Жители барнаульского поселка боятся остаться без жилья из-за искрящихся проводов

К решению проблемы подключился Общероссийский народный фронт

11 декабря 2023, 07:30, ИА Амител

Кадр: SHOT

Жители барнаульского поселка Плодопитомник пожаловались на искрящиеся провода, сообщает SHOT.

При сильном ветре люди перегоняют машины в безопасное место и не спят по ночам, так как над их участками и домами начинается "фейерверк". Они опасаются крупного пожара, который "поднимет дома на воздух", ведь поселок полностью газифицирован.

Жалобы в местную администрацию результата не принесли. Но откликнулись в МЧС – на всякий случай в ветер здесь дежурит пожарная машина.

"Компания, которая поставляет электроэнергию, не следит за состоянием сетей, так как они на балансе у "Алтайэнерго". Как заявили в организации, коммуникации были переданы им в управление недавно и находятся в плохом состоянии. А починить большой объем не могут, так как просто нет денег", – отмечает канал.

К ситуации подключился Общероссийский народный фронт. Общественники направили запросы в администрацию поселка и барнаульским чиновникам.