Ранее это объясняли профилактическими мерами борьбы с беспилотниками ВСУ

07 мая 2025, 08:40, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Мобильный интернет отключили более чем в 30 российских городах из-за угрозы атаки БПЛА. Сбои наблюдаются в Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Ленинградской и других областях. Почти полностью отключен мобильный интернет в Саранске и некоторых городах Республики Мордовия. Об этом сообщает Baza.

Большинство жалоб возникает у пользователей МТС. Однако ситуация с остальными российскими операторами обстоит не лучше.

По данным Telegram-канала, первыми на прекращение работы мобильного интернета пожаловались жители Тулы, Ярославля и Саранска. Очевидцы рассказали, что домашние сети Wi-Fi при этом работают, однако при выходе на улицу интернет пропадает моментально. Кроме того, в городах перестали работать платежные терминалы.

В Туле, где мобильный интернет отключили еще в 12:00, таксисты принимали заказы, подключаясь к сетям Wi-Fi в кафе, ресторанах и салонах красоты. Однако ситуацию это не спасало: навигаторы перестали работать, а клиенты теряли указанную точку при выходе на улицу.

Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы Сергея Собянина и правительства сообщало, что с 7 по 9 мая в столице возможны ограничения в работе мобильного интернета. Это связано с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.