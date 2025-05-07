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Baza: мобильный интернет перестал работать более чем в 30 российских городах

Ранее это объясняли профилактическими мерами борьбы с беспилотниками ВСУ

07 мая 2025, 08:40, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Мобильный интернет отключили более чем в 30 российских городах из-за угрозы атаки БПЛА. Сбои наблюдаются в Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Ленинградской и других областях. Почти полностью отключен мобильный интернет в Саранске и некоторых городах Республики Мордовия. Об этом сообщает Baza.

Большинство жалоб возникает у пользователей МТС. Однако ситуация с остальными российскими операторами обстоит не лучше.

По данным Telegram-канала, первыми на прекращение работы мобильного интернета пожаловались жители Тулы, Ярославля и Саранска. Очевидцы рассказали, что домашние сети Wi-Fi при этом работают, однако при выходе на улицу интернет пропадает моментально. Кроме того, в городах перестали работать платежные терминалы.

В Туле, где мобильный интернет отключили еще в 12:00, таксисты принимали заказы, подключаясь к сетям Wi-Fi в кафе, ресторанах и салонах красоты. Однако ситуацию это не спасало: навигаторы перестали работать, а клиенты теряли указанную точку при выходе на улицу.

Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы Сергея Собянина и правительства сообщало, что с 7 по 9 мая в столице возможны ограничения в работе мобильного интернета. Это связано с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Россия интернет Беспилотники

Комментарии 13

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Гость

08:51:10 07-05-2025

Кроме того, в городах перестали работать платежные терминалы.

во-во наличные больше не нужны...

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Гость

11:21:25 07-05-2025

Гость (08:51:10 07-05-2025) Кроме того, в городах перестали работать платежные терминалы... это если терминалы на gsm. а если на проводном интернете, с чего бы им перестать работать?

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Гость

08:51:54 07-05-2025

Ну вас же попросили, что нужно отнестись с пониманием.

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Гость

09:04:02 07-05-2025

Гость (08:51:54 07-05-2025) Ну вас же попросили, что нужно отнестись с пониманием.... а кушать хочется каждый день

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Гость

09:03:19 07-05-2025

В долг под запись отпускают?

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Гость

09:38:27 07-05-2025

Любой удобной цифровизации всегда должна быть работающая простая альтернатива. Подсадили людей на карточки с кешбеками, теперь всем так нравится. Благо пока не часто сбои.

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Игорь

09:40:04 07-05-2025

Лучше наличка чем карты. Отключат и досвидания

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гость

10:40:26 07-05-2025

Игорь (09:40:04 07-05-2025) Лучше наличка чем карты. Отключат и досвидания... Лучшая рыба это колбаса, а лучшая колбаса это чулок с деньгами.

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Гость

10:04:00 07-05-2025

В Барнауле отключите! Весь!!!! На все лето.

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Гость

10:43:43 07-05-2025

Гость (10:04:00 07-05-2025) В Барнауле отключите! Весь!!!! На все лето. ... Отключение - это плохо! Вы призываете к плохому.

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Гость

10:41:36 07-05-2025

С Днем радио!

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Гость

10:51:11 07-05-2025

Наверное квартиры в Барнауле подорожают, тут интернет есть

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Гость

20:27:13 07-05-2025

Гость (10:51:11 07-05-2025) Наверное квартиры в Барнауле подорожают, тут интернет есть...
Скоро не будет.

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