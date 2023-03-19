Жители алтайского села вынуждены переходить реку вброд, чтобы попасть домой

По развалившейся переправе невозможно перейти не намокнув

19 марта 2023, 16:45, ИА Амител

Кадр из видео

Жители алтайского села Иня, расположенного в Шелаболихинском районе, рассказали о том, что людям приходится добираться до дома через речную переправу. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, на кадрах мужчина, который возвращался домой с вахты. По развалившейся переправе невозможно перейти, не провалившись в воду.

На другой стороне людям нужно помогать, чтобы выбраться на сушу.

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби люди переходят Обь вброд босиком, оборачивая ноги пакетами.