Жители Барнаула пожаловались депутату Госдумы на "ничейную" хоккейную коробку во дворе

Люди просят найти ответственного за заливку спортивного объекта

09 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Прием Александра Терентьева / Фото: пресс-служба партии

Депутат Госдумы, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев провел в Барнауле прием граждан, где получил несколько обращений от жителей. Одно из них касалось хоккейной коробки, которую построили, но обслуживать ее оказалось некому. Подробности рассказали в пресс-службе партии.

Площадка находится между домами № 103 и № 105 на улице Власихинской. Первое время ее обслуживанием занималась компания "Спортивная инициатива", на объект давали гранты. Зимой 2023-2024 года каток залили на деньги жителей и общедомовых ресурсов МКД Власихинская, 103. Но теперь судьба коробки под вопросом. Управляющая компания, обслуживающая дома, брать на себя этот объект не хочет. Люди рассказали, что обращались даже в администрацию города и спортивные комитеты, но власти тоже не готовы взять хоккейную коробку под свою ответственность.

Жители готовы заливать каток и за свой счет, но чтобы собрать деньги с дома, нужна поддержка двух третей собственников. А сделать это будет сложно.

Еще одно обращение из этих домов касается склада компании по доставке продуктов. Он расположен в жилом доме, однако у людей не спросили разрешения сделать велопарковку. При этом Роспотребнадзор уже вынес предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ЖК РФ. Но компания парковку, которая мешает жителям, так и не убрала.

Также Александр Терентьев получил обращение от жителей Косихинского района. После ремонта федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Барнаула перекрыли прямой поворот в сторону поселка Логового. Теперь людям для заезда в свой населенный пункт требуется проезжать дополнительные 12 километров.

А еще жители Логового просят депутата помочь ускорить газификацию. В 300 метрах от поселка уже есть газовая магистральная труба и газораспределительный центр, но газ люди пока так и не получили.