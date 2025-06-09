Жители Барнаула пожаловались депутату Госдумы на "ничейную" хоккейную коробку во дворе
Люди просят найти ответственного за заливку спортивного объекта
09 июня 2025, 11:00, ИА Амител
Депутат Госдумы, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев провел в Барнауле прием граждан, где получил несколько обращений от жителей. Одно из них касалось хоккейной коробки, которую построили, но обслуживать ее оказалось некому. Подробности рассказали в пресс-службе партии.
Площадка находится между домами № 103 и № 105 на улице Власихинской. Первое время ее обслуживанием занималась компания "Спортивная инициатива", на объект давали гранты. Зимой 2023-2024 года каток залили на деньги жителей и общедомовых ресурсов МКД Власихинская, 103. Но теперь судьба коробки под вопросом. Управляющая компания, обслуживающая дома, брать на себя этот объект не хочет. Люди рассказали, что обращались даже в администрацию города и спортивные комитеты, но власти тоже не готовы взять хоккейную коробку под свою ответственность.
Жители готовы заливать каток и за свой счет, но чтобы собрать деньги с дома, нужна поддержка двух третей собственников. А сделать это будет сложно.
Еще одно обращение из этих домов касается склада компании по доставке продуктов. Он расположен в жилом доме, однако у людей не спросили разрешения сделать велопарковку. При этом Роспотребнадзор уже вынес предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ЖК РФ. Но компания парковку, которая мешает жителям, так и не убрала.
Также Александр Терентьев получил обращение от жителей Косихинского района. После ремонта федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Барнаула перекрыли прямой поворот в сторону поселка Логового. Теперь людям для заезда в свой населенный пункт требуется проезжать дополнительные 12 километров.
А еще жители Логового просят депутата помочь ускорить газификацию. В 300 метрах от поселка уже есть газовая магистральная труба и газораспределительный центр, но газ люди пока так и не получили.
11:25:20 09-06-2025
Терентьев Александр - МОЛОДЕЦ!
12:24:25 09-06-2025
Гость (11:25:20 09-06-2025) Терентьев Александр - МОЛОДЕЦ!... А в чем он молодец?? Газа нет, коробка не заливается..
11:42:33 09-06-2025
Не нужны эти хокейные коробки, зимой грохот до поздней ночи от этих какеистов доморощенных. Хотите заниматься - идите в платные кружки, а не во дворах шумите.
Итого: коробку разобрать, сделать парковку.
12:54:27 09-06-2025
постарел Меладзе)))
13:05:20 09-06-2025
1 (12:54:27 09-06-2025) постарел Меладзе)))... Точно. Как похоже-то))))))
13:12:55 09-06-2025
1 (12:54:27 09-06-2025) постарел Меладзе)))... Чай, жись не сахар за бугром.)))