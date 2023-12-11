Жители барнаульского поселка боятся остаться без жилья из-за искрящихся проводов
К решению проблемы подключился Общероссийский народный фронт
11 декабря 2023, 07:30, ИА Амител
Жители барнаульского поселка Плодопитомник пожаловались на искрящиеся провода, сообщает SHOT.
При сильном ветре люди перегоняют машины в безопасное место и не спят по ночам, так как над их участками и домами начинается "фейерверк". Они опасаются крупного пожара, который "поднимет дома на воздух", ведь поселок полностью газифицирован.
Жалобы в местную администрацию результата не принесли. Но откликнулись в МЧС – на всякий случай в ветер здесь дежурит пожарная машина.
"Компания, которая поставляет электроэнергию, не следит за состоянием сетей, так как они на балансе у "Алтайэнерго". Как заявили в организации, коммуникации были переданы им в управление недавно и находятся в плохом состоянии. А починить большой объем не могут, так как просто нет денег", – отмечает канал.
К ситуации подключился Общероссийский народный фронт. Общественники направили запросы в администрацию поселка и барнаульским чиновникам.
08:55:24 11-12-2023
Алтайэнерго и Алтайэнергосбыт сиамские близнецы. Когда нужно задрать тариф - они делают это совместно, когда нужно отвечать - крайнего не найти. К пуговкам претензий нет.
10:00:29 11-12-2023
Денег нет, привлекайте займы. Что значит нет? Если бы потребители такое сказали их бы привлекли и принудили в судебном порядке оплачивать. Или здесь также нужно в судебном порядке или обращением в прокуратуру?
10:13:00 11-12-2023
Господи,да ВСЕ эти компании созданы дя получения баснословных прибылей и в их бюджет даже не закладываются расходы на замену изношенного оборудования,это же ИХ деньги и почему они должны тратиться не на себя любимого,а не понятно на что.Так что зачем забивать всем этим голову,приедут электрики,подтянут немножко провода,чтоб не порвались и до следующего сильного ветра будем жить,а там опять по новой,так весь Алтайский край живет,ну разве что кроме краевой столицы,да и то не факт
11:24:42 11-12-2023
Больно часто эти две конторки стали в новостях мелькать. После урагана люди по 40 часов сидели без света, Бельмесево на той недели 8 часов без света в -30, сейчас плодопитомник. Прокуратура, СК и прочие проверяющие пора уже в этом гнезде палкой пошевелить, чего ждете? Красочных репортажей о замерзающих людях на первых каналах.