Сбои также зафиксировали в Алтайском крае

19 июня 2025, 07:58, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Жители десятков регионов России пожаловались на проблемы со связью и отсутствие мобильного интернета. Перебои в работе наблюдаются практически у всех мобильных операторов, следует из данных сервиса Downdetector.

Кроме того, зафиксированы сбои в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и "ВКонтакте". Согласно данным сервиса, за последние сутки на перебои пожаловались россияне более чем из 30 регионов. В их числе не только приграничные и центральные субъекты, но и ХМАО, ЯНАО, Новосибирская, Тюменская и Челябинская области.

Как пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники в компаниях сотовой связи, причина кроется в отключении базовых станций сотрудниками спецслужб. Впервые этот способ опробовали в тестовом режиме еще 6 мая. Аналитики признали его действенным в борьбе с беспилотниками, после чего приняли решение применять постоянно.

Инсайдеры в компаниях мобильных операторов заявили, что сначала интернет отключали в приграничных и центральных регионах РФ, однако теперь стали пробовать эту систему практически по всей стране.

Основные перебои с мобильным интернетом наблюдаются в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, там его отключили в районах аэропорта и места проведения ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) с целью затруднения вероятных террористических атак.

Отметим, что сбои также зафиксировали пользователи из Алтайского края. Судя по последним сообщениям на сайте сервиса, проблемы с доступом к Сети возникли у некоторых жителей Барнаула и Бийска. При этом 17 июня жители наукограда также отмечали, что перебои в работе мобильного интернета они наблюдают третий день.