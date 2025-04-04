Жители края могут помочь алтайским предприятиям победить в национальном конкурсе

На сайте Роскачества проходит народное голосование за лучшие органические бренды

04 апреля 2025, 07:45, ИА Амител

Хлеб и подсолнечное масло / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Роскачество проводит народное голосование в рамках Национального органического конкурса, причем участие в нем может принять каждый желающий. Сейчас в голосах земляков нуждаются сразу два предприятия Алтайского края – "Эко-хозяйство Марии Самариной" и "Курай Агро Плюс". Привести производителей к победе можно успеть до 7 апреля.

Сертификат соответствия производства органической продукции Роскачества "Эко-хозяйство Марии Самариной" получило в конце прошлого года. Компания производит продукты под брендом "Влюбленная Маруся". Ассортимент постоянно пополняется. Сейчас в магазинах и на маркетплейсах можно найти разнообразные крупы, подсолнечное масло, муку и масло гхи, а также травяные сборы и чаи этого предприятия.



"Курай Агро Плюс" больше 25 лет производит продукцию из зерна, выращенного без пестицидов и минеральных удобрений. Директор компании Игорь Пляко отметил, что восполнение плодородия почвы происходит в основном за счет органики с животноводческой фермы, а также с помощью сидератов и жидких органических и биологических удобрений при обработке семян. Органическое происхождение продукции предприятия "Курай Агро Плюс" подтверждено сертификатом соответствия в 2021 году.

"Мы производим порядка 40 видов органической продукции: муку пшеничную, овсяную и гречневую, крупу гречневую, зеленую гречку, горох, крупу ячменную, хлопья гречневые и овсяные и многое другое. Делаем муку из пророщенной пшеницы и гречки", – рассказал директор "Курай Агро Плюс" Игорь Пляко.

Он подчеркнул, что компания сама выращивает необходимое сырье: пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, горох. Причем компания может выращивать до десяти тысяч тонн органического зерна, а общая площадь посевов превышает шесть тысяч гектаров.

Всего в крае шесть предприятий, включенных в Единый государственный реестр производителей органической продукции. Помимо "Курай Агро Плюс" и "Эко-хозяйства Марии Самариной", в списке также Иткульский спиртзавод, хозяйство "Степной", индивидуальный предприниматель Сергей Григоревский и крестьянское (фермерское) хозяйство Елены Новицкой.

Руководитель Центра компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества в Алтайском крае на базе АГАУ Ольга Черепанова уверена, что у региона большой потенциал развития рынка органической продукции.

"У нас большая территория, в крае есть залежные земли, которые идеально подходят для выращивания органической продукции", – отметила она.

По словам Ольги Черепановой, интерес со стороны переработчиков к органической продукции становится выше, также растет запрос на здоровое и правильное питание у потребителей.