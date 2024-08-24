Барнаульцы пожаловались на мотоциклистов, которые стали часто кататься в бору

Люди опасаются за свое здоровье

24 августа 2024, 16:10, ИА Амител

Мотоциклист на трассе здоровья / Фото читателя amic.ru

Жители Барнаула пожаловались на участившиеся покатушки водителей багги и мотоциклов по трассе здоровья на лыжной базе "Динамо". Об этом горожане рассказали нашему агентству.

"Гуляем по тропе здоровья "Динамо" довольно часто. Приезжаем в лес подышать свежим воздухом, однако в последнее время участились случаи "поездок" на багги и на мотоциклах, причем на большой скорости", – рассказали очевидцы.

В итоге отдыхающим приходится дышать выхлопными газами, а также опасаться за свое здоровье, поскольку скорость у катающихся мотоциклистов "очень большая".

"Если произойдет наезд на пешеходов, кто будет отвечать? Они в шлемах и без номерных знаков. Просьба ограничить проезд по трассе здоровья всем транспортным средствам без специального назначения", – призвали горожане.

Ранее неизвестные установили растяжки против мотоциклистов в бийском лесу. В полиции отметили, что это незаконно.