Жители города в Свердловской области неделю ищут новоизбранного мэра
На голосовании победила жена водителя бывшего градоначальника, после чего женщина пропала
26 февраля 2025, 18:35, ИА Амител
Жители города Березовского в Свердловской области неделю ищут новоизбранного мэра. Как сообщает Telegram-канал Shot, 35-летняя Юлия Маслакова победила на выборах в горсовете, однако после загадочно исчезла.
По данным канала, Маслакова – жена водителя уже экс-градоначальника Евгения Писцова. Она участвовала в голосовании как технический кандидат, но внезапно выиграла: депутаты решили проголосовать против Писцова и отдали свои голоса его конкурентке. При этом сама женщина пыталась сняться с выборов, однако депутаты не одобрили это решение.
С тех пор о судьбе Маслаковой ничего неизвестно. На инаугурацию 17 февраля она не явилась. По словам депутатов, уже почти месяц она не появляется на работе, а с конца января ее никто не видел.
"Загадка с таинственным исчезновением нового мэра волнует и местных жителей, которые теперь ходят к ее небольшому домишке и кричат ей: "Выходи!" – отмечает канал.
В ближайшее время в городской думе проведут внеочередное заседание, на котором изменят положение о должности мэра. Кроме того, в скором времени пройдет новый конкурс на должность градоначальника.
18:40:42 26-02-2025
«Леопольд, подлый трус, выходи!»
18:51:41 26-02-2025
Спрашивайте у того кто реально хотел стать мэром...
20:00:57 26-02-2025
Только в России в демократической стране может на выборах присутствовать технический кандидат, сами то не смешно?
21:36:29 26-02-2025
Гость (20:00:57 26-02-2025) Только в России в демократической стране может на выборах пр... это уже не смешно если депутаты голосуют за технического кандидата,а не за навязанного
21:32:54 26-02-2025
Удивительно, что соперником бывшего мэра была всего лишь жена его шофера, а не его собака или кот. А то если бы кота избрали где его в марте искать?
08:07:05 27-02-2025
Гость (21:32:54 26-02-2025) Удивительно, что соперником бывшего мэра была всего лишь жен... Там же, где и жену шофёра ;)))