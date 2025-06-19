Жители десятков российских регионов пожаловались на работу мобильного интернета
Сбои также зафиксировали в Алтайском крае
19 июня 2025, 07:58, ИА Амител
Жители десятков регионов России пожаловались на проблемы со связью и отсутствие мобильного интернета. Перебои в работе наблюдаются практически у всех мобильных операторов, следует из данных сервиса Downdetector.
Кроме того, зафиксированы сбои в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и "ВКонтакте". Согласно данным сервиса, за последние сутки на перебои пожаловались россияне более чем из 30 регионов. В их числе не только приграничные и центральные субъекты, но и ХМАО, ЯНАО, Новосибирская, Тюменская и Челябинская области.
Как пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники в компаниях сотовой связи, причина кроется в отключении базовых станций сотрудниками спецслужб. Впервые этот способ опробовали в тестовом режиме еще 6 мая. Аналитики признали его действенным в борьбе с беспилотниками, после чего приняли решение применять постоянно.
Инсайдеры в компаниях мобильных операторов заявили, что сначала интернет отключали в приграничных и центральных регионах РФ, однако теперь стали пробовать эту систему практически по всей стране.
Основные перебои с мобильным интернетом наблюдаются в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, там его отключили в районах аэропорта и места проведения ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) с целью затруднения вероятных террористических атак.
Отметим, что сбои также зафиксировали пользователи из Алтайского края. Судя по последним сообщениям на сайте сервиса, проблемы с доступом к Сети возникли у некоторых жителей Барнаула и Бийска. При этом 17 июня жители наукограда также отмечали, что перебои в работе мобильного интернета они наблюдают третий день.
08:12:13 19-06-2025
С конца февраля это началось
08:14:46 19-06-2025
Сдох Максим, да и фиг с ним.
08:39:37 19-06-2025
Не заметила. Но я и не сижу в соцсетяхисутками.
09:40:43 19-06-2025
Гость (08:39:37 19-06-2025) Не заметила. Но я и не сижу в соцсетяхисутками.... Не представляете, а кому-то для работы нужно. Реально почувствовал, да это видно ина экране - 2 палочки из 5 устойчивости связи.
09:44:58 19-06-2025
Гость (08:39:37 19-06-2025) Не заметила. Но я и не сижу в соцсетяхисутками.... При чем тут соцсети ? Люди вчера в ВБ посылки свои забрать не могли !
09:50:46 19-06-2025
Олег (09:44:58 19-06-2025) При чем тут соцсети ? Люди вчера в ВБ посылки свои забрать н... Как дальше жить?
10:03:09 19-06-2025
Гость (09:50:46 19-06-2025) Как дальше жить?... Это только часть, кассы тоже не работали кое где. По работе тоже проблемы. Ну комментаторы интернета как всегда мыслят в одном направлении...
15:52:54 19-06-2025
Гость (10:03:09 19-06-2025) Это только часть, кассы тоже не работали кое где. По работе ... Как то кассы без Инета лет 10 назад работали. Может отменить эти придумки про маркировку и жизнь станет проще?
p.s. В городе все поддельные товары очень тщательно промаркированы
15:50:45 19-06-2025
Олег (09:44:58 19-06-2025) При чем тут соцсети ? Люди вчера в ВБ посылки свои забрать н... Не бояться людей и ходить за покупками в реале. А если уж совсем беда, как социофобия, то к врачу.
16:04:23 19-06-2025
Гость (08:39:37 19-06-2025) Не заметила. Но я и не сижу в соцсетяхисутками.... а никто и не сидит. Представьте, что вам надо улететь, загрузить документы на вылет. Или оплатить, и сегодня тайм лимит по оплате. А связи нет. А не И если не будет, вам прилетит штраф и ваша предоплата уйдет в зрительный зал? это я только по свой работе вам говорю. А есть куча других специальностей. Конечно, если вы метлой во дворе машете, то вам и без разницы. Хотя здесь вот зачем-то отметились. А ведь это тоже интернет
09:52:19 19-06-2025
Теперь это неотъемлемая часть нашей жизни. Или вы еще не заметили?
Сейчас всё через интернет, так что..................
Короче, дальше всё знаете............
10:01:15 19-06-2025
А что случилось?
10:06:21 19-06-2025
Гость (10:01:15 19-06-2025) А что случилось?... а если бездетным на ночь будут инет отключать?
10:16:51 19-06-2025
Musik (10:06:21 19-06-2025) а если бездетным на ночь будут инет отключать?... Надежнее мозги
14:46:35 19-06-2025
Гость (10:16:51 19-06-2025) Надежнее мозги... Для этого телевизор
15:19:58 19-06-2025
Musik (10:06:21 19-06-2025) а если бездетным на ночь будут инет отключать?... Становитесь детными
10:31:09 19-06-2025
Интернет это изобретение Сатаны. Заказывайте товары по бумажным каталогам, пишите письма на бумаге, получайте посылки на почте, расплачивайтесь бумажными рублями. Надёжно, скрепно, доступно.
