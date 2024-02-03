Барнаульцы пожаловались на стаю бродячих собак

Дворняги обитают на улице Аносова

03 февраля 2024, 14:15, ИА Амител

Бездомные собаки на Аносова / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался в соцсетях на большую стаю бродячих собак, которая обитает на улице Аносова в районе пересечения с проспектом Ленина.

По его словам, уже был случай, когда псы окружили девушку и лаяли на нее.

"Среди всех собак только у одного бирка на ухе, обозначающая стерилизацию", – приводит слова горожанина "Черное и Белое Барнаул".

Ранее рассказали, куда обращаться барнаульцам, если во дворе бегает стая бродячих собак.