Жители Бийска ощутили утреннее землетрясение в Горном Алтае

Сильнее всего трясло на верхних этажах

25 мая 2025, 14:35, ИА Амител

Трещина в асфальте / Фото: unsplash.com / Shefali Lincoln

Бийчане ощутили землетрясение, которое произошло утром 25 мая в Горном Алтае. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По словам жителей Бийска, сильнее всего трясло на верхних этажах. Горожане отмечали, что "качало" довольно серьезно – например, на Зеленом Клине чуть не упала люстра. Также о толчках писали жители центра и микрорайона Переезд.

Напомним, что эпицентр находился в Кош-Агачском районе. В 50-километровую зону попали населенные пункты Бельтир, Чаган-Узун, Ортолык, Кызыл-Таш, Новый Бельтир, Кош-Агач, Тобелер, Кокоря, Мухор-Тархата. По шкале MSK-64 интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 7,0 балла, а магнитуда – 7,0.