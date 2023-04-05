Жители Барнаула пришли смотреть на ледоход. Фоторепортаж

Сегодня на Оби в районе Нового моста были заметны первые подвижки льда

05 апреля 2023, 21:15, ИА Амител





























































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сегодня на Оби в районе Нового моста в Барнауле были заметны первые подвижки льда. Хоть на части реки лёд уже стоит, местами льдины пришли в движение.

Жители краевой столицы собрались вечером на площадках у моста, чтобы понаблюдать за этим природным явлением. Фотокорреспондент amic.ru тоже побывал на месте и запечатлел этот момент.