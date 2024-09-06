Выплаты, жилье и целевое. Как в Алтайском крае побеждают дефицит медицинских кадров?

Прошлый год был прорывным, но краевые власти не собираются на этом останавливаться

06 сентября 2024, 07:15, ИА Амител

Медики проводят операцию / Фото: Минздрав Алтайского края

Усилия властей Алтайского края по борьбе с дефицитом медиков начали давать по-настоящему ощутимые результаты. По итогам 2023 года впервые за долгое время количество врачей не сократилось, а увеличилось.

Как неоднократно пояснял глава регионального Минздрава Дмитрий Попов, остановить отток кадров удалось благодаря масштабной программе поддержки медиков, принятой в 2022-м. И добавлял, что этого мало: планируется выйти на стабильный прирост.

Подробнее о том, что делают в регионе для сохранения кадров и привлечения молодых специалистов, – в материале amic.ru.

Первый "плюс"

На конец 2023-го в государственных медучреждениях региона трудилось 7750 врачей. Это на 94 человека больше, чем было в конце 2022-го. Дмитрий Попов назвал такой результат "переломом" – долгие годы количество специалистов лишь сокращалось, причем на сотни в год.

"Да, это скромный результат, но мы преодолели тенденцию убыли врачей, которая у нас была в течение длительного периода времени. Переломили тренд. Это результат сложной многолетней работы", – пояснял он на итоговой коллегии регионального Минздрава.

Отток средних медработников не остановился, но сократился в 17 раз. Попов подчеркнул, что нужно не гордиться этими достижениями, а приложить все усилия, чтобы развить их в 2024-м.

Краевой Минздрав придерживается плана, принятого в 2022-м. Тогда, по решению губернатора Виктора Томенко, в регионе ввели целый ряд мер поддержки врачей, который должен исправить кадровую ситуацию.

Самые дефицитные должности в регионе: врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, хирурги, а также фельдшеры.

Материальная поддержка врачей

Основная часть введенных мер поддержки – это денежные выплаты. Так, у молодых участковых терапевтов и педиатров появились доплаты, которые они получают в первые три года работы. Сейчас этой мерой поддержки пользуются 442 молодых специалиста.

Кроме того, специалисты межрайонных центров, которые ведут выездные обследования, начали получать прибавку в размере 10 тысяч рублей, а фельдшеры ФАПов, станций скорой помощи и кабинетов неотложки – 6 тысяч рублей.

Также в регионе появились выплаты для медиков, которые ведут наставничество над молодыми специалистами, – по тысяче рублей за каждого подопечного. Сейчас эту меру поддержки получают 658 врачей.

Меры поддержки разработали так, чтобы молодые специалисты охотнее задерживались в профессии, а у старших коллег был стимул во всем им помогать. Всего выплаты, введенные в 2022-м, сейчас получают 1170 медицинских работников региона.

В региональном Минздраве добавили, что эффект от такой поддержки точно есть. С 2022 года в крае стало больше на 23 врача-педиатра, 47 участковых терапевтов и 17 фельдшеров.

В ведомстве добавили, что на следующий год для продолжения выплат уже запланировано 168,9 млн рублей.

Фото: Минздрав Алтайского края

Целевое обучение

Еще одна действенная мера – целевое обучение студентов. Краевые власти берут на себя оплату образования, а молодой человек "прикрепляется" к определенному медучреждению и обязуется отработать там определенное количество лет. Это направление в последние годы значительно усилили.

Сейчас в Алтайском крае "закреплено" 1676 студентов с первого по шестой курс, которые обучаются по программам специалитета. Более 500 из них затем устроятся в районы региона. Из 358 закрепленных студентов-ординаторов работать в районы поедут 132 человека.

В 2023 году также прошел первый целевой набор по программам среднего образования. Таким образом в алтайские медколледжи зачислили 156 студентов.

Но это не все: на Алтае также есть различные стипендии и выплаты для студентов, а также возможность частично компенсировать стоимость обучения за счет краевого бюджета.

Как пояснял летом 2024-го Дмитрий Попов, в этом году медучреждения региона примут на работу 223 студента специалитета, 193 ординатора и 80 выпускников медколледжей. Для этих людей уже определили конкретные рабочие места. Фото: Минздрав Алтайского края

Другие меры поддержки

Разработанная программа включает в себя и многое другое. Так, региональный Минздрав ведет активную работу с муниципалитетами, чтобы те тоже всячески поддерживали своих молодых специалистов.

Медиков, у которых нет своей квартиры, обеспечивают муниципальным жильем, местами в общежитиях или компенсируют стоимость аренды. Также врачи и средние медработники в некоторых муниципалитетах получают подъемные из муниципального бюджета.

Не забывают и о медиках, которые остаются в профессии даже после достижения пенсионного возраста. 400 таких сотрудников, работающих в селах, получают ежемесячные выплаты: врачи – 9 тысяч рублей, средний медперсонал – 6 тысяч рублей.

Напомним, по распоряжению президента медики, которые работают в небольших населенных пунктах (села и города с населением меньше 50 тысяч жителей), получают специальные социальные выплаты. На Алтае эту категорию тоже поддержали: таким медработникам выплачивают единовременные компенсационные выплаты. Размер – от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. В 2024 году такие выплаты получат 127 сотрудников. На эти цели из краевого бюджета выделили 138 млн рублей.

В региональном Минздраве надеются, что все эти меры поддержки дадут результат, и итоги 2024 года будут еще лучше, чем 2023-го. Дефицит медиков по-прежнему сохраняется, и работы по его сокращению еще очень много.