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Жители элитного посёлка под Барнаулом жалуются на непочищенные дороги

Всё списывают на "стихийное бедствие"

15 марта 2023, 10:21, ИА Амител

Фото: vk.com/chb_brn
Фото: vk.com/chb_brn

Жительница элитного посёлка Солнечное в Первомайском районе пожаловалась на дороги, на которых убиваются автомобили. Обращение появилось в паблике "Чёрное и Белое Барнаул".

"Люди застревают, машины ломают, днище пробивают, глушитель. Куда же это годится? Глава села никаких мер не принимает, не считает целесообразным. Как посчитает нужным, так запустит технику – это его ответ. Всё списывает на стихийное бедствие. Казалось бы, элитный посёлок, а сделать ничего не можем", – возмутилась женщина.

По её мнению, жители элитного посёлка стали заложниками собственного главы.

"Есть депутаты и ТСЖ, а толку ноль", – указала женщина.

Комментарии 42

  • А чего ныть то ? Скинулись и пригласили трактор. И фсе. Все так делают.
    15 марта, Гость   Ответить
  • А в чем элитность поселка Солнечный? чем элитность вообще меряется?
    15 марта, Гость   Ответить
  • А то "сопли пузырем" - элитный поселок, элитный поселок а денег зажлобили.
    15 марта, Гость   Ответить
  • жип нада брать
    15 марта, Гость   Ответить
  • Итита такая илитная)))))))
    15 марта, Гость   Ответить
  • А в чем элитность поселка Солнечный? чем элитность вообще меряется? -------------------- Элитность - это понятие на уровне восприятия такого явления некоей социальной группой (чем шире в идеале тем лучше), а также элемент самоидентификации индивидуума, причисляющего себя к ней (которая иногда бывает завышенной). Результат в любом случае не гарантирован и находится в постоянной динамике.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Элитность меряется в наворованном и присвоенном чужом результате труда. Ну и шириной жыпа или еще какой мерканьской колымаги.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Элитность - это понятие на уровне восприятия такого явления некоей социальной группой (чем шире в идеале тем лучше), а также элемент самоидентификации индивидуума, причисляющего себя к ней (которая иногда бывает завышенной). Результат в любом случае не гарантирован и находится в постоянной динамике. ------- хорошо излагает собака. (с)
    15 марта, Гость   Ответить
  • у каждого своя ЭЛИТА - вот для меня пельмени дороже 180 рэ за пачку - автоматически элитные
    15 марта, Гость   Ответить
  • хорошо излагает собака.... научиться с тырнета башить красивые слова под силу каждому
    15 марта, Гость   Ответить
  • Чем элитней, тем больше нытья. Они же элита, им все должны. А вот у нас садоводство не элитное, скидываемся каждую зиму на чистку, так всегда можем проехать на любой машине.
    15 марта, Гость   Ответить
  • хорошо излагает собака.... научиться с тырнета башить красивые слова под силу каждому------------------- обижаете коллега, это авторское определение этого термина от меня как местного диванного эксперта, в интернете нет ничего подобного, никакие (с) не ставлю.... для интеллектуалов это и не нужно, успевайте записывать, коллега, мне не жалко
    15 марта, Гость   Ответить
  • Соглашусь с выше написанным: скиньтесь каждой улицей, и почистят вам. Ну, реально, все так делают.
    15 марта, Гость   Ответить
  • чем элитность вообще меряется? -Похожее элитность всё, что построено в этом веке, ну или с 90х.
    15 марта, Гость   Ответить
  • успевайте записывать - лень, ленская)) я запомню
    15 марта, Гость   Ответить
  • У нас в Чесноковке Новоалтайского городского округа точно такая картина маслом. На центральной улице Майская такие моря, что хотя на парусной яхте сплавляйся. И никто не приезжает откачивать воду чтобы освободить дорожное полотно. Ни городской администрации ни МЧС до этого дела вообще нет. В другие года снег вывозили, в этом трактор сдвинет и все дела. Вот и плаваем.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Элитный трактор нужен. А нету.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Ну так все эти поселки постоянно кричат что это их дороги и нельзя там остальным ездить, блоки ставят, шлагбаумы, типа опасно ходить иначе, вот пусть сами и чистят свои улицы. У нас ТСЖ во дворе за счет средств жильцов парковку и проезды внутридомовые чистят, не вижу разницы. Не могут организоваться чтоли?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Зато в котэджэ! Я вот в тихом благополучном Центре благоразумно взял квартирку - нисколько не скидывают, дороги уже чистые, Администрация района рядом... Хорошо...
    15 марта, Гость   Ответить
  • Элитный трактор нужен- и элитный тракторист с элитной з\п!
    15 марта, Гость   Ответить
  • Элита :-)
    15 марта, Гость   Ответить
