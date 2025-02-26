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Жители города в Свердловской области неделю ищут новоизбранного мэра

На голосовании победила жена водителя бывшего градоначальника, после чего женщина пропала

26 февраля 2025, 18:35, ИА Амител

Выборы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Выборы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители города Березовского в Свердловской области неделю ищут новоизбранного мэра. Как сообщает Telegram-канал Shot, 35-летняя Юлия Маслакова победила на выборах в горсовете, однако после загадочно исчезла.

По данным канала, Маслакова – жена водителя уже экс-градоначальника Евгения Писцова. Она участвовала в голосовании как технический кандидат, но внезапно выиграла: депутаты решили проголосовать против Писцова и отдали свои голоса его конкурентке. При этом сама женщина пыталась сняться с выборов, однако депутаты не одобрили это решение.

С тех пор о судьбе Маслаковой ничего неизвестно. На инаугурацию 17 февраля она не явилась. По словам депутатов, уже почти месяц она не появляется на работе, а с конца января ее никто не видел.

"Загадка с таинственным исчезновением нового мэра волнует и местных жителей, которые теперь ходят к ее небольшому домишке и кричат ей: "Выходи!" – отмечает канал.

В ближайшее время в городской думе проведут внеочередное заседание, на котором изменят положение о должности мэра. Кроме того, в скором времени пройдет новый конкурс на должность градоначальника.

Политика

Комментарии 6

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Гость

18:40:42 26-02-2025

«Леопольд, подлый трус, выходи!»

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Гость

18:51:41 26-02-2025

Спрашивайте у того кто реально хотел стать мэром...

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Гость

20:00:57 26-02-2025

Только в России в демократической стране может на выборах присутствовать технический кандидат, сами то не смешно?

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гость

21:36:29 26-02-2025

Гость (20:00:57 26-02-2025) Только в России в демократической стране может на выборах пр... это уже не смешно если депутаты голосуют за технического кандидата,а не за навязанного

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Гость

21:32:54 26-02-2025

Удивительно, что соперником бывшего мэра была всего лишь жена его шофера, а не его собака или кот. А то если бы кота избрали где его в марте искать?

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Гость

08:07:05 27-02-2025

Гость (21:32:54 26-02-2025) Удивительно, что соперником бывшего мэра была всего лишь жен... Там же, где и жену шофёра ;)))

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