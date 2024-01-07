Жители Бийска попросили главу города восстановить заброшенный аэропорт
Правда шансов на это нет вообще
07 января 2024, 18:00, ИА Амител
Жители Бийска призвали мэра города Виктора Щигрева заняться вопросом восстановления местного аэропорта, который заброшен уже много лет. С таким предложением они выступили в чате главы наукограда. На это обратило внимание издание "Бийский рабочий".
В качестве аргумента в пользу собственного аэропорта бийчане приводят стоимость перелетов, если речь идет о Горно-Алтайске.
"В Горно-Алтайск из Москвы стоит в районе 30 тысяч рублей прилететь, ровно как и улететь оттуда. В Бийске даже таких зарплат нет", – утверждают бийчане.
По мнению жителей города, само по себе странно, что в Бийске нет аэропорта.
"Все вынуждены через Новосибирск летать, ибо цены там еще адекватные, но каждый раз проделывать 400 км дороги не особо приятно, особенно когда тебе еще предстоит долгий перелет", – пишет другой житель города.
Правда шансов восстановить аэропорт в Бийске нет. Бывшие воздушные ворота наукограда много лет пытались восстановить краевые власти, но в итоге от идеи отказались.
Аэропорт, расположенный в 12 километрах от города Бийска в Алтайском крае, перестал принимать рейсы в 2009 году. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части он лишен права принимать воздушные суда. Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтировано.
19:18:07 07-01-2024
В одном регионе - один аэропорт
19:50:33 07-01-2024
Малая и средняя авиация вполне для Бийска подходит. Вопрос,кому это надо?
10:44:22 08-01-2024
Гость (19:50:33 07-01-2024) Малая и средняя авиация вполне для Бийска подходит. Вопрос,к... Уважаемый... Хоть малую.. Хоть великую.. Мед пункт, пожарка., линейный отдел, буфет, метро, тех службы, охрана и так далее. Погуглить хоть сначала по теме. За чей счет содержать будите? Трамваями то решить не можем.
20:03:00 07-01-2024
А они по адресу обратились. Аэропорт не уровень главы города. А кому он сейчас принадлежит? В нулевых на него деньги выделяли, где они?
22:01:35 07-01-2024
Не успели вперёд алтайцев построить, не построите ни когда Паравозы с параходами развивайте
00:20:10 08-01-2024
1. Не нравятся цены в ГА и не устраивают расстояния от Нск? Летайте через Барнаул. 2. Какой трафик могут обеспечить жители Бийска аэропорту? 3. А жители Бийска в курсе сколько стоит построить/реконструировать аэропорт? Они располагают этими средствами? 4. А давайте и жители Кулунды или Рубцовска тоже потребуют аэропорты для себя? Чем они хуже бийчан? 5. А почему только аэропорт? А почему для Бийска личное море не выкопать? 6. А задававшие эти вопросы давно диспансеризацию проходили?
09:14:58 08-01-2024
Гость (00:20:10 08-01-2024) 1. Не нравятся цены в ГА и не устраивают расстояния от Нск? ... А ты не с Украины случайно? Что то попахивает... Так то в Бийске почти 200000 населения. Трафик гарантируем. Да и про Горный многие забудут. Тут до Горного 100км и один час пути, с Новосибирском 400 км и 5-6 часов пути. Есть разница?
13:04:04 08-01-2024
Гость (09:14:58 08-01-2024) А ты не с Украины случайно? Что то попахивает... Так то в Би... 1. А как пахнет с Украины? И чем ты нюхаешь через интернет? 2. 200000 жителей Бийска? Тут Барнаул с 650 тысячми населения и в качестве единственной авиагавани для всего АК с 2 миллионами населения не обеспечивает загрузку рейсов. 3. Зачем туристам делать лишний крюк в 100 км от Бийска до Горного, если можно спокойно в самом Горном приземлиться и по прекрасной трассе Горного докатить до своих отелей? Люди едут не в Бийск, люди летят в Горный. И, в заключение: ваше желание аэропорта сродни просьбе намазать пузо повидлом. Вы в своем невзрачном городе хотя бы с мостом разберитесь. Дороги хотя бы гудроном покройте. Убогие ПАЗики с газовыми баллонами замените на автобусы, которые хотя бы похожи на автобусы. И уберите ваши доисторические трамваи - это прямо стыдно.
