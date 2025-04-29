Жители Барнаула массово поехали на кладбища в День поминовения усопших. Фото

Для этих целей в краевой столице курсирует бесплатный общественный транспорт

29 апреля 2025, 09:22, ИА Амител

Фото: amic.ru

29 апреля, в Родительский день, барнаульцы собираются в очередь к бесплатным автобусам, которые следуют к кладбищам. Корреспондент amic.ru побывал на остановке "Поселок Урожайный", где люди отправляются к Новомихайловскому кладбищу.

Организовать посадку помогают сотрудники правоохранительных органов. Транспорт заполняется пассажирами быстро: за десять минут к месту назначения отправилось два автобуса.

Напомним, жители краевой столицы могут добраться до кладбищ бесплатно: в городе работают специальные маршруты, на которых задействовали 34 автобуса и 12 трамвайных вагонов.

Администрация Барнаула организовала бесплатную доставку горожан к пяти кладбищам:

Новомихайловскому;

Черницкому;

Власихинскому;

Гоньбинскому;

Затонскому.

Кроме того, для удобства транспортного сообщения также запустили бесплатные трамваи. Два вагона следуют по маршруту депо № 3 – ул. А. Петрова. Еще один трамвай курсирует от ст. Кордон до ст. Депо № 1. На трамваях разместили табличку "Бесплатно".

Общественный транспорт на этих маршрутах будет работать с 07:00 до 19:00.