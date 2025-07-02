Жители Крутихинского района пожаловались депутату Госдумы на воду, дорогу и свалку

Его помощница провела прием в нескольких селах, собрав обращения по актуальным проблемам

02 июля 2025, 18:00, ИА Амител

Личный прием граждан в Крутихинском районе / Фото: altai.spravedlivo.ru

Общественная приёмная депутата Госдумы Александра Терентьева продолжает работать в Алтайском крае. 28 июня помощница народного избранника Евгения Инюшова встретилась с жителями четырёх населённых пунктов Крутихинского района: сёл Заковряшино, Буян, Крутиха и Боровое. Они пожаловались на ряд бытовых и организационных вопросов.

Одна из насущных проблем – плохое качество воды в Крутихе. Местные жители утверждают, что она непригодна для употребления, а стоимость и частые поломки персональных систем очистки делают их использование невозможным для большинства пенсионеров. Люди уверены, что пока вопрос не решится, их жизнь и здоровье под угрозой.

Другой вопрос, который затрудняет быт сельчан, связан с состоянием переулка, ранее использовавшегося как пожарный проезд между ул. Космонавтов и ул. Гагарина.

Пешеходная дорога в центре села теперь превратилась в заросшую тропку, а демонтированный асфальт значительно ухудшил проходимость участка, особенно в межсезонье и зимой. Местные считают необходимым вернуть статус проезда и отремонтировать дорогу.

Также сельчане выразили недовольство по поводу расположения полигона ТКО. Они указывают, что поворот на Яровое в Крутихе многие ассоциируют с мусорной свалкой. Кроме того, местные сообщают о нарушении предприятиями запрета на ловлю рыбы в период нереста и проблемах с уничтоженными гидротехническими сооружениями у реки Крутишка, которые ранее служили местом для рыбалки и отдыха.

Жители Буяна пожаловались на трудности с подачей заявок на льготный лес через "Госуслуги", объяснив, что сталкиваются с постоянными ошибками и сбоями. Кроме того, сельчане подняли вопросы малой вместимости детского сада в Заковряшино, трудностей с программами для сельхозпроизводителей, низкой закупочной стоимости молока в с. Буян и проблем с получением звания "Ветеран труда Алтайского края".

По всем поступившим жалобам и обращениям Александр Терентьев направит депутатские запросы в соответствующие инстанции.