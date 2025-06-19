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Жители десятков российских регионов пожаловались на работу мобильного интернета

Сбои также зафиксировали в Алтайском крае

19 июня 2025, 07:58, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Жители десятков регионов России пожаловались на проблемы со связью и отсутствие мобильного интернета. Перебои в работе наблюдаются практически у всех мобильных операторов, следует из данных сервиса Downdetector.

Кроме того, зафиксированы сбои в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и "ВКонтакте". Согласно данным сервиса, за последние сутки на перебои пожаловались россияне более чем из 30 регионов. В их числе не только приграничные и центральные субъекты, но и ХМАО, ЯНАО, Новосибирская, Тюменская и Челябинская области.

Как пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники в компаниях сотовой связи, причина кроется в отключении базовых станций сотрудниками спецслужб. Впервые этот способ опробовали в тестовом режиме еще 6 мая. Аналитики признали его действенным в борьбе с беспилотниками, после чего приняли решение применять постоянно.

Инсайдеры в компаниях мобильных операторов заявили, что сначала интернет отключали в приграничных и центральных регионах РФ, однако теперь стали пробовать эту систему практически по всей стране. 

Основные перебои с мобильным интернетом наблюдаются в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, там его отключили в районах аэропорта и места проведения ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) с целью затруднения вероятных террористических атак.

Отметим, что сбои также зафиксировали пользователи из Алтайского края. Судя по последним сообщениям на сайте сервиса, проблемы с доступом к Сети возникли у некоторых жителей Барнаула и Бийска. При этом 17 июня жители наукограда также отмечали, что перебои в работе мобильного интернета они наблюдают третий день.

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Baza: мобильный интернет перестал работать более чем в 30 российских городах

Ранее это объясняли профилактическими мерами борьбы с беспилотниками ВСУ
НОВОСТИПроисшествия
Россия интернет

Комментарии 44

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Гость

08:12:13 19-06-2025

С конца февраля это началось

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Гость

08:14:46 19-06-2025

Сдох Максим, да и фиг с ним.

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Гость

08:39:37 19-06-2025

Не заметила. Но я и не сижу в соцсетяхисутками.

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Пузырек

09:40:43 19-06-2025

Гость (08:39:37 19-06-2025) Не заметила. Но я и не сижу в соцсетяхисутками.... Не представляете, а кому-то для работы нужно. Реально почувствовал, да это видно ина экране - 2 палочки из 5 устойчивости связи.

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Олег

09:44:58 19-06-2025

Гость (08:39:37 19-06-2025) Не заметила. Но я и не сижу в соцсетяхисутками.... При чем тут соцсети ? Люди вчера в ВБ посылки свои забрать не могли !

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Гость

09:50:46 19-06-2025

Олег (09:44:58 19-06-2025) При чем тут соцсети ? Люди вчера в ВБ посылки свои забрать н... Как дальше жить?

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Гость

10:03:09 19-06-2025

Гость (09:50:46 19-06-2025) Как дальше жить?... Это только часть, кассы тоже не работали кое где. По работе тоже проблемы. Ну комментаторы интернета как всегда мыслят в одном направлении...

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Гость

15:52:54 19-06-2025

Гость (10:03:09 19-06-2025) Это только часть, кассы тоже не работали кое где. По работе ... Как то кассы без Инета лет 10 назад работали. Может отменить эти придумки про маркировку и жизнь станет проще?
p.s. В городе все поддельные товары очень тщательно промаркированы

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Гость

15:50:45 19-06-2025

Олег (09:44:58 19-06-2025) При чем тут соцсети ? Люди вчера в ВБ посылки свои забрать н... Не бояться людей и ходить за покупками в реале. А если уж совсем беда, как социофобия, то к врачу.

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Гость

16:04:23 19-06-2025

Гость (08:39:37 19-06-2025) Не заметила. Но я и не сижу в соцсетяхисутками.... а никто и не сидит. Представьте, что вам надо улететь, загрузить документы на вылет. Или оплатить, и сегодня тайм лимит по оплате. А связи нет. А не И если не будет, вам прилетит штраф и ваша предоплата уйдет в зрительный зал? это я только по свой работе вам говорю. А есть куча других специальностей. Конечно, если вы метлой во дворе машете, то вам и без разницы. Хотя здесь вот зачем-то отметились. А ведь это тоже интернет

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Гость

09:52:19 19-06-2025

Теперь это неотъемлемая часть нашей жизни. Или вы еще не заметили?
Сейчас всё через интернет, так что..................
Короче, дальше всё знаете............

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Гость

10:01:15 19-06-2025

А что случилось?

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Musik

10:06:21 19-06-2025

Гость (10:01:15 19-06-2025) А что случилось?... а если бездетным на ночь будут инет отключать?

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Гость

10:16:51 19-06-2025

Musik (10:06:21 19-06-2025) а если бездетным на ночь будут инет отключать?... Надежнее мозги

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Гость

14:46:35 19-06-2025

Гость (10:16:51 19-06-2025) Надежнее мозги... Для этого телевизор

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Гость

15:19:58 19-06-2025

Musik (10:06:21 19-06-2025) а если бездетным на ночь будут инет отключать?... Становитесь детными

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@

10:31:09 19-06-2025

Интернет это изобретение Сатаны. Заказывайте товары по бумажным каталогам, пишите письма на бумаге, получайте посылки на почте, расплачивайтесь бумажными рублями. Надёжно, скрепно, доступно.

