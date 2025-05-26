"Звоните куда хотите". Ситуация с "вонючим" подвалом в барнаульской многоэтажке ухудшилась
По словам местных жителей, Роспотребнадзор уже выявил повышенное содержание хлора в воздухе, однако УК на жалобы жильцов так и не отреагировала
26 мая 2025, 10:40, Антон Дегтярев
Ситуация со ставшим источником зловония подвалом дома на Некрасова, 12, в Барнауле становится только хуже. По словам местных жителей, после того как УК "Базис" засыпала помещение хлоркой, она еще и затопила подвал водой и "залила" краской, чтобы сбить запах хлора и мертвых животных. Роспотребнадзор уже выявил в двух подъездах повышенное содержание хлора в воздухе, но в УК жителям отвечают, что недовольные "все придумывают", рассказал amic.ru один из местных активистов Александр (имя изменено. – Прим. ред.).
"Сказали, что мы все придумываем"
Ранее местные жители пожаловались amic.ru на состояние их подвала, который стал источником постоянной вони из-за протекших труб, захламления и плесени. Долгое время УК якобы игнорировала проблему, рассказали они. Но 7 мая подвал засыпали хлором. Все майские праздники люди чувствовали его запах и не могли дозвониться до компании, сообщили жители дома.
Теперь же в местах, где был "разбросан" хлор, УК "Базис" "слила воду из труб", из-за чего два помещения "оказались подтоплены", отметил Александр. Вода уже ушла, но сырость в подвале осталась, пожаловался мужчина.
Также в подвале работники УК покрасили три "уходящие в землю трубы", рассказал Александр. По его словам, "нормально покрашено около 40 сантиметров труб, а вокруг них на пол вылили краску". Из-за этого к запахам хлора и сырости прибавился новый, подчеркнул он.
"22 мая я звонил в администрацию Центрального района – там сказали, что у нас все нормально с подвалом. В УК "Базис" считают, что мы все придумываем. В их аварийной службе отказались устранять запахи из подвала, порекомендовав обращаться в другие места. Дословно сказали: "Звоните куда хотите и вызывайте кого угодно", – отметил житель дома.
"Подвал засыпан хлором"
При этом Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю 14 мая 2025 года отобрало пробы воздуха с первого по четвертый подъезд, сообщили жильцы. Оказалось, что на первых этажах в первой и третьей парадных содержание хлора в воздухе не превышает гигиенических норм. Однако на первых этажах подъездов № 2 и № 4 максимальная разовая концентрация хлора не соответствует нормативам (составляет 0,130 мг/м3 при норме не более 0,1 мг/м3), сказано в заключении экспертов, которое есть в распоряжении amic.ru.
"В ходе осмотра установлено, что подвал жилого дома захламлен мусором, продуктами жизнедеятельности животных, присутствуют неживые особи птиц и насекомых (тараканов), подвал засыпан хлором, что подтверждается фототаблицей", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
По результатам обследования Роспотребнадзор вынес УК "Базис" новое предостережение и предложил "провести дезинсекционные мероприятия с контролем эффективности, не реже одного раза в месяц обследовать общее имущество жилого дома на наличие насекомых, не допускать захламления подвала в жилом доме и осуществить мероприятия, направленные на соблюдение гигиенических нормативов содержания химических веществ в атмосферном воздухе мест общего пользования", сказано в официальном заключении Роспотребнадзора.
При этом местные жители подчеркнули, что это уже третье предостережение от органа в адрес УК. До этого компании также приходило три предписания от Жилинспекции на устранение неприятных запахов в подвале, на вынос экскрементов животных, хлама и так далее. УК 30 января 2025 года лишь сделала вентиляционные продувы, которых ранее там не было. При этом проблема остается нерешенной, так как в подвале имеются большие щели, ведущие в подъезд, и из-за этого запах быстро проникает на лестничную площадку. Чтобы нормально дышать, жителям приходится постоянно держать окна и двери в доме открытыми.
Сейчас местные надеются, что на ситуацию обратят внимание правоохранительные органы и это заставит УК разобраться с проблемой.
10:54:36 26-05-2025
Господа чиновники, это вообще законно? Как вообще такое возможно в правовом государстве ?