10:44:08 19-06-2025
@ (10:31:09 19-06-2025) Интернет это изобретение Сатаны. Заказывайте товары по бумаж... Мне купцы товары заморские гонцом отправляют. А я им весточку голубями шлю.
11:11:04 19-06-2025
в астрахани утром сейчас не работает
11:25:44 19-06-2025
Новокузнецк, не мобильного интернета от теле2 с утра
11:29:02 19-06-2025
в Ростове на дону вторые сутки не работает
12:03:39 19-06-2025
владимир (11:29:02 19-06-2025) в Ростове на дону вторые сутки не работает... В Тамбове и области тоже самое
11:58:57 19-06-2025
Астрахань ни мегафона, ни мтс, сижу через вай-фай, началось в 5 утра, сейчас вообще труба
12:07:16 19-06-2025
Санёк (11:58:57 19-06-2025) Астрахань ни мегафона, ни мтс, сижу через вай-фай, началось ... Барнаул - столица Мира, Астрахань - пригород Его.
12:08:26 19-06-2025
В Красноярске пропал мобильный интернет
12:13:06 19-06-2025
Реально бесит без инета нечего делать обсолютно даже друзьям не позвонить чтоб сказать "а пошлите гулять?" А людям он вообще для работы нужен 🤦🏻♀️
13:08:24 19-06-2025
У меня в Хакасии что мобильный, что вай-фай не работает.
13:20:25 19-06-2025
ладно бы только мобильный интернет не работал, дак и сотовая связь тоже не работет в Удмуртии
13:59:48 19-06-2025
в Ижевске нет мобильного интернета, сотовая связь мтс
15:08:59 19-06-2025
Арина (13:59:48 19-06-2025) в Ижевске нет мобильного интернета, сотовая связь мтс... Я сейчас в Ижевске, работает только мтс вай фай, и то очень слабо.
14:09:17 19-06-2025
В Балашихе уже стабильность! Каждый день с утра нет интернета
14:28:29 19-06-2025
Вообще то как то странно на мегафоне интернет есть у напарника мегафон!!! а у меня две симки Билайн и МТС нет работает инет!!! только связь... в Ростов на Дону
14:32:36 19-06-2025
Красноярский край уже с неделю глюки,а сегодня отправки практически нет.
14:58:42 19-06-2025
Нью-Йорк. Ни МТС Ни мегафон с билайном не работают. Печалька
15:07:39 19-06-2025
Гость (14:58:42 19-06-2025) Нью-Йорк. Ни МТС Ни мегафон с билайном не работают. Печалька... Попробуйте Tele2)
15:40:25 19-06-2025
Гость (14:58:42 19-06-2025) Нью-Йорк. Ни МТС Ни мегафон с билайном не работают. Печалька... кирдык вашей Америке. так в фильме говорили. и вот!
15:00:38 19-06-2025
Сволочи.
15:06:19 19-06-2025
Барнаул, интернет летает. Хоть мобильный, хоть WiFi/
15:55:00 19-06-2025
Гость (15:06:19 19-06-2025) Барнаул, интернет летает. Хоть мобильный, хоть WiFi/ ... Причем тут WiFi?
p.s. Не учись и будут везде чудеса
19:22:19 19-06-2025
Гость (15:55:00 19-06-2025) Причем тут WiFi? p.s. Не учись и будут везде чудеса... То есть вышеотписавшиеся вайфайшики не чудесатые, как и ты сам.
15:43:20 19-06-2025
А плата за интернет идет, есть он или его нет, все взимается.
15:59:16 19-06-2025
Сальск, с 12 июня нет интернета, связь ужасная, сложно до кого-либо дозвониться. Ни билайн, ни мегафон, ни теле2, ни мтс, ничего не работает. Вся работа в интернете встала. Оптику к нам не тянут. Только и спасались мобильным интернетом, а теперь всё. Заказы не выполнить, заказчики уходят, никакого дохода, сплошные убытки. Всё, что нарабатывалось годами пошло по одному месту.
21:53:27 19-06-2025
Евгений (15:59:16 19-06-2025) Сальск, с 12 июня нет интернета, связь ужасная, сложно до ко... Мы, барнаульцы, очень переживаем за ваш бизнес в сальских степях без интернета. Хорошо, что вы нашли возможность отписаться на нашем новостном сайте. Без Илона маска тут видно не обошлось. Что ж, переходите в хлеборобы.
23:41:40 19-06-2025
Сижу, читаю комменты и плачу. От умиления и счастья плачу. Во всей стране судя по отписавшимся несчастным проблемы с интернетом, хоть с мобильным, хоть с WiFi. Бизнесмену из Сальска, который свой бизнес построил на мобильной сети Теле-еле 2 не хотят тянуть оптоволокно, потому что не могут найти этот самый Сальск на карте России. Москва, Красноярск, Ростов на Дону, Ижевск, вся Хакасия и тд и тп, вся Россия отписались. И все эти люди, испытывая страдания что не могут купить билеты в Таиланд, получить посылки на вайлдбериз и озон, преодолевая все трудности, прорываются на сайт амика, чтобы отписаться о своих проблемах в интернете и бизнесе! Цвети родной Барнаул и амик конечно же!