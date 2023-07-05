Рубцовский бизнесмен выгоняет отдыхающих с берега реки
Люди считают, что здесь хотят сделать платный пляж
05 июля 2023, 11:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Рубцовске разгорелся конфликт между жителями СНТ №1 и местным бизнесменом. Об этом сообщает Mash Siberia.
Летом искупаться в Алее много желающих, но владелец компании "Азиатский контроль" эту возможность от людей закрыл и ограничил вход на берег реки.
Горожане уверены в том, что здесь хотят обустроить платное место для купания, несмотря на то, что берег реки является федеральной собственностью.
Беседа между людьми и бизнесменом не задалась. Он сначала заявил, что купил территорию, чтобы выращивать камыш, а потом и вовсе обиделся на горожан.
11:24:14 05-07-2023
А как выгоняет? Пинками? Предлог для выгона какой? Почему не написали в статье?
11:34:43 05-07-2023
И вы еще продолжаете верить что мы живём по конституции?
11:36:42 05-07-2023
А где реакция правохранительных органов?
11:52:01 05-07-2023
У нас в Барнауле режим раздал природные ресурсы под наживу , "Водный мир" и оз."Пионерское" , с молчаливого согласия прокуратуры. А вы тут в Рубчике хотите справедливость..
12:11:56 05-07-2023
Странно, что обиделся и ушел. Вроде при деньгах, раз купил берег реки в городе. И да, где доблесная полиция и росгвардия?
12:22:40 05-07-2023
бардак - реки и озера должны быть общими!
13:06:15 05-07-2023
Гость (12:22:40 05-07-2023) бардак - реки и озера должны быть общими!... Они и так общие по закону. Но кто бы еще следил за соблюдение этого закона.
15:30:25 05-07-2023
Лес сгорел, осталось реку отжать у народа, и усё, больше народ на родине ничего держать не будет
16:11:56 05-07-2023
Александр (15:30:25 05-07-2023) Лес сгорел, осталось реку отжать у народа, и усё, больше нар... А как же русский дух? За дыхание воздухом ведь тоже можно взимать налоги...
16:24:30 05-07-2023
Харю бы разбить за такое...
16:28:34 05-07-2023
Весь край типа приватизировали. Сунешся в лес, а там тебе частная собственность тычут, зеков в охрану набрали и беспредельничают.
10:38:19 06-07-2023
Нечего по рекам застать,мешать бизнесу работать,купайтесь в ванне.
10:50:15 06-07-2023
Это какой то позор.
11:27:54 06-07-2023
Да эту блогерша, которая тявкает везде где не надо... Палками гнать нужно ото всюду... А он для людей делает. Чтоб людям было комфортно..
11:30:56 06-07-2023
Как всегда с подачи одной рубцовской "активистки" всё переврали и опубликовали искаженную информацию. Человек купил участок, очистил заброшенный и загаженный берег, отсыпал его. И, кстати, никакого платного пляжа там не будет, это откровенная ложь.
11:49:50 06-07-2023
Имярек (11:30:56 06-07-2023) Как всегда с подачи одной рубцовской "активистки" всё перевр... Потому "переобулся" ваш клоун, потому что знает что незаконно отхватил территорию и платные услуги там нельзя оказывать
11:31:10 06-07-2023
Операторов с камерой и без удостоверения репортёров выгнать, это отдыхающих прогнать?
11:35:31 06-07-2023
Да это опять с подачи одной рубцовской "активистки" опять в рос искаженной информации. Человек купил участок, очистил заброшенный и загаженный берег, отсыпал его. И, кстати, никакого платного пляжа там не будет. А выгонял он блогершу которая туда заявилась и начала снимать постановочный ролик, а когда подошли люди с другим мнением, она всё это вырезала.
12:04:51 06-07-2023
Проделки недожурналистки. Смонтировала ролик как ей надо, всё искаверкала. Мнение обычных садоводов вырезала. Очередной заказ отрабатывает. Тьху
12:14:52 06-07-2023
У этой "блогерши" только своя "правда" все остальные мнения блокируются. А люди почему то верят всему подряд, даже не пытаясь выслушать другую сторону.
12:22:41 06-07-2023
Много лет ездим мимо этого места. Заросли,грязь,компании с алкоголем, матом и т.д.Человек расчистил все.Кроме своей законной территории привел в порядок и общественное место, которое планировали обустроить в местный пляж для садоводов и гостей. У нас даже был субботник по уборке и расчистке берега. Все с удовольствием участвовали.И сейчас стараемся поддерживать чистоту и порядок.В ролике все переврали. По итогу не за людей,а против.Уже наверно лет 40 по берегу старицы размещены участки. Никому дела до этого не было.А сейчас прицепились к одному.Считаю что это сведение личных счетов.
12:28:15 06-07-2023
что то вчера "защитников" не видно было. команды не было выступать ЗА?
13:43:55 06-07-2023
Интересно кому бы понравилось, если б к нему на его огород пришли какие то люди с камерой и начали снимать, не только бы выгнал, наверное. Это проникновение на частную территорию так то. Расписали будто он реку с берегом отгородил и не пускает туда никого, а на самом деле все совсем не так, у него там участок как и у его соседей. Подняли шумиху опять спецом, как у нас уже в городе не раз было ещё и по другим городам распространяют, недожурналисты, привлечь надо по статье и свернуть лавочку.
15:56:50 06-07-2023
если чел будет чистить берег и следить чтобы мусора не было я бы лично ему и деньги за возможность там отдохнуть заплатил бы. Его труд должен оплачиваться
09:43:38 09-07-2023
В городе нет ни одного оборудованного пляжа. Человек доброе дело затеял. И хорошо бы, чтобы в городе было побольше таких активных и неравнодушных жителей. Ведь люди выезжают на базы отдыха в Егорьевку и Саввушки, и деньги платят за отдых в чистом, красивом и безопасном месте. Почему бы и в самом Рубцовске не организовать такое место??? Не все же могут поехать за 40-100 км на отдых! А тут в черте города появится возможность отдыхать летом. Но как всегда нашлись те, кто против! Видела все видео этого конфликта. Видео от Блогерши урезаны и вывернуты на изнанку.