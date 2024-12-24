Жители еще двух улиц Барнаула остались без холодной воды
По предварительным данным, все неполадки устранят к 19:30
24 декабря 2024, 11:25, ИА Амител
Фото: "Росводоканал Барнаул" / https://t.me/rvk_brn
Специалисты "Росводоканала Барнаул" продолжают восстанавливать работу водопровода диаметром 200 мм по адресу ул. Северо-Западная, 29. Об этом сообщают в организации.
Во время ремонтных работ холодной воды не будет по ул. Западной в домах № 27, 29, 29а, 31 (административное здание). Ориентировочное время подачи ресурса – 19:30.
Также специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 100 мм по ул. Жемчужной, 56. Холодное водоснабжение на время работ отсутствует в частном секторе по ул. Жемчужной, 2-58а, 1-59а.
Подвоз воды организуют по заявкам горожан.
14:06:01 24-12-2024
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