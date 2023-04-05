Жители Барнаула пришли смотреть на ледоход. Фоторепортаж
Сегодня на Оби в районе Нового моста были заметны первые подвижки льда
05 апреля 2023, 21:15, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сегодня на Оби в районе Нового моста в Барнауле были заметны первые подвижки льда. Хоть на части реки лёд уже стоит, местами льдины пришли в движение.
Жители краевой столицы собрались вечером на площадках у моста, чтобы понаблюдать за этим природным явлением. Фотокорреспондент amic.ru тоже побывал на месте и запечатлел этот момент.
21:54:35 05-04-2023
ищу сезонную работу лишу ума покоя сна не пожалеете и подпись весна © Affernus
23:58:20 05-04-2023
красивые фото