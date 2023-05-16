НОВОСТИОбщество

Прокуратура потребовала закрыть алтайский пансионат с бесчеловечными условиями

В учреждении не было запаса продуктов, горячей воды в ванных и даже положенную уборку тут не делали

16 мая 2023, 14:50, ИА Амител

Пенсионер / Фото: rawpixel.com / Freepik
Пенсионер / Фото: rawpixel.com / Freepik

Прокуратура Топчихинского района, Роспотребнадзор и МЧС провели проверку пансионата в посёлке Труд, где живут пенсионеры и инвалиды, и обнаружили множество нарушений. Теперь учреждение могут закрыть.

Подробности рассказали в пресс-службе партии "Справедливая Россия – За правду". Именно партия, а точнее лидер регионального отделения, депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев обратил внимание правоохранителей на пансионат. Как ранее писал amic.ru, партийцы были шокированы условиями проживания там.

Прокуратура нашла многочисленные нарушения. Вот какие данные приводит СРЗП из ответа ведомства:

  • в умывальных зонах нет горячей воды;
  • в центре не проводится уборка помещений, в том числе с применением моющих и дезинфицирующих средств;
  • постельные принадлежности не подвергаются дезинфекции;
  • нарушается температурный режим хранения пищевой продукции в холодильниках и на складе, нет достаточного запаса продуктов;
  • нет внутреннего противопожарного водопровода, автоматических установок пожаротушения, жилые комнаты не оборудованы эвакуационными выходами;
  • нет необходимого количества колясок для маломобильных граждан.

На основании этих фактов прокурор района возбудил дело об административном правонарушении в отношении АНО ЦСП "Равновесие". И направил в суд исковое заявление о запрете деятельности учреждения до устранения имеющихся нарушений. Более того, ещё в апреле возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238. УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Должностных лиц пансионата уже привлекли к административной ответственности.

Сейчас прокуратура и органы соцзащиты решают, в какие учреждения расселить постояльцев. Александр Терентьев оставляет проблему на контроле до полного её разрешения, сообщили в общественной приёмной депутата.

Как ранее сообщал amic.ru, Следственный комитет РФ по Алтайскому краю начал доследственную проверку о ненадлежащих условиях содержания постояльцев пансионата.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 4

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гость

15:38:04 16-05-2023

Участкового как всегда нет, или он не в курсе.

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Гость

16:18:55 16-05-2023

а старичков куда дели?

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Гость

21:57:51 16-05-2023

Участковый будет полы мыть?

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Оксана Молодых

22:47:50 16-05-2023

Гость (16:18:55 16-05-2023) а старичков куда дели?... Распределяют по нормальным учреждениям

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