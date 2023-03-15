Жители элитного посёлка под Барнаулом жалуются на непочищенные дороги

Жительница элитного посёлка Солнечное в Первомайском районе пожаловалась на дороги, на которых убиваются автомобили. Обращение появилось в паблике "Чёрное и Белое Барнаул".

"Люди застревают, машины ломают, днище пробивают, глушитель. Куда же это годится? Глава села никаких мер не принимает, не считает целесообразным. Как посчитает нужным, так запустит технику – это его ответ. Всё списывает на стихийное бедствие. Казалось бы, элитный посёлок, а сделать ничего не можем", – возмутилась женщина.