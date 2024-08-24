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Барнаульцы пожаловались на мотоциклистов, которые стали часто кататься в бору

Люди опасаются за свое здоровье

24 августа 2024, 16:10, ИА Амител

Мотоциклист на трассе здоровья / Фото читателя amic.ru
Мотоциклист на трассе здоровья / Фото читателя amic.ru

Жители Барнаула пожаловались на участившиеся покатушки водителей багги и мотоциклов по трассе здоровья на лыжной базе "Динамо". Об этом горожане рассказали нашему агентству.

"Гуляем по тропе здоровья "Динамо" довольно часто. Приезжаем в лес подышать свежим воздухом, однако в последнее время участились случаи "поездок" на багги и на мотоциклах, причем на большой скорости", – рассказали очевидцы.

В итоге отдыхающим приходится дышать выхлопными газами, а также опасаться за свое здоровье, поскольку скорость у катающихся мотоциклистов "очень большая".   

"Если произойдет наезд на пешеходов, кто будет отвечать? Они в шлемах и без номерных знаков. Просьба ограничить проезд по трассе здоровья всем транспортным средствам без специального назначения", – призвали горожане.

Ранее неизвестные установили растяжки против мотоциклистов в бийском лесу. В полиции отметили, что это незаконно.

Барнаул жалобы и просьбы мотоциклы

Комментарии 7

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Чучмек

17:46:01 24-08-2024

В окрестных лесах подобное повсеместно, а не только на трассе здоровья. Местами колёсами изрыли землю так, что на корнях сосен уже живого места нет, а на склонах образуются настоящие овраги

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Гость

17:52:23 24-08-2024

Полиция бездействует.

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Гость

18:17:51 24-08-2024

Подтверждаю. по всему лесу слышно как газуют. Или дрифт устраивают. Полиции достаточно постоять совсем немного, чтобы встретить этих бодрых любителей экстрима14

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Гость

18:46:11 24-08-2024

По закону не запрещено. Вот и катаются.

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Нина

23:19:46 24-08-2024

Особенно когда видишь карапуза лет 9, который летит на багги без сопровождения взрослых. Задавит кого-ему ничего не будет

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Гость

11:36:15 25-08-2024

пуф, мотоциклы. на южном машины по пешеходет к ротору едят каждый день как по трассе.

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Виктор

13:18:51 25-08-2024

Старую борзовку мотоциклисты затерроризировали готовы задавить обращение в ГИБДД полицию никакой реакции ждём чп

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