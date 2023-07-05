Жители Алтайского села семь дней живут без воды
Причина заключается в поломке центральной скважины
05 июля 2023, 17:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители села Фунтики Топчихинского района пожаловались на то, что уже семь дней они живут без воды. Об этом рассказали в сообществе "Вкурсе22".
По словам автора сообщения, сначала напор воды в домах был слабым, а затем она совсем исчезла. Людям нечего пить, нечем стирать и поливать огороде.
Сельчане переживают о том, что денег на ремонт проблемной скважины не найдется и им придется жить без воды долгое время.
Также люди говорят о том, что за это время им ни разу не организовали подвоз воды.
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