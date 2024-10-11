Собеседник amic.ru отметил, что будет сложно доказать вред здоровью, полученный от мачты связи, да и сама экспертиза очень дорогая

11 октября 2024, 16:54, ИА Амител

Вышка мобильной связи / Фото: unsplash.com

Россияне могут получить компенсацию свыше 1 млн рублей, если докажут, что их здоровье ухудшилось из-за сотовой вышки, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Как отметил в разговоре с amic.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, весьма сомнительно, что в погоне за миллионом кто-то сможет установить такой вред.

Напомним, Гаврилов указал, что можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, если доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки, и инициировать ее снос. Он также заявил, что вышки снижают стоимость участков и домов, рядом с которыми они находятся: в среднем до 20%, а иногда и до половины стоимости.

Владимир Зыков, комментируя слова депутата, указал на важную деталь: деньги полагаются, если кто-то докажет причинно-следственную связь пошатнувшегося здоровья и вышки у дома.

"Сегодня в доме множество разных излучений, например, Wi-Fi, микроволновка или излучение от смартфона. Плюс такая экспертиза будет сильно дорогой. Не думаю, что кто-то сможет доказать, что определенные проблемы со здоровьем случились из-за конкретной вышки связи. Более того, чем вышка ближе, тем меньше излучение от вашего смартфона, который вы держитесь близко к телу", – рассказал собеседник.

Он также отметил, что лица, выступающие против сотовых вышек, на фейках строят свою доказательную базу об их вредоносности:

"Например, разгоняют историю, что в Лондоне во время тестирования 5G неожиданно умерли сотни птиц. Это два разных события, произошедших в одном месте, но с разницей в несколько месяцев. Причем эту рекламу с фейковыми утверждениями раньше крутили на YouTube, а сейчас гоняют на сторонних рекламных сервисах".

В результате, подчеркнул Зыков, многие легковерные граждане берутся уничтожать базовые станции – такие случаи были. В результате их действий вся деревня оставалась некоторое время без связи.

Кстати, ранее жители Алтая обвинили вышки 5G в массовой гибели воробьев возле одного из сел. Мертвые птицы лежали на дороге.