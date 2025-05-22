Жители Каменского района пожаловались алтайскому депутату на мусор, транспорт и дорогу

Общественная приемная Александра Терентьева приняла в работу более 30 обращений

22 мая 2025, 17:30, ИА Амител

Прием граждан Каменского района / Фото: altai.spravedlivo.ru

16 и 17 мая сотрудники общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева провели встречи с жителями в шести населенных пунктах Каменского района: селах Аллак, Столбово, Верх-Аллак, Поперечное, а также в поселках Раздольный и Филипповский. Помощница Евгения Инюшова взяла на рассмотрение более 30 обращений. Депутат уже занимается подготовкой запросов в соответствующие инстанции для решения обозначенных проблем.

Жительница Столбово обратилась с жалобой на скопление мусора за селом. По ее словам, регоператор складировал там отходы с начала 2023 по конец апреля 2025 года. Мусор вывез всего один раз – в июле 2024-го. Отсутствие ограждения приводит к тому, что ветер разносит отходы и загрязняет окружающую территорию. Женщина также отметила, что суд обязал очистить площадку рядом с Камнем-на-Оби, и интересуется, относится ли это решение к их территории.

Помимо этого, сельчанка предложила убрать площадку в Столбово из списка мест для временного хранения мусора. Эту проблему уже поднимали в общественной приемной народного избранника, но решить ее пока не удалось.

Мусор за Столбово / Фото: spravedlivo.ru

Жительница поселка Филипповского выразила сомнение в правильности расчета своей пенсии. Она попросила помочь разобраться, возможно ли увеличить ее размер и получить выплаты по накопительной части, которые ей не начислили.

Жителей села Аллак волнуют проблемы с инфраструктурой – у дороги под железнодорожным мостом нет отбойников и тротуара, что создает опасность, особенно для школьников, которые ежедневно ходят по этому маршруту. Переезда через железнодорожные пути нет, и эта дорога – единственный способ попасть из одной части села в другую.

Общественный транспорт стал одной из самых обсуждаемых тем. Жители Аллака просят увеличить количество рейсов электричек.

В Столбово нет автобуса до Камня-на-Оби, и жители предложили увеличить вместимость транспорта из Верх-Аллака, чтобы он мог проходить через их село.

Также жители Столбово пожаловались на почтовое отделение, где сейчас работает лишь один почтальон, развозящий пенсии и корреспонденцию. Возможности оплачивать услуги на месте нет, а желающие работать на почте сельчане не проходят по установленным требованиям.

Люди также попросили организовать выездное обслуживание Сбербанка. Помощница депутата предоставила им необходимые контакты.

Кроме перечисленных проблем обсуждали вопросы отсутствия дневного стационара, сложности с получением званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда Алтайского края", перебои в работе стационарной связи, а также плохое состояние здания Дома культуры.