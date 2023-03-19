Жители алтайского села вынуждены переходить реку вброд, чтобы попасть домой
По развалившейся переправе невозможно перейти не намокнув
19 марта 2023, 16:45, ИА Амител
Кадр из видео
Жители алтайского села Иня, расположенного в Шелаболихинском районе, рассказали о том, что людям приходится добираться до дома через речную переправу. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, на кадрах мужчина, который возвращался домой с вахты. По развалившейся переправе невозможно перейти, не провалившись в воду.
На другой стороне людям нужно помогать, чтобы выбраться на сушу.
Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби люди переходят Обь вброд босиком, оборачивая ноги пакетами.
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