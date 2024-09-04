Жители Барнаула пожаловались на зловонную воду, которая течет в "Юбилейный"

Предположительно, причиной мог стать засорившийся коллектор

04 сентября 2024, 23:26, ИА Амител

Зловонная вода в парке "Юбилейный" / Фото: Barnaul 22

Барнаульцы обратили внимание на зловонную воду, которая течет в парк "Юбилейный". Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

По словам жителей города, вода идет со стороны микрорайона Поток уже несколько дней, а к сентябрю она добралась до локации, где обитают утки. От жидкости стоит неприятный запах.

В комментариях барнаульцы предположили, что в том районе засорился канализационный коллектор, что привело к растеканию отходов.