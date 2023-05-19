Жители аварийного дома в алтайском селе пожаловались Сергею Миронову

Люди написали депутату Госдумы с просьбой помочь с расселением

19 мая 2023, 15:05, ИА Амител

Ветхий дом / Фото: freepik.com

Жители аварийного дома в посёлке Комсомольском Мамонтовского района написали обращение лидеру партии "Справедливая Россия – За правду", депутату Госдумы Сергею Миронову. Об этом сообщили в алтайском отделении партии.

Дом № 4 по ул. Минина признали аварийным и подлежащим сносу с отселением жильцов в сентябре 2017 года. Но дом продолжает "жить". Жильцы рассказали, что им даже поступали требования о сносе дома за свой счёт без предоставления взамен другого жилья или денежной компенсации.

Обращение взял в работу депутат Госдумы от Алтайского края, глава реготделения партии Александр Терентьев. Он уже инициировал прокурорскую проверку причин затянувшегося сноса аварийного дома.

И надзорные органы подтвердили: дом действительно признан аварийным и должен быть снесён за счёт средств местного бюджета. Однако администрация Мамонтовского района пока так и не приняла решение об изъятии земли, соглашения с собственниками о выкупной стоимости за изымаемые помещения в аварийном доме не заключены.

Районный прокурор внёс представление главе и направил исковое заявление в интересах заявительницы в Мамонтовский районный суд к администрации района о возложении обязанности изъять аварийное жильё и выплатить положенную компенсацию.

Александр Терентьев держит вопрос на контроле.