"Идеальных вариантов нет". Как наблюдатели оценивают выборы президента Белоруссии

Европа итоги голосования не признала, Россия одобрила, Вашингтон заколебался

27 января 2025, 13:00, ИА Амител

Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

На состоявшихся в Белоруссии президентских выборах ожидаемо победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший подавляющее большинство голосов. Несмотря на предсказуемый исход голосования, вопросы к будущему белорусского государства остаются. Именно поэтому важно ознакомиться с откликами на главное политическое событие в жизни республики, так как убедительная фиксация победы ее лидера вовсе не отменяет сложностей политического (и не только) характера, с которыми еще предстоит столкнуться как Минску, так и Москве.

Amic.ru собрал некоторые комментарии, авторы которых оценили значение этих выборов, а также обозначили некоторые тренды.

Возмущение Каллас и ответ Лукашенко

Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко сообщил: согласно предварительным данным, Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от компартии Сергей Сыранков, набравший 3,21% голосов, третье – Олег Гайдукевич с 2,02%. На четвертой позиции Анна Канопацкая – 1,86%, на пятой – Александр Хижняк (1,74%). Против всех кандидатов (в белорусских бюллетенях есть такая графа) высказались 3,60% избирателей.

Работающий из-за рубежа сайт "Зеркало" со ссылкой на собственные источники утверждал, что сотрудникам некоторых госучреждений республики запретили уходить в отпуск, от главврачей больниц потребовали не отпускать и не выписывать больных до понедельника, 27 января. Все они должны были проголосовать, подчеркнуло издание.

Евросоюз ожидаемо не признал результаты выборов. В распространенном заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас и члена Еврокомиссии по расширению организации Марты Кос они названы "фиктивными".

"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Народ Беларуси заслуживает реального голоса в вопросе о том, кто будет управлять его страной. Беспощадное и беспрецедентное подавление прав человека, ограничения политического участия и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс всякой легитимности", – говорится в заявлении.

Сам Лукашенко назвал резолюцию ЕС о выборах "пресмыканием перед США".

"Если вы уже действительно так принципиально относитесь к выборам, так вы им что-нибудь скажите про американские выборы – страшно. А тут можно: знают же, что ничего не будет. Ну высказались – даже в Америке смех это вызвало у отдельных специалистов. Как можно оценить что-то, которое еще не состоялось? То есть ребята, как всегда, видимо, поторопились и наляпали, что потом придется от этого отмываться. Давайте это воспринимать как данность – заявили и заявили", – приводит слова Лукашенко БелТА.

В то же время вызывает вопросы реакция Вашингтона. Несколько дней назад покидавший свой пост госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что белорусские выборы являются "неправильными", поэтому их результаты не признает. Это заявление было опубликовано на сайте госдепа. Однако 24 января его удалили.

"Кто в тюрьме, кто в изгнании, а ты здесь"

Кстати, на пресс-конференции после голосования Александр Лукашенко ответил на вопрос корреспондента Би-Би-Си Стива Розенберга, можно ли считать прошедшие выборы демократичными, если многие оппоненты находятся либо в тюрьме, либо в эмиграции.

"Стив, кто в тюрьме, кто в изгнании, а ты вот здесь. Это право выбора. Это демократично. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то изгнание, как ты говоришь. Мы ж никого не выгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. Мы не злопамятные люди, мы не зловредные", – сказал белорусский лидер.

Политолог, аналитик Центра общественно-политических исследований "Русская Балтика" Александр Носович прокомментировал результаты выборов словами победителя, которые тот произнес несколько недель назад: "Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как на Украине". По его словам, "можно долго и умно рассуждать о политическом поведении белорусов, но лучше и проще, чем Лукашенко, не сформулируешь".

По мнению Носовича, "у Лукашенко в Беларуси всегда была альтернатива, и она всегда была однозначна, проста, внутренне непротиворечива и мощно подпитываема извне".

