Без удобрений и пестицидов. Как бийская компания производит по-настоящему органическую еду

По словам директора "Курай Агро Плюс", произведенное органическое сырье и полуфабрикат продают внутри региона и за его пределами

03 апреля 2025, 08:16, ИА Амител

Гречка / Фото: unsplash.com / Sonia

Бизнес на стороне экологии. Две алтайские компании вошли в шорт-лист Национального органического конкурса. С помощью народного голосования, которое проводится на сайте Роскачества, Алтай имеет все шансы в очередной раз подтвердить: здесь растет и производится самое натуральное.

Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, предприятие Бийского района "Курай Агро Плюс" производит порядка сорока видов органической продукции. Компания сама растит пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, горох – без пестицидов и минеральных удобрений. Кроме того, они делают муку и крупы, а еще пекут собственный хлеб – на меду, изюмной и содовой закваске. По словам директора Игоря Пляко, произведенное органическое сырье и полуфабрикат продают внутри региона и за его пределами.

"Основной покупатель в Алтайском крае – Иткульский спиртзавод. Если говорить про муку, это московский регион. Не в мелкой фасовке, а уже в мешках. Количество органической продукции, реализованной в центральную часть России, из года в год растет. Наша мука покупается как для крупных хлебопекарных предприятий, так и для личного использования", – рассказал он.

Один из клиентов предприятия – московской маркет М2, крупный интернет-магазин органики. Его клиенты особенно интересуются пророщенными крупами – например, зеленой гречкой, а также цельнозерновой мукой. Есть и экспортные направления: органическая гречневая крупа в большой фасовке едет в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию. Готовят из нее так называемый "русский плов": блюдо, где вместо риса – ароматная алтайская гречка.

Растит гречку аграрий уже четверть века: история началась в 90-е. Пляко вспоминает: тогда в Бийском районе, как и во многих других, было много брошенных земель. Целину, поросшую сорняками, возделывали понемногу, прирастая год от года: начинали с 150 гектаров, а сегодня уже – 6 тысяч. При этом за экологию ратовали всегда: ни от вредителей отраву, ни для роста добавки не использовали. Даже котельная на предприятии топится гречневой шелухой.

"Когда выращиваешь свой огород, ни о каких химикатах, ни о каких технологиях современных никто не думает – и все понимали, какой вкус у этого. Такое отношение к производству сельхозпродукции, без оценки влияния остаточных действующих веществ на здоровье человека и на окружающую среду, я думаю, подходит к концу. Здоровье нашего населения, в первую очередь детей, сегодня нам говорит о том, что мы не имеем права не касаться этой темы", – сказал он.

Растить настоящее непросто. Плодородие почвы поддерживают максимум за счет органики с животноводческой фермы. Насекомые могут за считанные дни уничтожить часть урожая. В год на предприятии могут получить максимум 10 тысяч тонн органического зерна. По подсчетам Пляко, у производителей, которые занимаются интенсивным возделыванием сельхозкультур, рентабельность вдвое выше. Однако натуральность продукции того стоит. В 2021 году "Курай Агро Плюс" первым в регионе получил органический сертификат. Как пояснила руководитель Центра компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества в Алтайском крае Ольга Черепанова, ежегодно компания подтверждает свой статус.

"Аккредитованный орган проверяет всю документацию и делает отбор проб, почвы, сырья, готовой продукции, проверяет на наличие остаточных количеств запрещенных веществ. Их более шестисот наименований. Делать это могут только некоторые аккредитованные лаборатории у нас в стране. Процедура эта является ежегодной: мало просто получить органический сертификат, необходимо ежегодно подтверждать, что действительно продукция, которую вы производите, соответствует требованиям органического ГОСТа", – пояснила она.

Потребителям о натуральности продукта подсказывает специальная маркировка: белый лист на зеленом фоне либо зеленый лист на белом фоне, где кириллицей и латиницей написано "Органик". По мнению Черепановой, у Алтайского края большой потенциал для получения таких продуктов: с одной стороны – много залежных земель, с другой – растущий интерес к органике. В Национальном органическом конкурсе алтайские бренды имеют серьезные шансы на победу. Поддержать местное и натуральное можно, проголосовав на сайте Роскачества до 7 апреля.