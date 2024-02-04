Жители Бийска пожаловались на стаю бездомных собак рядом с детсадом

В мэрии посоветовали в таких случаях обращаться к подрядчику, выигравшему тендер на отлов

04 февраля 2024, 07:30, ИА Амител

Бездомная собака / Фото: unsplash.com

Жители Бийска пожаловались мэру Виктору Щигреву на стаю крупных бездомных собак, которые бегают в районе детского сада по улице Мухачева, 117. Об этом пишет "БР".

По словам местной жительницы, псы лают на людей и кидаются на домашних собак. Женщина призналась, что ей уже страшно выходить на улицу, особенно с маленьким ребенком.

В городской администрации при этом советуют в таких случаях обращаться к подрядчику, выигравшему тендер на отлов. Однако часто происходит так, что специалисты не обнаруживают собак, и тогда ситуация вновь повторяется, отмечает издание.

Ранее житель Барнаула пожаловался на большую стаю бродячих собак, которая обитает на улице Аносова в районе пересечения с проспектом Ленина.