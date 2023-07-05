Рубцовский бизнесмен выгоняет отдыхающих с берега реки

Люди считают, что здесь хотят сделать платный пляж

05 июля 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Рубцовске разгорелся конфликт между жителями СНТ №1 и местным бизнесменом. Об этом сообщает Mash Siberia.

Летом искупаться в Алее много желающих, но владелец компании "Азиатский контроль" эту возможность от людей закрыл и ограничил вход на берег реки.

Горожане уверены в том, что здесь хотят обустроить платное место для купания, несмотря на то, что берег реки является федеральной собственностью.

Беседа между людьми и бизнесменом не задалась. Он сначала заявил, что купил территорию, чтобы выращивать камыш, а потом и вовсе обиделся на горожан.