21:19:11 08-01-2024
Гость (13:04:04 08-01-2024) 1. А как пахнет с Украины? И чем ты нюхаешь через интернет? ... Наукоград однако
13:19:24 08-01-2024
Гость (09:14:58 08-01-2024) А ты не с Украины случайно? Что то попахивает... Так то в Би... Вопрос был, "Чем Барнаул не устраивает?" ехать 1,5-2 часа, или цены на перелет из Барнаула не устраивают. Дык от чего решили что из Бийска цены будут аналогичные Новосибу!? Это априори не возможно сделать. Барнаульский то аэропорт "на подсосе", Бийский уже просто не вывезут.
14:04:45 08-01-2024
Гость (09:14:58 08-01-2024) А ты не с Украины случайно? Что то попахивает... Так то в Би... что вы там можете гарантировать? вы на полном серьезе считает, что если построить еще один аэропорт, то цены станут ниже? (рука-лицо) все же пройдите диспансеризацию
09:19:22 08-01-2024
Гость (00:20:10 08-01-2024) 1. Не нравятся цены в ГА и не устраивают расстояния от Нск? ... А ты не с Украины случайно? Что то попахивает... Так то в Бийске почти 200000 населения. Трафик гарантируем. Да и про Горный многие забудут. Тут до Горного 100км и один час пути, с Новосибирском 400 км и 5-6 часов пути. Есть разница? А диспанцеризация похоже вам нужна, умник.
09:54:00 08-01-2024
у кого бы,чего бы ещё попросить,так сказать с "наукоградной" точки зрения.
10:13:40 08-01-2024
для запуска воздушных змеев?
14:15:27 08-01-2024
До Горного от аэропорта Бийска не 100 ,а остаётся около 75 км ,а это как раз немного превышает требования о безопасности размещения аэропортов вблизи населенных пунктов ,но это не главное ,важно то ,что в своё время Карлин делал движения о восстановления аэропорта Бийск ,но это была пиар работа на свой имидж не более ,при огромном желании это можно было сделать ,но у вы ,что то пошло не так и сегодня эту тему можно окончательно похоронить ,ибо рядом аэропорт Горного ,тем более уже идёт подготовка к реконструкции второй очереди ,как то так .Р S ,а климатические условия как раз в Бийске лучше ,т как это равнина ,в Горном очень часто весной и осенью туманы ,и …
18:12:44 08-01-2024
Объективно, цена вопроса этого мероприятия говорит сама за себя. И, реконструировать до прежнего уровня, то есть региональных рейсов? Для полётов в города Сибири и Казахстана? когда тяжелее АН24/26 ничего не принимали. Если же речь идёт о более серьёзной реконструкции, с выполнением рейсов до Москвы и приёмом более тяжёлых воздушных судов, то очевидно окупаемости не будет, даже с учётом пассажиров до Белокурихи. Таким способом аэропорты Горно-Алтайска с Барнаулом будут недоедать. Единственно возможно, в качестве приёма транспортных бортов (ранее такая версия озвучивалась). Но нагрузка должна быть стабильная, а её нет.
18:51:39 08-01-2024
И как потом с Бийска добираться до Горного? Рейсовые автобусы? Смешно - проще сразу в Горно-Алтайск махнуть. А малую авиацию развивать в районе слишком накладно, да и вряд ли нужно кому.
21:22:39 08-01-2024
Даёшь космодром наукограду!
09:37:34 09-01-2024
раньше надо было суетиться, пока в республике свою авиацию не развили
14:42:24 09-01-2024
Как у СССР хватало денег содержать аэродромы не только для дальних рейсов, но и для местных рейсов и по АК, и в соседние области? И не ныли руководители, что денег нет на аэропорты. И летали при СССР люди во все уголки страны, даже в самые отдаленные. Узнайте, сколько рейсов было в том же Горном Алтае (мне пилот вертолета рассказывал, летали в любую погоду и битком были), Кемеровской, Томской областях. И пассажиропотока хватало на все виды авиации. Профукали авиацию и аэропорты и аэродромы малые, а теперь то проще вообще этим не заниматься, прикрываясь нехваткой денег, нищая РФ по сравнению с СССР получается.
14:46:40 09-01-2024
Раньше аэродромы в каждом райцентре были, а сейчас во втором городе края сделать не могут.