  • дороги уже чистые, Администрация района рядом... Хорошо.--- ну да ну да. 32 кв.м с видом на вокзал. тишина, благодать, свежий воздух
    15 марта, Гость   Ответить
  • Жаловаться и оправдываться - это хреновые состояния психики.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Если с них берут денежку за чистку и не чистят, то жалоба вполне оправдана. Если денег за чистку никто не берёт, то нужно скинуться и почистить самостоятельно.
    15 марта, Гость   Ответить
  • нужно скинуться и почистить самостоятельно.---- Подождите. Вот я живу в многоквартирном доме на ул. А.Петрова. С меня никто не берет деньги за чистку дорог на ул. А.Петрова. И за обслуживание трамвайных путей не берут. А с какого перепуга жители частных домов должны платить за чистку дорог , принадлежащих городу? В своем дворе - понятно. Каждый чистит сам. Но с чего вдруг платить за уборку снега с дорог общего пользования?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Подождите. Вот я живу в многоквартирном доме на ул. А.Петрова.________Потому-что А.Петрова входит с транспортную систему города. А улицы которые в частном секторе они ваще никак не оформлены и вообще по сути никому не нужны, ну кроме жильцов тех улиц. В администрациях есть перечень дорог которые они чистят за счет разных бюджетов. А улицы частного сектора, приравнивают к внутри квартальным, которые должны чистить собственники. Наверно логика такая у них!?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Но с чего вдруг платить за уборку снега с дорог общего пользования? ****Потому что ты элитка живёшь в котэджэ!
    15 марта, Гость   Ответить
  • Все, без Ылитнава трактара хана Ылитным днищам))) пс. кто-нибудь подскажет, в чем заключается элитарность Солнечного? как по мне, обычный поселок, ничем не отличающийся от других.
    15 марта, Гость   Ответить
  • "Выехать отсюда невозможно" (цэ) А зачем элитам выезжать к плебеям? Думаете у нас дороги другие? Разочарую. Но мы скидываемся и к нам приезжает рабоче- крестьянский трактор. А вот приедет ли к вам трактор Ламборгини- это никому неизвестно, но скорее всего нет.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Они сами себя илитой обозвали.. так обычный частный сектор.
    15 марта, Гость   Ответить
  • У нас в Чесноковке Новоалтайского городского округа точно такая картина маслом. На центральной улице Майская такие моря, что хотя на парусной яхте сплавляйся. И никто не приезжает откачивать воду чтобы освободить дорожное полотно. Ни городской администрации ни МЧС до этого дела вообще нет. В другие года снег вывозили, в этом трактор сдвинет и все дела. Вот и плаваем.
    15 марта, Гость   Ответить
  • ПОСЫПЬТЕ,ПОЖАЛУЙСТА, КРОШКОЙ ИЛИ ПЕСКОМ ВОЗЛЕ ШКОЛЫ№1 НА КОРОЛЕНКО!!!
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Какой бред! На чистку дорог выделяются деньги из уплаченных нами налогов!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вообще- то жители посёлка каждый месяц платят деньги тсж и при этом должны ещё скидываться на трактор???? Там и так сумма не маленькая. Но глава посёлка, получающих каждый месяц зп, считает нецелесообразно тратить бюджет посёлка на уборку снега. Всё намного сложнее, чем думается.
    16 марта, Гость   Ответить
  • меня удивляет, как люди оценивают информацию в новостях. Никто не подумал, что люди не могут передвигаться по улицам поселка и бьют машины (кто пробует проехать), а зацепились за слово "элитный". Везде живут люди, в том числе дети, которые не могут дойти до школы или пожилые, к которым не могут приехать врачи
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, сколько желчи)))) Во- первых, никто не ноет. Во- вторых, вы очень невнимательно прочитали статью. Люди платят каждый месяц, и на уборку снега тоже. Но глава ничего не делает.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, боже мой....зависть - это грех. )))))
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Одно и тоже....люди платят каждый месяц, но глава решил, что и так сойдёт. Весна придёт и снег растает. А чистить надо было всю зиму. Кстати, у домов люди чистят сами.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Согласна. При чём здесь элита....
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Согласна. При чём здесь элита....
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, деньки скидываются ежемесячно вопрос в том что они не идут на чистку дорог а похоже куда-то в другое место. Что зацепились за слово элитный вопрос в другом . Все умные то трактор наймите скиньтесь или ещё что. Сжечь этим занималось Тсж а сейчас бездействует.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Сжечь этим занималось Тсж а сейчас бездействует. ------ И вы страдаете, что вас не спалили?
    16 марта, Гость   Ответить
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