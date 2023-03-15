Жители элитного посёлка под Барнаулом жалуются на непочищенные дороги
Всё списывают на "стихийное бедствие"
15 марта 2023, 10:21, ИА Амител
Фото: vk.com/chb_brn
Жительница элитного посёлка Солнечное в Первомайском районе пожаловалась на дороги, на которых убиваются автомобили. Обращение появилось в паблике "Чёрное и Белое Барнаул".
"Люди застревают, машины ломают, днище пробивают, глушитель. Куда же это годится? Глава села никаких мер не принимает, не считает целесообразным. Как посчитает нужным, так запустит технику – это его ответ. Всё списывает на стихийное бедствие. Казалось бы, элитный посёлок, а сделать ничего не можем", – возмутилась женщина.
По её мнению, жители элитного посёлка стали заложниками собственного главы.
"Есть депутаты и ТСЖ, а толку ноль", – указала женщина.
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