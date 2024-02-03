Барнаульцы пожаловались на стаю бродячих собак
Дворняги обитают на улице Аносова
03 февраля 2024, 14:15, ИА Амител
Бездомные собаки на Аносова / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Житель Барнаула пожаловался в соцсетях на большую стаю бродячих собак, которая обитает на улице Аносова в районе пересечения с проспектом Ленина.
По его словам, уже был случай, когда псы окружили девушку и лаяли на нее.
"Среди всех собак только у одного бирка на ухе, обозначающая стерилизацию", – приводит слова горожанина "Черное и Белое Барнаул".
Ранее рассказали, куда обращаться барнаульцам, если во дворе бегает стая бродячих собак.
14:46:28 03-02-2024
А который с биркой, он без зубов ?
14:48:26 03-02-2024
Бесконечно можно ловить эти стаи, если отпускать собак на улицу.
23:10:45 03-02-2024
Гость (14:48:26 03-02-2024) Бесконечно можно ловить эти стаи, если отпускать собак на ул... Правильно, нужно выпускать у зданий администраций края и города, желательно в обед или вечером:)
15:07:14 03-02-2024
Подтверждаю. Вчера в 7:30 на Аносова поворачивал к заправке - бежала стая собак. Хотел задавить хоть одну, увернулись. Нам бы чиновников с республики Алтай сюда...
16:09:53 03-02-2024
Где зоозащитники? Заберите стаю домой! Не будьте такими жестокосердечными и эгоистичными!
16:34:34 03-02-2024
Блин, да почему же их не отстреливают! Посадил 5 ментов в УАЗик, выехали, дружно отстреляли стаю, потом за патроны отчитались, что собаки сами напали на СОГ, и всё. Все всё понимают. Я так всегда в 90-е делал. Сейчас просто всем реально пофиг, задницу лень сдвинуть, пока близкие не пострадают.
16:38:21 03-02-2024
Пока эти стаи не покусают губернатора, они так и будут бегать свободно.
16:56:39 03-02-2024
они когда стаей бегут на человека и все лают, создается впечатление что не насиловать бегут. При чем здесь тогда бирка?
17:51:38 03-02-2024
да, нам бы руководителей, ка в Республике Алтай. Не ссыкуны, а трезвые защитники народа
19:14:33 03-02-2024
Булыжник оружие пролетариата
19:22:24 03-02-2024
29.01 я шла с остановки Магистральных в сторону рынка ВДНХ /Взлетная, 2к/. Передо мной стая из 4-5 собак. Я встала, стая ко мне побежала и начала интенсивно лаять. Одна собака большая с чипом стоит около меня и чуть ли не хватает меня. Другие отбежали. Стояла мин. 5. Меня трясёт от испуга. И никто не шёл мимо меня. Никого не было из прохожих. Потом все-таки кобель убежал, ну а я пошла домой в истерике. Такое пережила.... Отчепировали и отпустили на вольные хлеба.
21:28:40 03-02-2024
А от того что их стерилизуют они они кусаться не перестают
21:50:04 03-02-2024
А что стерилизованные перестают кусаться?
22:12:05 03-02-2024
По общему правилу в силу закона ответственность за мероприятия по отлову и содержанию животных возложена на органы местного самоуправления, а иными словами, местная администрация должна организовать отлов и содержание бездомных животных путем заключения муниципального контракта с организацией, имеющей данный ресурс. Если же администрация этого не сделала, не организовала работу в этом направлении, а бездомное животное все же покусало кого-то, то вся ответственность ложится на нее, в том числе администрация за счет казны муниципального образования обязана компенсировать расходы на лечение и за моральный вред. Основания: федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
11:02:47 04-02-2024
Гость22 (22:12:05 03-02-2024) По общему правилу в силу закона ответственность за мероприят... Все правильно. А то кто бегает с ружьем наперевес в населенном пункте подлежит задержанию, оформлению по закону, оружие изъятию. А вот если не подчинится законному требованию (оружие на землю, физией - в землю), то может и пулю схлопотать. Не охотники - трусы. Собачка на них залаяла, какие нежные!? Отъехай 10 км, в деревнях и поселках собака - нормальное явление, охранник. И за то, что ты чью-то собаку тронешь можно сразу и огрести не по детски!
09:53:13 04-02-2024
Надо чтобы какой нибудь модник типа Рогова сказал что сейчас модно шапки из собачьей шерсти носить, тогда собак поубавится.
10:45:27 04-02-2024
Стрелять по ним с нагана да и всё. Законы долго работают.