11:07:37 26-05-2025
Еремей (10:54:36 26-05-2025) Господа чиновники, это вообще законно? Как вообще такое возм... Конечно незаконно , хозяевам квартио требовать от государства следить за их собственностью.
11:08:19 26-05-2025
Еремей (10:54:36 26-05-2025) Господа чиновники, это вообще законно? Как вообще такое возм... 😎🤣🤣🤣ну насмешили, особенно про правовое государство!!! 🤣🤣🤣🤣
10:59:54 26-05-2025
Собственников этого строения обложить таким штрафом, чтобы другим не повадно было содержать свою собственность в таком состоянии..
11:03:20 26-05-2025
Гость (10:59:54 26-05-2025) Собственников этого строения обложить таким штрафом, чтобы д... А при чём здесь собственники? Это УК бездействует. Плохо, что по закону, если собственники перейдут в другую УК, деньги останутся в этой. Надо это изменить!
11:08:44 26-05-2025
Гость (10:59:54 26-05-2025) Собственников этого строения обложить таким штрафом, чтобы д... Так они деньги платят управляшке базис , чтобы их имущество содержалось в нормальном состоянии.
11:56:04 26-05-2025
Гость (11:08:44 26-05-2025) Так они деньги платят управляшке базис , чтобы их имущество ... Они деньги хоть кому и хоть за что могут платить
Это их не освобождает от ответственности за свою собственность.
Пусть в СпортЛото ещё попробуют заплатить
13:16:20 26-05-2025
Гость (10:59:54 26-05-2025) Собственников этого строения обложить таким штрафом, чтобы д... А вот и представители ук подтянулись))) вы лучше занимайтесь своими прямыми обязанностями, а не строчите тут этот бред!
11:01:13 26-05-2025
Как вариант, собраться всем жильцам да провести субботник по очистке.
Это лучше чем из года в год терпеть вонь.
А в незахламленном подвале и коммунальщики, возможно, потом быстрее ремонт проведут, чтобы перестало топить...
У нас было похожее, я частично сам мусор вытащил, проходы расчистил, потом и УК подключилась и трубы частично заменили. А до этого тоже 2-3 года запахами канализации дышали...
11:25:59 26-05-2025
Гость (11:01:13 26-05-2025) Как вариант, собраться всем жильцам да провести субботник по... Хорошая идея, тогда было бы неплохо если управляйка вернула деньги за не оказанные услуги
11:08:05 26-05-2025
Это просто возмутительно! УК "Базис" довела подвал на Некрасова, 12 до кошмара: вонь, хлорка, теперь еще и потоп с краской! Жильцы задыхаются, а им говорят, что они "все придумывают"? Это не управление, а издевательство! Почему Роспотребнадзор не заставит их немедленно устранить этот беспредел? Трубы текут, мусор, плесень, мертвые животные — и вместо решения проблемы они засыпают хлоркой и льют краску? Требую, чтобы Жилинспекция и прокуратура разобрались с этой халатностью! Жить в таких условиях невозможно!
11:08:31 26-05-2025
Дак вы в следом то обращайтесь, если у вас уже есть документы о вредном воздухе, пускай органы и разбираются с базисом
11:13:37 26-05-2025
Почему не реагирует инспекция по жилнадзору ?
11:27:41 26-05-2025
постоянно пишите в инспекцию строительного и жилищного надзора, роспотребнадзор, прокуратуру края напишите.
Жители не должны ничего расчищать и ремонтировать. Они деньги платят управлящке, которая должна это всё делать.
11:29:38 26-05-2025
А кто захламил подвал?
11:40:17 26-05-2025
Гость (11:29:38 26-05-2025) А кто захламил подвал?... За порядком должна следить управляшка. Не уследила - штрафовать нещадно и в зиндан.
11:53:32 26-05-2025
Гость (11:29:38 26-05-2025) А кто захламил подвал?... Это правильный вопрос. На фото тумба, какая-то цветная панель, бак с мешком на нем... ведь 100% это жильцы свой ценный хлам туда притащили.
