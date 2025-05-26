По словам местных жителей, Роспотребнадзор уже выявил повышенное содержание хлора в воздухе, однако УК на жалобы жильцов так и не отреагировала

26 мая 2025, 10:40, Антон Дегтярев

Подвал в доме на Некрасова, 12, в Барнауле / Фото: предоставлено жителями

Ситуация со ставшим источником зловония подвалом дома на Некрасова, 12, в Барнауле становится только хуже. По словам местных жителей, после того как УК "Базис" засыпала помещение хлоркой, она еще и затопила подвал водой и "залила" краской, чтобы сбить запах хлора и мертвых животных. Роспотребнадзор уже выявил в двух подъездах повышенное содержание хлора в воздухе, но в УК жителям отвечают, что недовольные "все придумывают", рассказал amic.ru один из местных активистов Александр (имя изменено. – Прим. ред.).

"Сказали, что мы все придумываем"

Ранее местные жители пожаловались amic.ru на состояние их подвала, который стал источником постоянной вони из-за протекших труб, захламления и плесени. Долгое время УК якобы игнорировала проблему, рассказали они. Но 7 мая подвал засыпали хлором. Все майские праздники люди чувствовали его запах и не могли дозвониться до компании, сообщили жители дома.

Теперь же в местах, где был "разбросан" хлор, УК "Базис" "слила воду из труб", из-за чего два помещения "оказались подтоплены", отметил Александр. Вода уже ушла, но сырость в подвале осталась, пожаловался мужчина.

Также в подвале работники УК покрасили три "уходящие в землю трубы", рассказал Александр. По его словам, "нормально покрашено около 40 сантиметров труб, а вокруг них на пол вылили краску". Из-за этого к запахам хлора и сырости прибавился новый, подчеркнул он.

"22 мая я звонил в администрацию Центрального района – там сказали, что у нас все нормально с подвалом. В УК "Базис" считают, что мы все придумываем. В их аварийной службе отказались устранять запахи из подвала, порекомендовав обращаться в другие места. Дословно сказали: "Звоните куда хотите и вызывайте кого угодно", – отметил житель дома.

Подвал в доме на Некрасова, 12, в Барнауле/ Фото: предоставлено жителями

"Подвал засыпан хлором"

При этом Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю 14 мая 2025 года отобрало пробы воздуха с первого по четвертый подъезд, сообщили жильцы. Оказалось, что на первых этажах в первой и третьей парадных содержание хлора в воздухе не превышает гигиенических норм. Однако на первых этажах подъездов № 2 и № 4 максимальная разовая концентрация хлора не соответствует нормативам (составляет 0,130 мг/м3 при норме не более 0,1 мг/м3), сказано в заключении экспертов, которое есть в распоряжении amic.ru.

"В ходе осмотра установлено, что подвал жилого дома захламлен мусором, продуктами жизнедеятельности животных, присутствуют неживые особи птиц и насекомых (тараканов), подвал засыпан хлором, что подтверждается фототаблицей", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По результатам обследования Роспотребнадзор вынес УК "Базис" новое предостережение и предложил "провести дезинсекционные мероприятия с контролем эффективности, не реже одного раза в месяц обследовать общее имущество жилого дома на наличие насекомых, не допускать захламления подвала в жилом доме и осуществить мероприятия, направленные на соблюдение гигиенических нормативов содержания химических веществ в атмосферном воздухе мест общего пользования", сказано в официальном заключении Роспотребнадзора.

Скриншот из ответа Роспотребнадзора/ Фото предоставлено жителями дома

При этом местные жители подчеркнули, что это уже третье предостережение от органа в адрес УК. До этого компании также приходило три предписания от Жилинспекции на устранение неприятных запахов в подвале, на вынос экскрементов животных, хлама и так далее. УК 30 января 2025 года лишь сделала вентиляционные продувы, которых ранее там не было. При этом проблема остается нерешенной, так как в подвале имеются большие щели, ведущие в подъезд, и из-за этого запах быстро проникает на лестничную площадку. Чтобы нормально дышать, жителям приходится постоянно держать окна и двери в доме открытыми.

Сейчас местные надеются, что на ситуацию обратят внимание правоохранительные органы и это заставит УК разобраться с проблемой.