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Жители Бийска пожаловались на стаю бездомных собак рядом с детсадом

В мэрии посоветовали в таких случаях обращаться к подрядчику, выигравшему тендер на отлов

04 февраля 2024, 07:30, ИА Амител

Бездомная собака / Фото: unsplash.com
Бездомная собака / Фото: unsplash.com

Жители Бийска пожаловались мэру Виктору Щигреву на стаю крупных бездомных собак, которые бегают в районе детского сада по улице Мухачева, 117. Об этом пишет "БР".

По словам местной жительницы, псы лают на людей и кидаются на домашних собак. Женщина призналась, что ей уже страшно выходить на улицу, особенно с маленьким ребенком.

В городской администрации при этом советуют в таких случаях обращаться к подрядчику, выигравшему тендер на отлов. Однако часто происходит так, что специалисты не обнаруживают собак, и тогда ситуация вновь повторяется, отмечает издание.

Ранее житель Барнаула пожаловался на большую стаю бродячих собак, которая обитает на улице Аносова в районе пересечения с проспектом Ленина.

Бийск жалобы и просьбы Собаки

Комментарии 9

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Гость

08:07:45 04-02-2024

Зоошизы,ау. Детишки нападают на ваших блохастых мосек. Вперёд, на защиту.

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Гость

08:32:45 04-02-2024

Вся эта зоошиза приплыла к нам из гейроппы во время перестройки. Но у европейцев собаки по улицам не бегают - там полно приютов для животных. А у нас бродячих собак пруд пруди и люди страдают. Ежегодно 400-500 человек в России погибают от собачьих зубов.

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Элен без ребят

15:50:24 04-02-2024

Гость (08:32:45 04-02-2024) Вся эта зоошиза приплыла к нам из гейроппы во время перестро... Бродячих собак у них меньше, да, но вот бродячих людей, живущих в коробках, в разы больше. А собак меньше потому, что местного население ответственное, подкрепленное законом (и наказанием в случае чего), отношение к питомцам. Выкинул животику- получи 25000 евриков штраф или велкам в тюрьму года на три. Так же, закон обязывает платить ежегодную страховку на животных, регистрацию и ошейник с адресом. А шизами ты своих родственниц называй.

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Гость

17:26:32 04-02-2024

Гость (08:32:45 04-02-2024) Вся эта зоошиза приплыла к нам из гейроппы во время перестро... хватит врать. Барнаул входит в 30 крупных городов России и у нас нет ни одного смертельного случая от бродячих собак, 1 случай в прошлом году гибели хозяйки от домашней собаки. Лучше посчитай, сколько погибает людей от автомобилей. Если есть мозг, чтобы сравнить опасность, делай выводы.

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Гость

09:41:40 04-02-2024

Зоошизу давно пора запретить, как чайлдфри или лгбт. Собак без хозяев на радугу.

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гость

09:56:13 04-02-2024

Только что прочитал,что в Воронеже местные носят с собой новогодние хлопушки - говорят эффект поразительный собак "сдувает" молниеносно .

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Алабай

11:09:53 04-02-2024

Сделайте как в республике Алтай и всё

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Олег

15:10:03 04-02-2024

Собирайте 10к, приберу собачек.

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Гость

19:02:18 04-02-2024

И на детском и на АБ огромные стаи диких собак! И кидаются не только на других собак, но и на людей!

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