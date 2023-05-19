Жители аварийного дома в алтайском селе пожаловались Сергею Миронову
Люди написали депутату Госдумы с просьбой помочь с расселением
19 мая 2023, 15:05, ИА Амител
Жители аварийного дома в посёлке Комсомольском Мамонтовского района написали обращение лидеру партии "Справедливая Россия – За правду", депутату Госдумы Сергею Миронову. Об этом сообщили в алтайском отделении партии.
Дом № 4 по ул. Минина признали аварийным и подлежащим сносу с отселением жильцов в сентябре 2017 года. Но дом продолжает "жить". Жильцы рассказали, что им даже поступали требования о сносе дома за свой счёт без предоставления взамен другого жилья или денежной компенсации.
Обращение взял в работу депутат Госдумы от Алтайского края, глава реготделения партии Александр Терентьев. Он уже инициировал прокурорскую проверку причин затянувшегося сноса аварийного дома.
И надзорные органы подтвердили: дом действительно признан аварийным и должен быть снесён за счёт средств местного бюджета. Однако администрация Мамонтовского района пока так и не приняла решение об изъятии земли, соглашения с собственниками о выкупной стоимости за изымаемые помещения в аварийном доме не заключены.
Районный прокурор внёс представление главе и направил исковое заявление в интересах заявительницы в Мамонтовский районный суд к администрации района о возложении обязанности изъять аварийное жильё и выплатить положенную компенсацию.
Александр Терентьев держит вопрос на контроле.
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