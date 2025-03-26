Жители Ключевского района просят депутата решить проблемы с мусором, газом и найти бойца

Парламентарий Евгения Боровикова провела личный прием граждан

26 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Евгения Боровикова на приеме граждан Ключевского района / Фото: altai.spravedlivo.ru

С 21 по 22 марта депутат Алтайского краевого Заксобрания от партии "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова посетила села Ключевского района и выслушала проблемы жителей Ключей, Зеленой Поляны, Новополтавы, Истимиса и Васильчуков. Вопросы, беспокоящие сельчан, касались различных сфер жизни.

Мусорная проблема

Жители улицы Сысоева райцентра пожаловались на соседа, установившего мусорный бак рядом со своим домом, несмотря на возражения остальных жителей улицы. Со слов заявителя, за вывоз мусора они платят самостоятельно, а баком соседа не пользуются. Договориться с соседом и устранить стихийную свалку не получилось. Сельчане попросили народную избранницу разобраться в ситуации и найти пути решения проблемы.

Получению звания "Ветеран труда"

Большой интерес у жителей сел вызвал вопрос получения звания "Ветеран труда". Люди интересовались, какой трудовой стаж для этого нужен, какие документы необходимо собрать и какие льготы положены. Депутат дала подробные консультации, разъяснив необходимые шаги для получения звания.

Проблемы с газификацией

Жители сразу нескольких сел обратились к депутату с проблемой отсутствия пункта обмена газовых баллонов. Их, по словам заявителей, доставляют лишь раз в месяц, а газовой заправки в районе нет. Депутат отметила, что проблема нехватки пунктов обмена актуальна не только для Ключевского района, но и для других муниципалитетов края. Она уже готовит запрос в компетентный орган с просьбой организовать своевременное снабжение населения газом.

Помощь семьям участников СВО

Как и в других муниципалитетах региона, на прием к парламентарию приходят родственники участников СВО с различными вопросами. Так, мать пропавшего без вести бойца СВО обратилась с просьбой помочь с поиском сына. Депутат уже работает над необходимыми запросами для разрешения ситуации.