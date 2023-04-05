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Жители Барнаула пришли смотреть на ледоход. Фоторепортаж

Сегодня на Оби в районе Нового моста были заметны первые подвижки льда

05 апреля 2023, 21:15, ИА Амител

Сегодня на Оби в районе Нового моста в Барнауле были заметны первые подвижки льда. Хоть на части реки лёд уже стоит, местами льдины пришли в движение. 

Жители краевой столицы собрались вечером на площадках у моста, чтобы понаблюдать за этим природным явлением. Фотокорреспондент amic.ru тоже побывал на месте и запечатлел этот момент.

Барнаул Обь Ледоход

Комментарии 2

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Элен без ребят

21:54:35 05-04-2023

ищу сезонную работу лишу ума покоя сна не пожалеете и подпись весна © Affernus

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Гость

23:58:20 05-04-2023

красивые фото

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