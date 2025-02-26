Жители города в Свердловской области неделю ищут новоизбранного мэра

На голосовании победила жена водителя бывшего градоначальника, после чего женщина пропала

26 февраля 2025, 18:35, ИА Амител

Выборы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители города Березовского в Свердловской области неделю ищут новоизбранного мэра. Как сообщает Telegram-канал Shot, 35-летняя Юлия Маслакова победила на выборах в горсовете, однако после загадочно исчезла.

По данным канала, Маслакова – жена водителя уже экс-градоначальника Евгения Писцова. Она участвовала в голосовании как технический кандидат, но внезапно выиграла: депутаты решили проголосовать против Писцова и отдали свои голоса его конкурентке. При этом сама женщина пыталась сняться с выборов, однако депутаты не одобрили это решение.

С тех пор о судьбе Маслаковой ничего неизвестно. На инаугурацию 17 февраля она не явилась. По словам депутатов, уже почти месяц она не появляется на работе, а с конца января ее никто не видел.

"Загадка с таинственным исчезновением нового мэра волнует и местных жителей, которые теперь ходят к ее небольшому домишке и кричат ей: "Выходи!" – отмечает канал.

В ближайшее время в городской думе проведут внеочередное заседание, на котором изменят положение о должности мэра. Кроме того, в скором времени пройдет новый конкурс на должность градоначальника.