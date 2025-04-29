Жители Барнаула массово поехали на кладбища в День поминовения усопших. Фото
Для этих целей в краевой столице курсирует бесплатный общественный транспорт
29 апреля 2025, 09:22, ИА Амител
29 апреля, в Родительский день, барнаульцы собираются в очередь к бесплатным автобусам, которые следуют к кладбищам. Корреспондент amic.ru побывал на остановке "Поселок Урожайный", где люди отправляются к Новомихайловскому кладбищу.
Организовать посадку помогают сотрудники правоохранительных органов. Транспорт заполняется пассажирами быстро: за десять минут к месту назначения отправилось два автобуса.
Напомним, жители краевой столицы могут добраться до кладбищ бесплатно: в городе работают специальные маршруты, на которых задействовали 34 автобуса и 12 трамвайных вагонов.
Администрация Барнаула организовала бесплатную доставку горожан к пяти кладбищам:
- Новомихайловскому;
- Черницкому;
- Власихинскому;
- Гоньбинскому;
- Затонскому.
Кроме того, для удобства транспортного сообщения также запустили бесплатные трамваи. Два вагона следуют по маршруту депо № 3 – ул. А. Петрова. Еще один трамвай курсирует от ст. Кордон до ст. Депо № 1. На трамваях разместили табличку "Бесплатно".
Общественный транспорт на этих маршрутах будет работать с 07:00 до 19:00.
09:42:58 29-04-2025
судя по фотам - самокаты не пригодились.
09:48:27 29-04-2025
И город встал в одну большую пробку!!! На работу добиралась вместо 30 минут, почти полтора часа.
Других-то дней нет. Как будто сбегут от них с кладбища их родственники.
10:19:42 29-04-2025
Показательные выступления. Своих усопших нужно помнить всегда и следить и посещать могилки их тоже регулярно, а не тогда когда кем-то положено
13:50:21 29-04-2025
Гость (10:19:42 29-04-2025) Показательные выступления. Своих усопших нужно помнить всегд... Золотые слова!!!!
11:16:12 29-04-2025
Торопятся водку пить и яйца бить.
17:35:50 29-04-2025
Гость (11:16:12 29-04-2025) Торопятся водку пить и яйца бить....
К вечеру поминки превратятся в обычную попойку с дикими орами до самого утра.
16:56:48 29-04-2025
Народу на кладбище сегодня было мало совсем , не как в том году , странно все .
17:38:51 29-04-2025
Сергий (16:56:48 29-04-2025) Народу на кладбище сегодня было мало совсем , не как в том г... просто нормальные люди заранее съездили