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Гость

10:44:08 19-06-2025

@ (10:31:09 19-06-2025) Интернет это изобретение Сатаны. Заказывайте товары по бумаж... Мне купцы товары заморские гонцом отправляют. А я им весточку голубями шлю.

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наааа

11:11:04 19-06-2025

в астрахани утром сейчас не работает

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алена

11:25:44 19-06-2025

Новокузнецк, не мобильного интернета от теле2 с утра

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владимир

11:29:02 19-06-2025

в Ростове на дону вторые сутки не работает

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Тамбов

12:03:39 19-06-2025

владимир (11:29:02 19-06-2025) в Ростове на дону вторые сутки не работает... В Тамбове и области тоже самое

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Санёк

11:58:57 19-06-2025

Астрахань ни мегафона, ни мтс, сижу через вай-фай, началось в 5 утра, сейчас вообще труба

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Musik

12:07:16 19-06-2025

Санёк (11:58:57 19-06-2025) Астрахань ни мегафона, ни мтс, сижу через вай-фай, началось ... Барнаул - столица Мира, Астрахань - пригород Его.

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Марина

12:08:26 19-06-2025

В Красноярске пропал мобильный интернет

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Кира

12:13:06 19-06-2025

Реально бесит без инета нечего делать обсолютно даже друзьям не позвонить чтоб сказать "а пошлите гулять?" А людям он вообще для работы нужен 🤦🏻‍♀️

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Агугу

13:08:24 19-06-2025

У меня в Хакасии что мобильный, что вай-фай не работает.

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Наталья

13:20:25 19-06-2025

ладно бы только мобильный интернет не работал, дак и сотовая связь тоже не работет в Удмуртии

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Арина

13:59:48 19-06-2025

в Ижевске нет мобильного интернета, сотовая связь мтс

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Евгений

15:08:59 19-06-2025

Арина (13:59:48 19-06-2025) в Ижевске нет мобильного интернета, сотовая связь мтс... Я сейчас в Ижевске, работает только мтс вай фай, и то очень слабо.

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Стелл

14:09:17 19-06-2025

В Балашихе уже стабильность! Каждый день с утра нет интернета

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Владимир

14:28:29 19-06-2025

Вообще то как то странно на мегафоне интернет есть у напарника мегафон!!! а у меня две симки Билайн и МТС нет работает инет!!! только связь... в Ростов на Дону

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Андрей

14:32:36 19-06-2025

Красноярский край уже с неделю глюки,а сегодня отправки практически нет.

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Гость

14:58:42 19-06-2025

Нью-Йорк. Ни МТС Ни мегафон с билайном не работают. Печалька

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Гость

15:07:39 19-06-2025

Гость (14:58:42 19-06-2025) Нью-Йорк. Ни МТС Ни мегафон с билайном не работают. Печалька... Попробуйте Tele2)

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Musik

15:40:25 19-06-2025

Гость (14:58:42 19-06-2025) Нью-Йорк. Ни МТС Ни мегафон с билайном не работают. Печалька... кирдык вашей Америке. так в фильме говорили. и вот!

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д

15:00:38 19-06-2025

Сволочи.

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Гость

15:06:19 19-06-2025

Барнаул, интернет летает. Хоть мобильный, хоть WiFi/

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Гость

15:55:00 19-06-2025

Гость (15:06:19 19-06-2025) Барнаул, интернет летает. Хоть мобильный, хоть WiFi/ ... Причем тут WiFi?
p.s. Не учись и будут везде чудеса

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Гость

19:22:19 19-06-2025

Гость (15:55:00 19-06-2025) Причем тут WiFi? p.s. Не учись и будут везде чудеса... То есть вышеотписавшиеся вайфайшики не чудесатые, как и ты сам.

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Анита

15:43:20 19-06-2025

А плата за интернет идет, есть он или его нет, все взимается.

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Евгений

15:59:16 19-06-2025

Сальск, с 12 июня нет интернета, связь ужасная, сложно до кого-либо дозвониться. Ни билайн, ни мегафон, ни теле2, ни мтс, ничего не работает. Вся работа в интернете встала. Оптику к нам не тянут. Только и спасались мобильным интернетом, а теперь всё. Заказы не выполнить, заказчики уходят, никакого дохода, сплошные убытки. Всё, что нарабатывалось годами пошло по одному месту.

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Гость

21:53:27 19-06-2025

Евгений (15:59:16 19-06-2025) Сальск, с 12 июня нет интернета, связь ужасная, сложно до ко... Мы, барнаульцы, очень переживаем за ваш бизнес в сальских степях без интернета. Хорошо, что вы нашли возможность отписаться на нашем новостном сайте. Без Илона маска тут видно не обошлось. Что ж, переходите в хлеборобы.

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Житель Барнео, столицы мира

23:41:40 19-06-2025

Сижу, читаю комменты и плачу. От умиления и счастья плачу. Во всей стране судя по отписавшимся несчастным проблемы с интернетом, хоть с мобильным, хоть с WiFi. Бизнесмену из Сальска, который свой бизнес построил на мобильной сети Теле-еле 2 не хотят тянуть оптоволокно, потому что не могут найти этот самый Сальск на карте России. Москва, Красноярск, Ростов на Дону, Ижевск, вся Хакасия и тд и тп, вся Россия отписались. И все эти люди, испытывая страдания что не могут купить билеты в Таиланд, получить посылки на вайлдбериз и озон, преодолевая все трудности, прорываются на сайт амика, чтобы отписаться о своих проблемах в интернете и бизнесе! Цвети родной Барнаул и амик конечно же!

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