11:53:38 26-05-2025
Гость (11:29:38 26-05-2025) А кто захламил подвал?... Судя по покрашенному песку, обрывкам и остаткам теплоизоляции на полу, разбросанному скотчу, натасканным с помоек деревянным настилам на полу чтоб ножки не промочить когда хлором полы засыпаются, предположу что не жильцы, однозначно.
12:09:21 26-05-2025
Гость (11:53:38 26-05-2025) Судя по покрашенному песку, обрывкам и остаткам теплоизоляци... И дохлятину они принесли. Ну вы затейник!
12:32:48 26-05-2025
Musik (12:09:21 26-05-2025) И дохлятину они принесли. Ну вы затейник! ... Предположу, что "дохлятина" когда то бегала, а бегала потому, что ответственные лица не следили за вентиляционными отверстиями в подвал?
22:06:46 26-05-2025
Гость (12:32:48 26-05-2025) Предположу, что "дохлятина" когда то бегала, а бегала потому... ага, собралась со всех близлежащих кварталов - и массово подохла.
а вот мне кажется, что жыльцам проще плакать и страдать, чем разобраться, они точно знают кто трупаки бросает. и УК знает. и убирать полуразложившиеся трупы - это о еще рвотное действо, за деньги-то мало кто сможет.
все вам кто-то должен.
нагадили - давайте сами.
11:43:39 26-05-2025
А если бы в этом доме жил губернатор?
12:47:34 26-05-2025
Гость (11:43:39 26-05-2025) А если бы в этом доме жил губернатор?... Что ты что ты...
21:05:30 26-05-2025
Гость (11:43:39 26-05-2025) А если бы в этом доме жил губернатор?... а если бы Александр Иванович Б.?
12:24:24 26-05-2025
Это ведь не единичный дом доведён до такого состояния. Почему чиновники, депутаты не задумываются о том как оскщестляют управление многоквартирными домами управляющие компании? Почему не принимается никаких мер по данному вопросу. Только платите жильцы деньги.
13:09:22 26-05-2025
==Только платите жильцы деньги.==
Надо еще узнать сколько они платят за обслуживание, а то может 3 копейки платят, а хотят чтобы всё как в дорогих домах делали
13:15:13 26-05-2025
А почему администрация города не реагирует на такие случаи?
Где местная власть и контролирующие организации???!
13:35:41 26-05-2025
Никитина 28. Тоже УК Базис. Подтверждаю-данный УК днище полное.
13:43:12 26-05-2025
Хлор это ведь опасно и вредно, зачем им засыпают подвал то ?
13:46:20 26-05-2025
Гость (13:43:12 26-05-2025) Хлор это ведь опасно и вредно, зачем им засыпают подвал то ?... Это чтобы нос не чуял запах выгребной ямы... Ну и немного для санинспекции
15:57:49 26-05-2025
они не одни такие. дома старые. по-хорошему их сносить уже пора, а людям квартиры в новых домах дать.
там ремонтировать уже нечего.
по два миллиона евро футболистам на зарплаты есть, а людей из говна перевезти - нет.
20:54:14 26-05-2025
Хлор в жилом доме, серьезно ?
21:24:34 26-05-2025
"Это просто верх цинизма и беспредела! Люди годами живут в этой вонючей антиутопии, а управляющая компания, видимо, занята чем угодно, кроме своей работы. Вы вообще представляете, каково это — каждый день вдыхать гниль и сырость вместо воздуха? А платёжки за «услуги» исправно приходят, да? Куда уходят наши деньги — на шампанское для чиновников, которые даже подвал проветрить не могут?
Сколько можно прятаться за бумажками и отписками? «Звоните, куда хотите» — это не решение, это плевок в лицо жильцам! Где проверки? Где санэпидемстанция? Где мэр, который развозит подарки на камеру, но не видит проблем в собственных дворах?
Позор! Требуем не слов, а действий: немедленно привести подвал в порядок, а всех ответственных — к реальной ответственности. Хватит терпеть это унижение!"
11:39:54 28-05-2025
Уже не один год жильцы дома пер. Некрасова обращаются в различные инстанции по поводу бездействия УК, которая подводит дом к аварийному состоянию. Часто приходят одни отписки. Такое впечатление, что единственная цель этих ведомств не решить проблему, а написать ничего не значащий ответ