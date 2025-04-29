НОВОСТИОбщество

Жители Барнаула массово поехали на кладбища в День поминовения усопших. Фото

Для этих целей в краевой столице курсирует бесплатный общественный транспорт

29 апреля 2025, 09:22, ИА Амител

Фото: amic.ru

29 апреля, в Родительский день, барнаульцы собираются в очередь к бесплатным автобусам, которые следуют к кладбищам. Корреспондент amic.ru побывал на остановке "Поселок Урожайный", где люди отправляются к Новомихайловскому кладбищу.

Организовать посадку помогают сотрудники правоохранительных органов. Транспорт заполняется пассажирами быстро: за десять минут к месту назначения отправилось два автобуса.

Напомним, жители краевой столицы могут добраться до кладбищ бесплатно: в городе работают специальные маршруты, на которых задействовали 34 автобуса и 12 трамвайных вагонов.

Администрация Барнаула организовала бесплатную доставку горожан к пяти кладбищам:

  • Новомихайловскому;
  • Черницкому;
  • Власихинскому;
  • Гоньбинскому;
  • Затонскому.

Кроме того, для удобства транспортного сообщения также запустили бесплатные трамваи. Два вагона следуют по маршруту депо № 3 – ул. А. Петрова. Еще один трамвай курсирует от ст. Кордон до ст. Депо № 1. На трамваях разместили табличку "Бесплатно".

Общественный транспорт на этих маршрутах будет работать с 07:00 до 19:00.

Барнаульский автобус / Фото: amic.ru

Как в Барнауле в Родительский день будут ходить бесплатные трамваи и автобусы?

На Радоницу по краевой столице будут весь день курсировать специальные маршруты
НОВОСТИОбщество
Барнаул

Комментарии 8

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Musik

09:42:58 29-04-2025

судя по фотам - самокаты не пригодились.

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Анна

09:48:27 29-04-2025

И город встал в одну большую пробку!!! На работу добиралась вместо 30 минут, почти полтора часа.
Других-то дней нет. Как будто сбегут от них с кладбища их родственники.

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Гость

10:19:42 29-04-2025

Показательные выступления. Своих усопших нужно помнить всегда и следить и посещать могилки их тоже регулярно, а не тогда когда кем-то положено

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Гость

13:50:21 29-04-2025

Гость (10:19:42 29-04-2025) Показательные выступления. Своих усопших нужно помнить всегд... Золотые слова!!!!

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Гость

11:16:12 29-04-2025

Торопятся водку пить и яйца бить.

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Гость

17:35:50 29-04-2025

Гость (11:16:12 29-04-2025) Торопятся водку пить и яйца бить....
К вечеру поминки превратятся в обычную попойку с дикими орами до самого утра.

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Сергий

16:56:48 29-04-2025

Народу на кладбище сегодня было мало совсем , не как в том году , странно все .

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Элен без ребят

17:38:51 29-04-2025

Сергий (16:56:48 29-04-2025) Народу на кладбище сегодня было мало совсем , не как в том г... просто нормальные люди заранее съездили

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