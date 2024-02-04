Жители Бийска пожаловались на стаю бездомных собак рядом с детсадом
В мэрии посоветовали в таких случаях обращаться к подрядчику, выигравшему тендер на отлов
04 февраля 2024, 07:30, ИА Амител
Жители Бийска пожаловались мэру Виктору Щигреву на стаю крупных бездомных собак, которые бегают в районе детского сада по улице Мухачева, 117. Об этом пишет "БР".
По словам местной жительницы, псы лают на людей и кидаются на домашних собак. Женщина призналась, что ей уже страшно выходить на улицу, особенно с маленьким ребенком.
В городской администрации при этом советуют в таких случаях обращаться к подрядчику, выигравшему тендер на отлов. Однако часто происходит так, что специалисты не обнаруживают собак, и тогда ситуация вновь повторяется, отмечает издание.
Ранее житель Барнаула пожаловался на большую стаю бродячих собак, которая обитает на улице Аносова в районе пересечения с проспектом Ленина.
08:07:45 04-02-2024
Зоошизы,ау. Детишки нападают на ваших блохастых мосек. Вперёд, на защиту.
08:32:45 04-02-2024
Вся эта зоошиза приплыла к нам из гейроппы во время перестройки. Но у европейцев собаки по улицам не бегают - там полно приютов для животных. А у нас бродячих собак пруд пруди и люди страдают. Ежегодно 400-500 человек в России погибают от собачьих зубов.
15:50:24 04-02-2024
Гость (08:32:45 04-02-2024) Вся эта зоошиза приплыла к нам из гейроппы во время перестро... Бродячих собак у них меньше, да, но вот бродячих людей, живущих в коробках, в разы больше. А собак меньше потому, что местного население ответственное, подкрепленное законом (и наказанием в случае чего), отношение к питомцам. Выкинул животику- получи 25000 евриков штраф или велкам в тюрьму года на три. Так же, закон обязывает платить ежегодную страховку на животных, регистрацию и ошейник с адресом. А шизами ты своих родственниц называй.
17:26:32 04-02-2024
Гость (08:32:45 04-02-2024) Вся эта зоошиза приплыла к нам из гейроппы во время перестро... хватит врать. Барнаул входит в 30 крупных городов России и у нас нет ни одного смертельного случая от бродячих собак, 1 случай в прошлом году гибели хозяйки от домашней собаки. Лучше посчитай, сколько погибает людей от автомобилей. Если есть мозг, чтобы сравнить опасность, делай выводы.
09:41:40 04-02-2024
Зоошизу давно пора запретить, как чайлдфри или лгбт. Собак без хозяев на радугу.
09:56:13 04-02-2024
Только что прочитал,что в Воронеже местные носят с собой новогодние хлопушки - говорят эффект поразительный собак "сдувает" молниеносно .
11:09:53 04-02-2024
Сделайте как в республике Алтай и всё
15:10:03 04-02-2024
Собирайте 10к, приберу собачек.
19:02:18 04-02-2024
И на детском и на АБ огромные стаи диких собак! И кидаются не только на других собак, но и на людей!