"К услугам белорусов всегда была восточно-европейская матрица: этнический национализм, реабилитация нацистских коллаборантов, русофобия, разрыв с Россией, русским языком и культурой, поступление на службу ЕС, НАТО и США в качестве звена антироссийского санитарного кордона, анти-России, смысл существования которого на политической карте мира – борьба с Москвой", – указал политолог.

"Такую альтернативу белорусам предлагали десятилетия. Были периоды, когда эта альтернатива укреплялась, пускала корни, потому что белорусское государство в тщетных попытках наладить контакт с Западом терпело его пятую колонну внутри страны и ее антигосударственную экстремистскую идеологию. Судьба Украины, в которой ровно такая же идеология стала правящей и до власти дорвались ровно такие же "змагары", как те, что семь раз пытались устроить в Минске Майдан, закрыла для белорусов все вопросы и расставила все точки над "i". Потому и Лукашенко", – делает вывод Александр Носович.

"Наверное, не вполне конкурентные"

Политолог Сергей Марков допускает, что "в Белоруссии выборы, наверное, не вполне конкурентные".

"Когда-то, может быть, кто-то кое-где порой был и против Лукашенко. Но после 2020 года и после 2022 года, когда случился польский путч, и Лукашенко взял в руки автомат и подавил путч, и не дал вовлечь Белоруссию в войну, – после этого на Лукашенко буквально молится большинство белорусов".

По мнению Маркова, "в Белоруссии демократии намного больше, чем на Украине":

"И политзаключенных и политических репрессий на Украине намного больше. И главное – украинцы за мир, а вынуждены воевать против своей воли. А белорусы за мир – и не воюют. Вот это и есть демократия".

По мнению оппозиционного белорусского политолога Вадима Можейко, серьезных изменений в жизни республики после выборов ожидать не стоит:

"Я бы не ожидал никаких перемен в Беларуси, ведь мы видим: гайки закручены так сильно, что никакого протеста там не вырисовывается. Да и, откровенно говоря, в контексте этой кампании не из-за чего протестовать. Что могут украсть у людей, которые проголосуют за Гайдукевича? Это смешно".

Будут создавать "кольцо"

Российский политолог Сергей Михеев заявил белорусскому каналу СТВ, что "технически" не видит "другой альтернативы" для Белоруссии, чем избрание Лукашенко:

"Это так, мы живем в таких исторических условиях. Если бы не Лукашенко, я не знаю, что было бы с Беларусью. Можно Лукашенко какие-то претензии предъявлять, наверное. Но если бы не он, я боюсь, что Беларусь ждала бы очень печальная участь. Как минимум экономический кризис глубочайший, учитывая то, что у страны нет ни природных ресурсов в достаточном количестве ископаемых, ни выхода к морю, ни всего, что с этим связано, с одной стороны, а с другой стороны, быстрое попадание в орбиту антироссийских сил и, кто знает, может быть, война и все, что с этим связано. На мой взгляд, если трезво смотреть с исторической точки зрения, идеальных вариантов в истории политики не бывает. Но оптимальные – бывают: на сегодняшний день для Беларуси это Лукашенко".

Политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Вадим Трухачев в своем телеграм-канале рассуждает, как Запад будет реагировать на результаты белорусских выборов после непризнания их результатов. По его мнению, в отношении Лукашенко и его окружения будет использоваться долгосрочная стратегия.

"Основным объектом обработки на ближайшие годы станут белорусские чиновники второго эшелона. Кроме того, будут работать с руководителями белорусских компаний и предприятий. Будут работать с молодежью и воспитывать ЛОМов типа иноагента Дудя. Находиться в Белоруссии физически для этого не обязательно", – пишет Трухачев.

При этом "Лукашенко и его непосредственное окружение будут приманивать облегчением визового режима и отменой санкций", уверен политолог. В то же время "за каждый новый шаг от России с Белоруссии будут снимать какую-то часть введенных ограничений".