 25-06-2023

Из крана воду пить нельзя, это техническая вода, а не питьевая. Хоть она вонючая, хоть не вонючая и кажется вкусной. Пейте воду из бутылок или сами очищайте. Так продлите свою быстротечную жизнь.

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Гость

09:29:44 25-06-2023

А не пробовали жители села Новороманово с проблемой обратиться к губернатору? У него сейчас началась предвыборная гонка и глядишь решит вашу проблему, если местные власти бессильны.

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